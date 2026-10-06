Парите ни

Най-доброто място за пенсия в чужбина вече не е в Европа

Португалия пада до пето място заради по-дългия път до гражданство

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

6 октомври 2026, 12:09
Най-доброто място за пенсия в чужбина вече не е в Европа
Източник: istock

Уругвай е новият лидер в световната класация за пенсиониране в чужбина. Южноамериканската държава измества Португалия, която водеше през 2025 г. Това показва Глобалният доклад и индекс за пенсиониране за 2026 г. на консултантската компания Global Citizen Solutions, публикуван на 30 септември.

Индексът сравнява 46 програми за пребиваване, предназначени за хора, които се издържат от пенсии, спестявания или друг пасивен доход. Всяка държава е представена с една основна програма – визата, която е най-ясно насочена към пенсионери, като португалската виза D7 или испанската виза за пребиваване без трудова дейност.

Забравете Испания: Ето коя държава е №1 за пенсиониране през 2026 г.

Програмите се оценяват по пет критерия: качество на живот; мобилност и гражданство (силата на паспорта и пътят до гражданство); данъци (колко изгодно се облагат пенсиите и доходите от чужбина); процедура за кандидатстване; разходи и изисквани инвестиции.

Най-голяма тежест в крайната оценка има качеството на живот, следвано от мобилността и гражданството, данъците, процедурата и разходите. По думите на авторите тази подредба отразява приоритетите на типичния пенсионер, който се мести в друга държава.

Топ 10 на класацията

Уругвай оглавява класацията с 99,9 точки, следван от Мавриций (99,8), Испания (99,6), Коста Рика (99,5) и Португалия (99,3). От шесто до десето място са Парагвай (98,2), Латвия (98,0), Андора (97,8), Италия (97,2) и Гърция (95,9).

Разликата между първото и десетото място е под четири точки, така че лидерите са много близо един до друг.

Европа остава най-силно представеният регион с шест държави в челната десетка. Северна и Южна Америка имат три места – Уругвай, Коста Рика и Парагвай, а Мавриций е единственият представител на Африка.

Защо Уругвай е първи

Уругвай не е на първо място в нито един отделен критерий. Страната печели с устойчиво добри резултати и в петте категории. Най-силна е по мобилност и гражданство, а най-слаба – по данъци.

Според доклада това, което обединява първите пет в класацията, е балансът: посилен праг на дохода, в повечето случаи изгодно данъчно третиране, възможност да се вземе семейството, ясен път до гражданство и висок стандарт на живот.

Мавриций изостава с едва 0,1 точки. Островната държава съчетава изгодни данъчни ставки с добри показатели в останалите области.

Испания е трета и най-добре класираната европейска държава. Тя получава високи оценки за мобилност и за възможността за преместване заедно с членове на семейството.

Страната е пета в света по качество на живот, а процедурата отнема до осем месеца. Испания обаче е последна от 46 държави по данъци. Тя облага световния доход, има регионални данъци върху богатството и няма специален режим за притежателите на тази виза.

Португалия плаща цената за по-строгите правила

Миналогодишният лидер Португалия слиза на пето място. Причината е, че страната удължи срока на пребиваване, нужен за получаване на гражданство. От май 2026 г. повечето кандидати от държави извън ЕС трябва да живеят в Португалия десет години вместо досегашните пет, преди да могат да кандидатстват за португалски паспорт. За граждани на ЕС и на португалоезични държави срокът е седем години.

Португалия: Новият „пристан“ за българи – пълно ръководство за емигранта

Въпреки това Португалия остава втора в Европа. Тя е сред най-достъпните големи европейски програми – изискваният доход е 920 евро на месец. Обработката на документите обаче отнема до две години, а по данъци страната е едва 41-ва.

Данъците – слабото място на Европа

Европейските програми се отличават с висок жизнен стандарт, силни паспорти, с които се пътува свободно извън страната, и ясни правила за придобиване на гражданство. По-високото данъчно облагане обаче сваля общата им оценка, а разликите между отделните държави са значителни.

Северна и Южна Америка привличат с по-ниски разходи и благоприятни данъчни режими. Бразилия, Аржентина и Чили предлагат и силни паспорти, и сравнително кратък път до гражданство.

В Близкия изток козовете са ниските данъци и бързите процедури. Обединените арабски емирства са на 19-о място в общото класиране, но са начело по данъци заедно с Бахрейн. Пенсионните визи в Персийския залив обаче позволяват само да живеете там – с тях няма стандартен път до местно гражданство.

