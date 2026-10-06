Най-доброто място за пенсия в чужбина вече не е в Европа

Уругвай е новият лидер в световната класация за пенсиониране в чужбина. Южноамериканската държава измества Португалия, която водеше през 2025 г. Това показва Глобалният доклад и индекс за пенсиониране за 2026 г. на консултантската компания Global Citizen Solutions, публикуван на 30 септември.

Индексът сравнява 46 програми за пребиваване, предназначени за хора, които се издържат от пенсии, спестявания или друг пасивен доход. Всяка държава е представена с една основна програма – визата, която е най-ясно насочена към пенсионери, като португалската виза D7 или испанската виза за пребиваване без трудова дейност.

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Програмите се оценяват по пет критерия: качество на живот; мобилност и гражданство (силата на паспорта и пътят до гражданство); данъци (колко изгодно се облагат пенсиите и доходите от чужбина); процедура за кандидатстване; разходи и изисквани инвестиции.

Най-голяма тежест в крайната оценка има качеството на живот, следвано от мобилността и гражданството, данъците, процедурата и разходите. По думите на авторите тази подредба отразява приоритетите на типичния пенсионер, който се мести в друга държава.

Топ 10 на класацията

Уругвай оглавява класацията с 99,9 точки, следван от Мавриций (99,8), Испания (99,6), Коста Рика (99,5) и Португалия (99,3). От шесто до десето място са Парагвай (98,2), Латвия (98,0), Андора (97,8), Италия (97,2) и Гърция (95,9).

Разликата между първото и десетото място е под четири точки, така че лидерите са много близо един до друг.

Европа остава най-силно представеният регион с шест държави в челната десетка. Северна и Южна Америка имат три места – Уругвай, Коста Рика и Парагвай, а Мавриций е единственият представител на Африка.

Защо Уругвай е първи

Уругвай не е на първо място в нито един отделен критерий. Страната печели с устойчиво добри резултати и в петте категории. Най-силна е по мобилност и гражданство, а най-слаба – по данъци.

Според доклада това, което обединява първите пет в класацията, е балансът: посилен праг на дохода, в повечето случаи изгодно данъчно третиране, възможност да се вземе семейството, ясен път до гражданство и висок стандарт на живот.

Мавриций изостава с едва 0,1 точки. Островната държава съчетава изгодни данъчни ставки с добри показатели в останалите области.

Испания е трета и най-добре класираната европейска държава. Тя получава високи оценки за мобилност и за възможността за преместване заедно с членове на семейството.

Страната е пета в света по качество на живот, а процедурата отнема до осем месеца. Испания обаче е последна от 46 държави по данъци. Тя облага световния доход, има регионални данъци върху богатството и няма специален режим за притежателите на тази виза.

Португалия плаща цената за по-строгите правила

Миналогодишният лидер Португалия слиза на пето място. Причината е, че страната удължи срока на пребиваване, нужен за получаване на гражданство. От май 2026 г. повечето кандидати от държави извън ЕС трябва да живеят в Португалия десет години вместо досегашните пет, преди да могат да кандидатстват за португалски паспорт. За граждани на ЕС и на португалоезични държави срокът е седем години.

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Въпреки това Португалия остава втора в Европа. Тя е сред най-достъпните големи европейски програми – изискваният доход е 920 евро на месец. Обработката на документите обаче отнема до две години, а по данъци страната е едва 41-ва.

Данъците – слабото място на Европа

Европейските програми се отличават с висок жизнен стандарт, силни паспорти, с които се пътува свободно извън страната, и ясни правила за придобиване на гражданство. По-високото данъчно облагане обаче сваля общата им оценка, а разликите между отделните държави са значителни.

Северна и Южна Америка привличат с по-ниски разходи и благоприятни данъчни режими. Бразилия, Аржентина и Чили предлагат и силни паспорти, и сравнително кратък път до гражданство.

В Близкия изток козовете са ниските данъци и бързите процедури. Обединените арабски емирства са на 19-о място в общото класиране, но са начело по данъци заедно с Бахрейн. Пенсионните визи в Персийския залив обаче позволяват само да живеете там – с тях няма стандартен път до местно гражданство.

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Къде е евтино и къде се плаща малко данък

Програмите с ниски данъци в Европа – Малта, Андора и Кипър – често имат други тежки условия: висок доход, голяма инвестиция или бавна процедура. Някои държави предлагат специални данъчни режими, в които пенсионерът може да влезе по избор. Такива са плоският данък от 7% върху чуждестранни пенсии в Гърция и в Южна Италия.

Андора има най-добрите оценки за сигурност и околна среда в индекса и е трета в света по качество на живот. Данъкът върху дохода е до 10%, без данък върху богатството и наследството. Това обаче е и най-скъпата програма – изисква местна инвестиция от 1 млн. евро плюс солиден доход.

Латвия, трета в Европа, обработва документите за два до четири месеца и е сред най-евтините програми. В Кипър процедурата може да отнеме повече от две години, но при определени условия данъкът е 5%.

Ирландия е първа по качество на живот с англоезична среда и едни от най-високите оценки за сигурност и екология. По мобилност и гражданство води Гърция, следвана от Италия.

Какъв доход трябва да докажете, за да получите виза

За да получи пенсионна виза или виза за пасивен доход, кандидатът трябва да докаже, че разполага с определен минимален доход всеки месец. Това не са разходите за живот в страната, а прагът, който държавата поставя, за да приеме чужденеца.

Разликите са огромни – от под 600 евро на месец в Никарагуа до над 9000 евро в Бахрейн. В Европа в Кипър може да стигнат и под 800 евро, ако са изпълнени другите условия. В Португалия прагът е 920 евро, в Гърция – 3500 евро, а в Андора – над 4500 евро. Сумите са преизчислени в евро и могат да се менят с валутните курсове.

Важно е и откъде идва доходът. Някои държави приемат само пенсия или пасивен доход от чужбина, други признават спестявания или дивиденти. Дори при нисък праг някои програми изискват депозити, инвестиции или други сериозни плащания предварително.

За колко години се стига до паспорт

Според доклада 24 програми дават възможност за гражданство до пет години, а 17 – между шест и десет години. В Андора са нужни 20 години. Малта, ОАЕ, Ирландия и Бахрейн не предлагат стандартен път към гражданство чрез тези визи.

Най-бързо е в Южна Америка: около две години в Аржентина и около три в Уругвай и Парагвай. Има обаче уловка: 11 държави, сред които Австрия, Андора, ОАЕ и Малайзия, не допускат двойно гражданство. Там кандидатите може да трябва да се откажат от първоначалното си гражданство.

Класацията не е присъда

Авторите подчертават, че най-подходящата дестинация зависи от профила и приоритетите на всеки пенсионер. По думите на изпълнителния директор на Global Citizen Solutions Патрисия Казабури докладът е отправна точка, а не окончателна оценка. Компанията съветва условията на програмите, които често се променят, да се проверяват с квалифицирани консултанти.