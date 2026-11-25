Д раган Вучичевич, собственик на сръбската телевизия „Информер“, беше арестуван в Белград в сряда. Арестът беше разпореден от Втора основна прокуратура в Белград, съобщава N1.

Вучичевич е заподозрян за две престъпления: системно всяване на паника и безредици, както и възпрепятстване на правосъдието.

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

През последните седмици „Информер“ попадна под прицела на Регулаторния орган за електронни медии (REM), който образува две разследвания срещу телевизията.

На 16 ноември REM наложи две забрани за излъчване на „Информер“ – едната за 15 дни, а другата за 10 дни, както и седемдневна забрана за реклами между 18:00 и 21:00 часа.

Uhapšen je Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera! https://t.co/mYqMP5iLKq — Informer (@InformerNovine) November 25, 2026

С какво е известен Вучичевич?

Вучичевич е известен с вербалните си атаки срещу студентите, които протестираха в Сърбия.

Когато Дияна Хърка, майката на млад мъж, загинал при срутването на козирката на жп гарата в Нови сад, обяви гладна стачка пред парламента с искане за справедливост, Вучичевич написа в социалните мрежи, че са я довели на стачката „право от сладкарницата“. Той нарече онези, за които твърдеше, че я използват, „долни“.

В ефир той нарече жертвите от срутването на козирката „така наречени жертви“.

Poslanici većine u Skupštini aplaudirali su kada je Aleksandar Vučić saopštio informaciju da je uhapšen vlasnik TV Informer Dragan J. Vučićević. https://t.co/gpJyK08z7i — N1 Beograd (@n1srbija) November 25, 2026

Как реагира Вучич?

Коментирайки ареста, Александър Вучич заяви, че Вучичевич „е арестуван заради журналистическата си работа“.

Арестът идва на фона на загубата на изборите от Сръбската прогресивна партия (СНС) на Вучич и смяната на властта. Според медията депутатите от Студентската листа са аплодирали новината в парламента.