Българският паспорт е 11-и по сила в света

Къде е евтино и къде се плаща малко данък

Програмите с ниски данъци в Европа – Малта, Андора и Кипър – често имат други тежки условия: висок доход, голяма инвестиция или бавна процедура. Някои държави предлагат специални данъчни режими, в които пенсионерът може да влезе по избор. Такива са плоският данък от 7% върху чуждестранни пенсии в Гърция и в Южна Италия.

Андора има най-добрите оценки за сигурност и околна среда в индекса и е трета в света по качество на живот. Данъкът върху дохода е до 10%, без данък върху богатството и наследството. Това обаче е и най-скъпата програма – изисква местна инвестиция от 1 млн. евро плюс солиден доход.

Латвия, трета в Европа, обработва документите за два до четири месеца и е сред най-евтините програми. В Кипър процедурата може да отнеме повече от две години, но при определени условия данъкът е 5%.

Ирландия е първа по качество на живот с англоезична среда и едни от най-високите оценки за сигурност и екология. По мобилност и гражданство води Гърция, следвана от Италия.

Какъв доход трябва да докажете, за да получите виза

За да получи пенсионна виза или виза за пасивен доход, кандидатът трябва да докаже, че разполага с определен минимален доход всеки месец. Това не са разходите за живот в страната, а прагът, който държавата поставя, за да приеме чужденеца.

Разликите са огромни – от под 600 евро на месец в Никарагуа до над 9000 евро в Бахрейн. В Европа в Кипър може да стигнат и под 800 евро, ако са изпълнени другите условия. В Португалия прагът е 920 евро, в Гърция – 3500 евро, а в Андора – над 4500 евро. Сумите са преизчислени в евро и могат да се менят с валутните курсове.

Важно е и откъде идва доходът. Някои държави приемат само пенсия или пасивен доход от чужбина, други признават спестявания или дивиденти. Дори при нисък праг някои програми изискват депозити, инвестиции или други сериозни плащания предварително.

За колко години се стига до паспорт

Според доклада 24 програми дават възможност за гражданство до пет години, а 17 – между шест и десет години. В Андора са нужни 20 години. Малта, ОАЕ, Ирландия и Бахрейн не предлагат стандартен път към гражданство чрез тези визи.

Най-бързо е в Южна Америка: около две години в Аржентина и около три в Уругвай и Парагвай. Има обаче уловка: 11 държави, сред които Австрия, Андора, ОАЕ и Малайзия, не допускат двойно гражданство. Там кандидатите може да трябва да се откажат от първоначалното си гражданство.

Класацията не е присъда

Авторите подчертават, че най-подходящата дестинация зависи от профила и приоритетите на всеки пенсионер. По думите на изпълнителния директор на Global Citizen Solutions Патрисия Казабури докладът е отправна точка, а не окончателна оценка. Компанията съветва условията на програмите, които често се променят, да се проверяват с квалифицирани консултанти.

Редактор: Маргарита Костадинова
пенсиониране в чужбина класация за пенсионери Уругвай виза за пасивен доход качество на живот данъчно облагане придобиване на гражданство Global Citizen Solutions Португалия Испания
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев с подробности за атаката край Бяла: Екипажът на потъналия кораб е в неизвестност

Радев с подробности за атаката край Бяла: Екипажът на потъналия кораб е в неизвестност

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море

Петер Мадяр: Унгария уверява България в пълната си солидарност след атаката срещу корабите

Петер Мадяр: Унгария уверява България в пълната си солидарност след атаката срещу корабите

Какво е изключителната икономическа зона и защо ударът с дронове край Бяла е заплаха за България

Какво е изключителната икономическа зона и защо ударът с дронове край Бяла е заплаха за България

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Разчитаме ли прекалено много на Google Maps и останалите приложения за навигация

Разчитаме ли прекалено много на Google Maps и останалите приложения за навигация

carmarket.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 2 дни
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 2 дни
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кендъл Дженър

Кендъл Дженър закри шоуто на Bottega Veneta, Джейкъб Елорди я подкрепи от първия ред

Любопитно Преди 10 минути

Моделът Кендъл Дженър закри ревюто на Bottega Veneta в Милано, докато новата ѝ половинка – актьорът от „Еуфория“ Джейкъб Елорди, я аплодираше от първия ред. Двамата са заедно от април и бързо се превърнаха в една от най-коментираните двойки в Холивуд

Не допуснаха съдия от Бургас до процедурата за избор на членове на ВСС

Не допуснаха съдия от Бургас до процедурата за избор на членове на ВСС

България Преди 26 минути

Съдийската колегия не е установила категорично, че изпратените документи са идентични с тези, представени впоследствие

Проф. Франсис Халзен

Проф. Франсис Халзен спечели Нобеловата награда за физика

Свят Преди 45 минути

Американският учен получи престижното отличие за решаващия си принос към Обсерваторията „Айскюб“ и откриването на високоенергийни неутрин

Сделките се сриват, цените – не. Има ли имотен балон?

