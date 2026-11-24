В „еЗдраве“ се виждат сумите за прегледи, изследвания, лекарства, стоматологична помощ и болнично лечение.

Ако в досието има преглед или лечение, което пациентът не е получил, той може да подаде сигнал през приложението.

НЗОК ще сверява отчетените дейности с електронното досие. При разминаване плащането се спира до изясняване на случая.

Пациентите вече могат да видят на едно място колко е платила Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за лечението им. Справката е в новия модул „Финансов профил“ в приложението „еЗдраве“ и обхваща плащанията от 1 януари 2021 г. насам. Модула представиха на 24 ноември здравният министър Катя Ивкова и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

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„Всяка отчетена медицинска дейност трябва да бъде проследима. Всяко плащане с публични средства трябва да бъде проверимо“, заяви Ивкова. При представянето Здравната каса обяви и как ще проверява отчетите, преди да плати на изпълнителите на медицинска помощ.

Къде да видите сумите

В „еЗдраве“ отворете категория „Здраве“ и изберете „Финансов профил“. Там се виждат общата сума, платена от НЗОК, и разбивка по дейности, години и месеци. За сумата по конкретен преглед, рецепта или болничен престой отворете съответния документ в електронното си досие.

Ако още не сте активирали приложението, можете да го свържете с досието си с квалифициран електронен подпис. Съдействие на място оказват регионалните здравни инспекции, районните здравни каси и офисите на „Информационно обслужване“.

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Как да подадете сигнал за преглед, на който не сте били

Ако в електронното ви досие фигурира дейност, която не сте получили, можете да подадете сигнал за конкретния запис през „еЗдраве“. Въвеждате телефон и имейл за връзка, а резултатът от проверката се изпраща в приложението.

При представянето управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов съобщи за над 4000 сигнала от граждани и над 1900 образувани проверки. Касата е установила 56 нарушения за отчетени, но неизвършени дейности.

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Кога НЗОК ще спира плащанията

Преди всяко плащане за медицинска дейност Касата ще сравнява отчетеното от изпълнителя с данните в електронното здравно досие на пациента. При несъответствие плащането се спира до изясняване на случая. Според НЗОК засиленият контрол е насочен към отчитането на неизвършени дейности.

„Всяко евро, изплатено за дейност, която не се е случила, е евро на някой здравноосигурен. Парите за здраве трябва да стигат до болния човек“, заяви Даскалов.

При отпускането на лекарства вече има контрол в реално време. По данни на здравното министерство всеки месец се проверяват над 3 млн. рецепти в повече от 2400 аптеки, а делът на грешките при отпускане е намалял до 0,2%. МЗ разширява и анализа на отчетените болнични дейности и решенията на ТЕЛК, за да насочва проверките към случаите с повишен риск от нарушения.

Даскалов припомни и резултатите от съвместните проверки на НЗОК, ДАНС, МВР и Министерството на здравеопазването в 21 аптеки в 12 области. На 9 октомври Касата обяви, че е установила над 1 млн. евро неоснователно получени средства. Проверките са обхванали случаи, при които продуктовият код на отпуснатото лекарство не е съвпадал с националния му номер.

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Пациентите ще могат да оценяват болничната помощ

По данни на здравното министерство над 835 000 души вече имат достъп до електронното си досие през „еЗдраве“. До края на годината МЗ предвижда да добави обобщена информация за здравното състояние на пациента и исторически данни от НЗОК, както и да свърже онкологичния регистър със системата. Планира се и възможност пациентите да оценяват качеството на получената болнична помощ.