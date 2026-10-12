Минималната заплата и пенсионните фондове разделиха синдикати и работодатели в тристранката

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Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата и промените в правилата за попечителските съвети на пенсионните фондове бяха на дневен ред на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И по двата въпроса позициите на социалните партньори се разминаха.

Как ще се смята минималната заплата

Социалните партньори обсъдиха реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретният размер на минималните възнаграждения. Според проекта на Министерския съвет при определянето им трябва да се отчитат няколко фактора: покупателната способност на хората, размерът и разпределението на заплатите, темпът на нарастване на доходите и производителността на труда.

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

Работодателите смятат, че така увеличението на заплатите ще бъде обвързано с реалните икономически резултати. Според синдикатите обаче съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите.

Кабинетът на Румен Радев премахна така наречения автоматизъм, по който минималната заплата беше 50% от средната брутна работна заплата за годината. Вместо това беше въведена формула с четири компонента – производителност на труда, малка потребителска кошница, медианна заплата и средна брутна работна заплата.

620 евро сега, 672 евро догодина?

През лятото се проведоха поредица от срещи за формулата и размера на минималната работна заплата, но те не доведоха до сериозен консенсус. В крайна сметка правителството реши минималната работна заплата за 2026 г. да бъде 620 евро.

За 2027 г. министърът на труда и социалната политика заяви, че ще предложи максималния праг – горната граница, определена въз основа на четирите компонента, която възлиза на 672 евро. Към момента Министерството на финансите все още не се е произнесло дали е съгласно този размер да бъде определен като минимална работна заплата за следващата година.

Четири показателя с равно тегло и срок до 15 август

НСТС обсъди проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Той урежда реда за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) и оценката на нейната адекватност, както и изчисляването на минималния размер на допълнителното възнаграждение за нощен труд. Работодателските организации и КНСБ подкрепят проекта, а КТ „Подкрепа“ не го подкрепя.

В края на септември Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира новият механизъм. Министър Наталия Ефремова припомни, че МРЗ ще се определя в диапазон между долна и горна граница. Долната граница е размерът на МРЗ за текущата година, а горната се определя по формула с претеглените стойности на показателите по четирите критерия в Кодекса на труда, изчислени въз основа на официални статистически данни.

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Първият показател е средногодишното изменение на индекса на цените на малката по състав кошница, който измерва покупателната способност на МРЗ спрямо издръжката на живот. Вторият е годишното изменение на брутната медианна заплата на наетите на пълно работно време, което отразява общото равнище на заплатите и тяхното разпределение. Третият е годишното изменение на средната брутна работна заплата, измерващо темпа на растеж на заплатите. Четвъртият е средната стойност на годишните изменения на брутната добавена стойност на един зает по съпоставими цени за последните 10 години, с която се измерва дългосрочната производителност на труда.

„Всеки един от показателите е с равно тегло 25%, с което считаме, че се осигурява баланс между социалните и икономическите функции на МРЗ“, подчерта Ефремова. Според проекта Министерският съвет ще определя МРЗ за следващата година до 15 август.

Нощният труд – поне 93 евроцента

Втората предложена промяна в наредбата е отпадането на условието допълнителното възнаграждение за нощен труд да е не по-малко от 51 евроцента. Така минималното възнаграждение за нощен труд остава не по-малко от 0,15% от МРЗ, което за тази година означава 93 евроцента, разясни Ефремова.

КНСБ – с компромис, „Подкрепа“ – против

Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че при преговорите за механизма синдикатът е направил компромис, но държи на показателя за издръжката на живот. „Искаме в наредбата да намери място това, че индикаторът, който измерва първия критерий в наредбата, е временен, докато дойдем на основния показател за издръжката на живот“, заяви Димитров. „Подкрепяме принципно проекта на постановление“, посочи той.

Главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев каза, че според старата формула МРЗ за следващата година е трябвало да бъде около 692 евро. „За следващата година МС ще трябва да определи МРЗ както реши“, коментира той. По думите му е притеснително, че новият механизъм работи със статистически данни отпреди повече от две години.

