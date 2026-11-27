К огато апарат за анализ на мляко се върне от Бразилия в Белово за гаранционен ремонт, след това трябва отново да стигне до клиента. Досега при повторния внос в Бразилия често се е начислявало мито. Доставките на апарати и резервни части вече са по-лесни, казва управителят на предприятието Борислав Гулев пред NOVA.

На фона на търговското напрежение със САЩ и зависимостта от китайски суровини и компоненти ЕС търси нови пазари и партньори. Споразуменията с южноамериканския блок Меркосур, Индия, Австралия и Индонезия предвиждат по-ниски мита и по-лесни процедури при внос. Европейската комисия определя договореното с Индия като най-мащабното търговско споразумение досега и за двете страни.

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Според разчетите, представени в репортажа, четирите споразумения биха могли да спестят на европейския бизнес около 10 млрд. евро годишно от мита, да улеснят достъпа до пазари с близо 2 млрд. потребители и да увеличат износа на ЕС с около 40 млрд. евро.

Какво се променя за доставките до Бразилия

Предприятието в Белово произвежда уреди за анализ на прясно мляко и ги продава в Индия, Бразилия и САЩ. Когато Галя Искрова започва работа там преди 12 години, в производствената зала има шестима-седмина души. Днес служителите са около 30.

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„Като малък град всяко едно нещо, което се прави в тоя град, има значение“, казва Искрова.

Търговското споразумение с Меркосур, в който участват Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, вече се прилага временно. За фирмата в Белово промяната се усеща и при гаранционното обслужване.

„Много се улесни. В повечето случаи това, което връщаме отремонтирано досега, отново се облагаше в Бразилия с мито“, обяснява Гулев. По думите му новите условия улесняват и изпращането на резервни части.

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„Митата, които плащаме тук в Бразилия, са много високи. Почти 60 процента от крайната цена – това е много“, казва Бернардо Сибел, търговски партньор на предприятието в страната. Според него постепенното намаляване на митата може да доведе до повече поръчки от България. Ако европейското оборудване стане по-конкурентно като цена, част от бразилските компании може да сменят доставчици от САЩ и Китай.

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Според Гулев Индия е най-големият пазар за млекоанализатори. Там мито се начислява както върху самите апарати, така и върху резервните части за тях.

„По-ниските мита ще направят европейските машини и оборудване по-евтини тук. Ползата е двустранна. Анализаторите за мляко, които идват от България, ще са с по-ниски мита. Това означава намаляване на разходите ни. Може да увеличим вноса“, казва Шах Сулас, търговски партньор на фирмата в Индия.

Той вижда възможност да се избегнат и допълнителните разходи при връщане на апарати за гаранционен ремонт в България. Ако поръчките се увеличат, предприятието в Белово би могло да удвои производството си и да наеме още около 30 души.

Несигурността със САЩ затруднява прогнозите за цените

Фирмата от Белово продава апарати в САЩ и разчита на електронни компоненти от американски производители или техни партньори. Според Гулев честите промени в американската търговска политика затрудняват прогнозите за цените.

„Без партньори и без нови пазари просто няма да може Европа да се развива“, казва той.

Повече поръчки и за поддоставчиците

В София предприятие с малко над 1000 служители произвежда компоненти и системи за индустриална автоматизация. Управителят Калин Добрев казва, че компанията е с 25% над заложеното в бюджета за годината. По думите му е трудно да се определи каква част от резултата се дължи на новите търговски условия. Ако компанията разшири продажбите си на външните пазари, повече поръчки могат да получат и нейните поддоставчици.

„Пазарната икономика трябва да работи и това е предизвикателство за всички нас. Ако разчитаме единствено на субсидии и помощи и просто седим и чакаме и се оплакваме, накрая просто ще загубим“, посочва Добрев.