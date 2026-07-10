Парите ни

Експерт: Връзката между осигуровките и размера на пенсията е отслабена

Проф. Богомил Манов предлага по-прозрачна формула, автоматични стабилизатори и ясно разделяне между пенсия и социална подкрепа

Маргарита Костадинова

10 юли 2026, 09:56
Експерт: Връзката между осигуровките и размера на пенсията е отслабена
Източник: iStock photos/Getty images

В българската пенсионна система е отслабена връзката между осигурителния принос и размера на бъдещата пенсия. Това посочва в свой анализ проф. д-р Богомил Манов, член на Фискалния съвет.

Според него критиките към системата през последните години са много, но конкретните предложения за нейното усъвършенстване остават сравнително малко. Най-често се посочва именно слабата връзка между внесените осигуровки и размера на пенсията, без достатъчно да се анализират причините и възможните решения.

Държавната пенсионна система работи на разходопокривен принцип — текущите осигурителни вноски се използват за изплащане на пенсиите на настоящите пенсионери. Това е класически солидарен модел, основан на междупоколенческа солидарност.

Какви са пенсиите в Германия? И как е другаде в Европа?

От икономическа гледна точка обаче размерът на пенсията трябва в значителна степен да отразява действително внесените осигурителни вноски. По думите му системата изпълнява и социални функции, но връзката между индивидуалния принос и пенсионните права трябва да бъде достатъчно силна, за да стимулира участието в нея.

  • Къде е основният проблем

Действащата формула определя пенсията чрез средния осигурителен доход за страната, индивидуалния коефициент и осигурителния стаж.

Средният осигурителен доход има важно предимство — той осъвременява трудовия принос спрямо текущото равнище на доходите. На практика обаче именно този показател се превръща в доминиращ фактор, докато индивидуалният принос влияе по-незначително върху крайния размер на пенсията.

Проф. Манов посочва, че това отслабва стимулите за деклариране на реалните доходи.

Допълнително изкривяване създава гарантираният минимален размер на пенсията, който въвежда елемент на социално подпомагане в рамките на осигурителната система. Pезултатът е насърчаване на осигуряването върху минимални доходи, укриването на осигурителен доход и неформалната заетост.

Проблемът се задълбочава и от неблагоприятната демографска структура. В анализа се посочва, че на един пенсионер в България се падат приблизително 1,38 осигуряващи се лица, докато средното за ЕС е около 2,7 работещи на един пенсионер. Това ограничава приходите от осигурителни вноски и увеличава зависимостта на системата от държавния бюджет.

  • Основният структурен проблем

Според проф. Манов основният структурен проблем на действащата система е недостатъчно силната зависимост между индивидуалния осигурителен принос и размера на получаваната пенсия.

Пенсия в Швеция: Как функционира системата

Докато тази връзка не бъде съществено засилена, стимулите за пълноценно участие в системата ще останат слаби, а финансовата ѝ устойчивост ще продължи да се влошава.

  • Какви принципи трябва да следва реформата

Mеждународният опит показва няколко основни принципа, върху които се изграждат устойчиви пенсионни системи: прозрачност, финансова устойчивост, актуарна справедливост, автоматична адаптация към демографските промени и ясно разграничаване между осигурителната и социалната функция.

Pеформата не трябва да подменя изцяло съществуващата система, а да я усъвършенства институционално чрез адаптиране на доказани европейски практики към българските условия.

  • Точков модел за повече прозрачност

Като добра европейска практика проф. Манов посочва пенсионните системи на Германия и Австрия, които използват точков модел за оценка на осигурителния принос.

При такъв модел всяка година осигурителният доход се съпоставя със средния осигурителен доход за страната и така се формират пенсионни точки. При отпускане на пенсия общият брой точки се умножава по ежегодно определяна стойност на една пенсионна точка.

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

Прилагането на подобен модел в България би осигурило по-голяма прозрачност, предвидимост и проследимост на пенсионните права. Осигурените лица ще могат да получават информация за натрупаните права и прогнозния размер на бъдещата си пенсия.

  • Автоматични стабилизатори срещу дефицити

Друг пример е шведският модел на условно дефинирани вноски — Notional Defined Contribution, или NDC.

Този модел съчетава солидарния характер на разходопокривната система с висока степен на финансова дисциплина. При него всички осигурителни вноски се отчитат по индивидуални виртуални сметки и ежегодно се индексират според развитието на икономиката.

При пенсиониране натрупаните права се преобразуват в пожизнена пенсия чрез коефициент, който отчита очакваната продължителност на живота на съответното поколение.