Сделките се сриват, цените – не. Има ли имотен балон?

Парите ни Преди 56 минути

От пазара се оттеглят инвеститорите и тези, които гонят бърза печалба

Скандал във въздуха: Пияна пътничка събу панталоните си и се самозадоволи пред пасажерите

Скандал във въздуха: Пияна пътничка събу панталоните си и се самозадоволи пред пасажерите

Любопитно Преди 1 час

46-годишната барманка Кати Инзер от Мериленд беше задържана от полицията във Флорида след скандален инцидент на борда на American Airlines. Свидетели разказват за непристойно поведение, докато заподозряната твърди, че не помни нищо от полета

Ню Йорк обяви извънредно бедствено положение

Ню Йорк обяви извънредно бедствено положение

Свят Преди 1 час

Към събота през тази година са потвърдени седем случая на морбили в град Ню Йорк и 101 случая в останалата част от щата. От средата на юли насам са избухнали цели 92 случая в селски общности с ниски нива на имунизация в 18 окръга

Политическите реакции след нападението срещу корабите край България

Политическите реакции след нападението срещу корабите край България

България Преди 1 час

Два търговски кораба бяха поразени с дронове в българската ИИЗ в Черно море, на около 70 морски мили източно от Бяла

Нова серия от бомбени заплахи в няколко града у нас

Нова серия от бомбени заплахи в няколко града у нас

България Преди 1 час

Сигналите идват ден след масовите заплахи срещу училища, детски градини и институции

Снимката е илюстративна

Война на дронове: Русия или Украйна удари корабите в Черно море

България Преди 1 час

Тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове в Изключителната икономическа зона на България в Черно море и в момента тече мащабна спасителна операция

Реални eCommerce казуси, AI и нови канали за продажби в програмата на eCA Conference 2026

Реални eCommerce казуси, AI и нови канали за продажби в програмата на eCA Conference 2026

Любопитно Преди 1 час

На 15 октомври в София Тех Парк 13-ото издание на конференцията ще събере практическия опит на онлайн търговци, технологични компании и експерти под общата тема „Работещи решения“

Снимката е илюстративна

Черно море се превърна в бойно поле за дронове: Корабите, които бяха ударени през последните години

Свят Преди 1 час

От военни кораби и танкери от „сенчестия флот“ до търговски съдове с цивилен екипаж, атаките с безпилотни апарати промениха начина, по който изглежда сигурността в Черно море

Тир се запали на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е спряно

Тир се запали на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е спряно

България Преди 2 часа

Завръща ли се „черната смърт“? Какво е белодробна чума и какви са симптомите

Завръща ли се „черната смърт“? Какво е белодробна чума и какви са симптомите

Свят Преди 3 часа

„Въз основа на наличната неофициална информация, рискът за общественото здраве на цялото население изглежда нисък“, каза говорител на СЗО, като добави, че оценката на риска ще бъде актуализирана, след като стане известна повече информация

Какво е правено по зъбите ви? Вече може да проверите в телефона си

Какво е правено по зъбите ви? Вече може да проверите в телефона си

България Преди 3 часа

Прегледите при зъболекар и леченията влизат в електронното здравно досие

<p>Кои са двата атакувани кораба край Варна</p>

От Галац за Истанбул и от Картал за Сулина: Кои са двата атакувани кораба край Варна

България Преди 3 часа

В българската изключителна икономическа зона (ИИЗ), източно от нос Свети Атанас и град Бяла, се проведе мащабна спасителна операция след първата по рода си атака с дронове срещу търговски плавателни съдове в района

Двама от единия кораб, ударен от дрон, са пострадали, изпратиха линейка от Варна

Двама от единия кораб, ударен от дрон, са пострадали, изпратиха линейка от Варна

България Преди 3 часа

За съжаление екипажът от първия кораб е в неизвестност и засега няма информация за него

Всичко от днес

От мрежата

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Корейската грижа за кожата през 2026: Какво наистина си струва да пробвате и защо?

Edna.bg

Майкъл Дъглас проговори за раздялата с Катрин и разкри забранен романс от миналото

Edna.bg

Премиерът за атаките с дронове в Черно море: Екипажът на потъналия кораб е в неизвестност

Nova.bg

Дронове атакуваха търговски кораби край България, тече мащабна спасителна операция

Nova.bg