Представителите на работодателските организации изразиха подкрепа за проекта. Те посочиха, че наредбата е резултат от тежки преговори и компромиси между социалните партньори. Заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева заяви, че в нито един момент работодателите не са се съгласявали кошницата за услуги да бъде временен показател. „За нас най-големият компромис беше включване на издръжката за живот чрез методология на Националния статистически институт“, каза тя.

Между 620 и 673 евро може да е минималната заплата през 2027 г.

Нови правила за попечителите на пенсионните фондове

Работодателските организации подкрепиха по принцип, а синдикалните – под условие, проект за промени в Наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която представи проекта, припомни, че през март тази година бяха приети значителни промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Това е наложило привеждането в съответствие на множество нормативни актове, сред които е и тази наредба, а целта на проекта е да се отстранят несъответствия.

С предложените текстове се създават ясни правила за формиране на попечителските съвети, прецизират се техните функции и случаите на прекратяване на мандата им, а по изключение се допуска заседанията да се провеждат дистанционно. По думите на Ефремова промените ще създадат условия за по-добро функциониране на попечителските и консултативните съвети.

„Подкрепа“: Съветите са за експертиза

Валери Апостолов от КТ „Подкрепа“ призна, че има потребност от актуализиране на наредбата, но според него трябва да бъдат прецизирани текстовете за функциите на съветите. Те трябва да изпълняват специфична роля и да имат експертиза, свързана с детайлна оценка на финансови отчети и на упражняваната инвестиционна дейност, поясни той.

По думите му нормативно възложените функции трябва да бъдат съобразени с ролята на тези органи, заради което от „Подкрепа“ не са подкрепили проекта в тази част.

КНСБ срещу освобождаването на членове

Ася Гонева от КНСБ заяви, че конфедерацията възразява срещу предвиденото освобождаване на членове на попечителските съвети, ако в две последователни заседания не са участвали по неуважителни причини или са разпространили информация, с която са разполагали.

По думите й наредбата не предлага специален ред, по който да се установи, че членовете не са участвали по неуважителни причини, коя информация се счита за чувствителна и уврежда интересите на дружеството, как точно ги уврежда и как се доказва, че такава информация е разпространена.

„За нас е абсолютно неприемливо, още повече, че участниците в попечителските съвети се избират с мандат, даден с разрешение на органите на нашите структури, а не че мандатът им произтича от наредбата“, каза Гонева. Тя допълни, че в частта за случаите на прекратяване на мандата КНСБ ще се въздържи от подкрепа.

Работодателите – „за“, КФН успокоява

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската стопанска камара изразиха подкрепата си към предложените промени.

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова отговори на синдикалните възражения, че всеки попечителски съвет работи по собствени правила, които се съгласуват между работодателските и синдикалните организации и самото пенсионноосигурително дружество, т.е. тези правила могат да бъдат променени. Поради това прекратяването на мандата при неучастие в минимум две заседания по неуважителни причини не би създало проблеми в функционирането на съветите, смята тя.

По отношение на разпространението на информация Йорданова посочи, че това задължение на социалните партньори и сега съществува в наредбата, но може да бъде прецизирано, ако е необходимо.

Бюджетът идва следващата седмица

В началото на заседанието вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обясни, че на дневен ред са проекти на Министерството на труда и социалната политика, които не са получили единодушна подкрепа в постоянните комисии към съвета – промените в наредбата за попечителските и консултативните съвети на пенсионните фондове, промените в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, както и законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. По него председателят на парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика е поискал становище от НСТС.

„Работим усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони“, заяви Донев. Още тази седмица ще заседава комисията по бюджетна политика към НСТС, а пакетът от данъчни закони ще бъде разгледан на заседание на съвета, което финансовият министър планира за следващата седмица. Тристранката ще обсъди и проектобюджета на държавата, както и бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.

КНСБ вече е поискала с писмо извънредно заседание за подготовката на бюджета за 2027 г., промените в данъчното законодателство, политиката по доходите и средствата за заплати в бюджетната сфера, както и за подготвяните структурни и организационни промени в държавната администрация и публичния сектор.