Допълнително системата включва автоматичен механизъм за балансиране, който предотвратява натрупването на структурни дефицити. Според проф. Манов въвеждането на подобни автоматични стабилизатори би ограничило необходимостта от периодични политически корекции на пенсионните параметри и би повишило финансовата устойчивост на държавното обществено осигуряване.

  • Да се отчита целият трудов живот

В анализа е посочена и практиката във Франция и Италия, където размерът на пенсията се определя въз основа на практически целия осигурителен период.

Европейската практика показва, че устойчивите пенсионни системи се основават на максимално пълно отчитане на осигурителния принос през целия трудов живот.

За България подобна промяна би създала по-силни стимули за деклариране на реалните доходи, би ограничила възможностите за избягване на осигурителни вноски и би възстановила връзката между индивидуалния принос и пенсионните права.

  • Осигурителната и социалната функция да се разделят

Съществен проблем на действащата система според анализа е преплитането на осигурителния и социалния принцип.

Минималните пенсии и други социални елементи често се финансират чрез бюджета на държавното обществено осигуряване. Това отслабва принципа на еквивалентност и увеличава финансовия натиск върху системата, посочва проф. Манов.

Като пример той дава практиката на Дания, при която социалната защита срещу бедност се финансира чрез общите данъчни приходи, докато осигурителната пенсия се определя въз основа на направения принос.

Според анализа подобно институционално разделение би повишило прозрачността и финансовата дисциплина на българската пенсионна система.

  • Електронни пенсионни извлечения

Експертът посочва и дигитализацията като инструмент за повишаване на общественото доверие.

В анализа се дават примери със Швеция и Нидерландия, където всеки осигурен получава индивидуална прогноза за бъдещата си пенсия при различни сценарии.

Въвеждането на електронни пенсионни извлечения чрез информационните системи на Националния осигурителен институт би повишило финансовата грамотност, би насърчило доброволното пенсионно осигуряване и би засилило общественото доверие в системата.

  • Какъв модел се предлага за България

Най-подходящо за България е изграждането на комбиниран модел, който съчетава няколко елемента:

  • прозрачна точкова или NDC-базирана формула в първия стълб;
  • ясно отделяне на социалния компонент от осигурителния;
  • постепенно укрепване на втория капиталов стълб;
  • автоматични демографски корекции;
  • разширяване на електронните услуги и достъпа до информация за индивидуалните пенсионни права.

Предложеният модел не цели подмяна на съществуващата система, а нейното институционално усъвършенстване чрез адаптиране на европейски практики към българските условия.

Основната цел според проф. Манов е да се постигне по-добър баланс между солидарността и осигурителната еквивалентност, като едновременно се повишат прозрачността, финансовата устойчивост и общественото доверие в пенсионната система.

Подобен подход би намалил необходимостта от чести политически намеси, би подобрил предвидимостта на системата и би създал по-стабилна основа за дългосрочната адекватност на пенсионните доходи.

Редактор: Маргарита Костадинова
пенсионна система пенсионна реформа осигурителен принос доверие в системата минимална пенсия солидарен принцип Богомил Манов точков модел прозрачност социално подпомагане
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с полетите на Делян Пеевски

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с полетите на Делян Пеевски

Пророческите думи на Бони Тайлър месеци преди внезапната ѝ смърт

Пророческите думи на Бони Тайлър месеци преди внезапната ѝ смърт

Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет

Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Mercedes-AMG направи CLA комби с 680 „коня“, което спринтира по-бързо от италианските екзотики

Mercedes-AMG направи CLA комби с 680 „коня“, което спринтира по-бързо от италианските екзотики

carmarket.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 16 часа
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 14 часа
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 14 часа
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Коя е Зейнеп Сьонмез – тенисистката, чийто скрит символ за Палестина предизвика дебат на "Уимбълдън"

Любопитно Преди 5 минути

Турската звезда Зейнеп Сьонмез влезе в открит конфликт с организаторите в Лондон заради Палестина. Вижте как тенисистката използва дизайна на ракетата си, за да изрази позиция срещу войната в Газа и да обвини спорта в лицемерие

Тир блокира АМ „Тракия“ - движението към Бургас е силно затруднено

Тир блокира АМ „Тракия“ - движението към Бургас е силно затруднено

България Преди 10 минути

Шофьорите са призовани да карат с повишено внимание и да следват указанията на „Пътна полиция“

