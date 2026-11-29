„Въпрос на чест е“: Служители на МВР на протест в София

Как се заплаща работата по Коледа и Нова година и какви глоби грозят работодателите

Сняг, виелици и температури до минус 6° в неделя, оранжев и жълт код за опасно време

Пътната обстановка в София е усложнена, наложиха глоби за 97 000 евро на снегопочистващите фирми

Двама от пострадалите фенове на „Левски” се прибраха от Марсилия с военния самолет „Спартан”

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И ма леки отклонения в полетното разписание на летище „Васил Левски“ в София заради усложнената зимна обстановка. Закъсненията са между 15 и 30 минути, като към момента няма отменени полети, съобщиха за БТА от пресцентъра на аеропорта.

Снегът блокира пътища в страната, затвориха важни отсечки

Обилният снеговалеж и силният вятър, който образува снежни навявания, затрудняват почистването на летищната инфраструктура. Извършват се и антиобледенителни процедури, поради което са възможни леки забавяния в обслужването на самолетите.

В публикация на страницата си във Facebook от летището посочват, че екипите работят непрекъснато, за да гарантират безопасността на полетите и нормалното функциониране на аеропорта при зимни условия.

Десетки населени места останаха без ток заради снега, ограничават движението на камиони в Северна България

Оттам призовават пътниците да следят актуалната информация за полетите си чрез авиокомпаниите и да предвидят повече време за придвижване до летището.

Оранжев код за сняг в 16 области

Оранжев код за значителни снеговалежи е обявен днес в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Пътната обстановка в София е усложнена, наложиха глоби за 97 000 евро на снегопочистващите фирми

Снеговалежите, силният вятър и ниските температури създават условия за снегонавявания, намалена видимост и заледявания както по пътищата, така и в районите на летищата.