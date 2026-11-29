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12-годишно момиче роди със секцио в болницата в Монтана. Майката и бебето са в добро състояние.

Бащата на новороденото е на 16 години. По думите на родителя на момичето двамата са започнали връзката си още в училище.

Семейството разбрало за бременността, когато момичето било на 11 години.

Социалните служби и прокуратурата са уведомени, по случая се води разследване.

Лекар от болницата съобщава за 50 раждания на непълнолетни за десет месеца, като пет от родилките са били под 14 години.

​12-годишна роди със секцио в Монтана, бащата е на 16 години

Случаят с 12-годишното момиче, което роди дете в Монтана от 16-годишно момче, постави отново въпроса за ранните бременности и закрилата на децата. По информация на лекарите момичето е разказало, че двамата живеят заедно от три години. По случая са уведомени социалните служби и прокуратурата.

Бащата на момичето заявява, че се радва на раждането на внучката си и иска дъщеря му и бебето да се върнат в семейния дом. По думите му връзката между двамата младежи започнала още докато били ученици, предава NOVA.

Семейството научило за бременността, когато момичето било на 11 години. Родителят признава, че ситуацията не е нормална, но обяснява, че той и близките му работят и не са знаели какво прави дъщеря им извън дома.

Шокиращи подробности за 12-годишната родилка в Монтана: С 16-годишния баща са заедно от три години

Първоначално момичето продължило да се прибира при семейството си, но след като станало ясно, че е бременно, останало да живее при момчето. Бащата не одобрява възможността майката и новороденото да бъдат настанени в специализирана институция и настоява да се върнат при близките си.

Той заявява още, че подкрепя съвместното им съжителство, тъй като това било желанието на дъщеря му. По думите му тя е посещавала училище до четвърти клас.

По случая работят социалните служби, които следят ситуацията около майката и новороденото. Прокуратурата също извършва проверка.

12-годишното момиче се очаква да бъде изписано от болницата в понеделник, съобщи акушер-гинекологът д-р Снежана Христова от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана.

Шокиращи подробности за 12-годишната родилка в Монтана: С 16-годишния баща са заедно от три години

Тревожни данни за ранните бременности

Случаят не е изолиран. Според данни, представени от началника на отделението по акушерство и гинекология в болницата д-р Захари Николов, за десет месеца там са регистрирани 50 раждания на непълнолетни момичета, като пет от родилките са били под 14 години.

Ранната бременност крие сериозни рискове за здравето на момичетата, чиито организми все още се развиват. Възможни са усложнения както по време на бременността, така и при раждането. Последиците могат да засегнат и новородените.

Лекарите обръщат внимание и на психологическите и социалните последици. Децата, които стават родители в толкова ранна възраст, често не са подготвени да поемат грижите за новородено и разчитат на помощта на своите семейства.

Какво предвижда законът

Българският Наказателен кодекс предвижда наказателна отговорност за полово сношение с лице, ненавършило 16 години. Конкретната правна оценка на обстоятелствата по случая в Монтана е в компетентността на разследващите органи и прокуратурата.

Социалните служби трябва да преценят и какви мерки за закрила са необходими за момичето и новороденото.