Вдигат въздушна линейка за 13-годишно момче в тежко състояние

Вдигат въздушна линейка за 13-годишно момче в тежко състояние

България Преди 36 минути

Това е втората въздушна медицинска мисия в област Благоевград за тази седмица

Войната в Иран: Тръмп има още опции, но всичките са лоши

Войната в Иран: Тръмп има още опции, но всичките са лоши

Свят Преди 41 минути

Американският президент трябва да прецени дали да продължи да ескалира войната допълнително, което ще има голяма човешка, икономическа и политическа цена за САЩ, или да запази статуквото, в което обаче Иран държи козовете

Морето взе жертва: 40-годишна жена се удави в Бургас

Морето взе жертва: 40-годишна жена се удави в Бургас

България Преди 56 минути

Инцидентът е станал в района на централния плаж, а тялото е откарано за аутопсия

Меган Маркъл и принц Хари

Обрат в кралското семейство: Меган Маркъл и децата се завръщат в Англия

Свят Преди 58 минути

Очакваното пътуване ще отбележи първото посещение на цялото семейство в Англия от четири години насам

Обещания за лесни пари оставиха хора с кредити за стотици хиляди евро

Обещания за лесни пари оставиха хора с кредити за стотици хиляди евро

Парите ни Преди 1 час

Обвиняемата за мащабната схема връщала на участниците 10-15% от изтеглените суми

​Украйна атакува руски петролни обекти с дронове: Пожари избухнаха в Краснодарския край и Ростовска област

​Украйна атакува руски петролни обекти с дронове: Пожари избухнаха в Краснодарския край и Ростовска област

Свят Преди 1 час

Украински безпилотни летателни апарати са причинили пожари в нефтопреработвателен завод в Краснодарския край и в два обекта за съхранение на нефтопродукти в Ростовска област, съобщиха руските власти

.

„История за секс, стратегия и власт“: Как жените оформят сюжета на „Одисея“

Любопитно Преди 1 час

Новият филмов хит на Кристофър Нолан ни връща към 2800-годишната поема за Одисей. Вижте защо великият войн е бил напълно безпомощен без хитростта на Атина, Пенелопа и Цирцея и какви психологически травми крие епосът

От мухъл и мизерия до розова стая: Чудото за 12-годишната Ани стана реалност

От мухъл и мизерия до розова стая: Чудото за 12-годишната Ани стана реалност

България Преди 1 час

Момичето, което страда от рядка сърдечна и белодробна недостатъчност, напусна завинаги старата, рушаща се къща

<p>Спор в НС:&nbsp;&bdquo;Възраждане&ldquo; твърди, че депутати на партията не са били допуснати до заседание за службите</p>

"Възраждане" твърди, че техни депутати не са били допуснати до заседание на комисията за контрол над службите

България Преди 1 час

Партията заяви, че е била ограничена от участие в обсъждането на дейността на КУБ и украинския гражданин Олег Невзоров

,

„Колкото по-скоро, толкова по-добре“: Шефът на ФИФА иска Русия обратно във футбола

Свят Преди 1 час

Президентът на ФИФА Джани Инфантино призова за бързо възстановяване на руските отбори в международните турнири. Въпреки наложеното наказание, Москва остава пълноправен член на федерацията и продължава да получава милиони евро субсидии

Трети ден без следа от шефа на хлебозавод в Павликени

Трети ден без следа от шефа на хлебозавод в Павликени

България Преди 2 часа

В мащабната операция участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци

Екшън в небето над Балканите: Защо Унгария вдигна изтребители по тревога

Екшън в небето над Балканите: Защо Унгария вдигна изтребители по тревога

Свят Преди 2 часа

Pътнически самолет Airbus A350 на авиакомпанията Cathay Pacific внезапно е загубил връзка с ръководството на въздушното движение във въздушното пространство на НАТО на 4 юли, което е задействало системата за бързо реагиране на отбранителния блок

Пожари, агресия и страх около пл. „Гарибалди“: Работещи алармират за хаос с бездомни хора

Пожари, агресия и страх около пл. „Гарибалди“: Работещи алармират за хаос с бездомни хора

България Преди 2 часа

Работещи в района твърдят, че има случаи на агресия, употреба на забранени вещества и нарушения на обществения ред

На първо четене: НС обсъжда проектобюджета на ДОО за 2026 г.

На първо четене: НС обсъжда проектобюджета на ДОО за 2026 г.

България Преди 2 часа

В пленарната зала е министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Катрин Тасева стана майка за втори път

Edna.bg

„Gold Rush“ – най-луксозният цвят за коса на това лято, особено за жените над 50

Edna.bg

Арина Сабаленка разгневи критиците

Gong.bg

Дешан пише история на Мондиала

Gong.bg

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с частните полети на Пеевски

Nova.bg

Част от двигател на самолет се откъсна и удари прозорец, има ранен пътник

Nova.bg