И здирват 24-годишен младеж, чиито следи мистериозно се губят при пътуване в Гърция. Негови близки, роднини и приятели се събират на протест на граничния пункт „Илинден“, с настояване да получат повече информация за случая. Сборният пункт за желаещите да се включат в демонстрацията е край Гоце Делчев. Протестът им ще завърши пред полицейското управление в Като Неврокопи, съобщава NOVA .

Източник: NOVA/screenshot

„Момчето ни е живо, но е отвлечено. Той замина в събота при негов приятел на име Йорго и оттогава го няма. Полицията в Гърция се опитва да прикрие случая, защото мъжът има близки хора там. В момента е задържан в районното в Драма. Молим Румен Радев да задейства държавата, за да може гръцката и българската полиция да работят заедно”, разказа близък на изчезналия.