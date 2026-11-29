Б ританското министерство на труда и пенсиите временно преустанови работата на част от онлайн услугите си заради кибератака. Специалисти разследват случая, съобщи ведомството в събота, цитирано от Reuters.

Изплащането на социалните помощи и пенсиите ще продължи по обичайния график, докато се работи по възстановяването на онлайн услугите, увери говорител на министерството.

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Това е поредният случай на кибератака срещу британска компания или държавна институция, отбелязва Reuters.

През последните години организации от различни сектори в Обединеното кралство все по-често стават обект на подобни атаки. Сред засегнатите са Британската библиотека, център за кръвни изследвания, компанията „Транспорт фор Лъндън“ (Transport for London - TfL), която управлява обществения транспорт в британската столица, търговската верига „Маркс енд Спенсър“ (Marks & Spencer) и автомобилният производител „Джагуар Ленд Роувър“ (Jaguar Land Rover).

При настоящия инцидент Министерството на труда и пенсиите е предприело превантивни мерки, като е ограничило достъпа до част от онлайн услугите си. Към 17:00 ч. местно време в събота (19:00 ч. българско време) те все още не функционираха.

В петък ведомството съобщи, че е станало обект на киберинцидент, който го е принудил да преустанови някои от услугите си.

„Заедно с Националния център за киберсигурност и Правителствения център за координация на киберсигурността работим, за да установим причината за опита за неоторизиран достъп до нашите системи“, се посочва в изявлението на министерството.

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По-рано този месец Националният център за киберсигурност (NCSC), който е част от британската разузнавателна агенция Правителствен център за комуникации (GCHQ), предупреди, че Великобритания трябва да бъде подготвена за евентуална кибератака с използване на изкуствен интелект срещу критичната инфраструктура на страната през следващите две години.

Предупреждението беше отправено на фона на поредица от хакерски атаки срещу супермаркети в Европа, които разкриха уязвимости в информационните системи на компаниите.