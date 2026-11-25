Д женифър Лопес винаги дава на публиката това, което иска - с изключение може би на собствените си деца. Когато става въпрос за сценичните ѝ визии, 57-годишната звезда много по-често може да бъде видяна в блестящо боди и високи токчета, отколкото в дълга рокля или костюм, съобщи Page Six.

В понеделник певицата гостува в „Шоуто на Дрю Баримор“, за да представи документалния проект „The JLo Show“, и разказа забавна история за реакцията на сина си Макс по повод разголените ѝ костюми.

„Беше откриването на първата ми вечер в Лас Вегас преди десет години. Децата бяха на около седем години, тъкмо щяха да навършат осем“, спомня си Лопес за близнаците си Макс и Еме.

Jennifer Lopez’s son questioned her risqué on-stage looks: ‘Why don’t you wear pants?’ https://t.co/9GMxx0LYtO https://t.co/Jmc7h0NvHB — New York Post (@nypost) November 24, 2026

Очаквала похвала, получила въпрос за гардероба

След края на концерта малкият Макс дошъл при нея и възкликнал: „Мамо!“. Лопес очаквала да чуе комплимент колко страхотно е било шоуто, но вместо това последвал директен въпрос: „Защо никога не носиш панталони на сцената?“

„Помислих си: „О, да, сигурно ти изглежда доста странно“, разказва с усмивка звездата.

Отговорът ѝ към сина ѝ обаче бил кратък и категоричен: „Казах му: „Аз съм шоугърл. Аз съм танцьорка, скъпи, аз съм шоугърл - това е моята работа“.

От сцената – директно на улицата

Забележката на Макс (който днес вече е на 18 години) очевидно не е променила стила на майка му през последното десетилетие. Нещо повече - през последните месеци Лопес пренесе тренда „без панталони“ и извън сцената, появявайки се с подобни визии на редица светски и медийни събития.

Наскоро звездата приключи най-новата си серия концерти в Лас Вегас – „Up All Night“, а специалният филм „The JLo Show“, проследяващ бляскавия спектакъл и сценичните ѝ костюми, вече се излъчва по CBS и Paramount+.