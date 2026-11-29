Н едоволство и тревога сред жители на Созопол предизвика заседналият край нос Колокита танкер „Кайрос“. Местна жителка публикува снимки и видео на плавателния съд, заснети от дома ѝ, и изрази възмущението си от ситуацията и опасенията си за възможно замърсяване на морето.

На борда на танкера „Кайрос“, заседнал край Созопол, има двама души. Има ли риск от разлив?

„Огромният петролен танкер „Кайрос“ е заседнал в скалите буквално на 100 метра от дома ми. Гледам и не мога да повярвам! И съм бясна!“, написа Ралица Рачева в публикация във Facebook, споделена в група за новини и информация от региона.

Тя разказва, че се е преместила в Созопол заради любовта си към морето и гледката, но сега се събужда с танкера пред прозореца си. Жената поставя въпроси за това кой ще понесе отговорност, ако се стигне до замърсяване на крайбрежието, и какви мерки се предприемат, за да бъде предотвратен подобен сценарий.

„Трябва ли да се случи екологична катастрофа, за да се вземат адекватни мерки? Кой ще носи отговорност, ако утре морето и крайбрежието ни бъдат замърсени?“, пита тя.

Авторката на публикацията настоява институциите да дадат информация за действията си и да не се стига до прехвърляне на отговорност между тях.

Източник: Ралица Рачева

Какво се знае за състоянието на танкера

Танкерът „Кайрос“ заседна край созополския нос Колокита, след като се откъсна от котвата си край Бургас и беше отнесен от бурното море.

На борда му има двама чуждестранни граждани, които според информацията на заместник-областния управител на Бургас Георги Маджаров са в безопасност. Към момента няма данни за непосредствен риск от нефтен разлив.

По информация от корабособственика танкерът няма товар. Предполага се обаче, че в един от танковете му е останало остатъчно гориво. Количеството все още не е установено, тъй като не е извършвано вътрешно обследване на резервоарите.

Корабът е двукорпусен и по него няма видими пробойни, съобщи още Маджаров.

Силното морско вълнение и бурният вятър в района на Созопол не позволяват да започнат действия по извеждането на екипажа на сушата или други операции около плавателния съд.

Представители на Министерството на транспорта и съобщенията, „Морска администрация“, МВР и местната власт трябва да обсъдят следващите действия при подобряване на метеорологичните условия.

„Кайрос“ се откъсна от котвата край Бургас, бурята го отнесе до Созопол

Това не е първият инцидент с „Кайрос“ в български води

Танкерът вече беше замесен в инцидент в Черно море през декември 2025 г. На 5 декември той беше изоставен край Ахтопол от турския влекач „Тимур бей“, след като дни по-рано беше поразен от дронове и загуби способността си да се придвижва самостоятелно.

В операцията по евакуацията на екипажа и буксировката на плавателния съд до Бургаския залив се включиха българските Военноморски сили и три влекача. Операцията приключи на 15 декември, а ден по-късно „Морска администрация“ издаде заповед за задържане на кораба.

Сегашното му засядане край Созопол отново поставя въпроса за безопасността на плавателния съд и възможните последици за крайбрежието при влошаване на ситуацията.