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Колко може да достигне втората пенсия при мултифондовете

Разликата идва от избрания фонд, поетия риск и времето, през което парите се инвестират

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

17 септември 2026, 10:55
Колко може да достигне втората пенсия при мултифондовете
Източник: istock

М ултифондовият модел дава възможност средствата за втора пенсия да се управляват по различен начин според възрастта и отношението към риска. Това обясни Мирослав Маринов - член на Инвестиционен комитет на БАДДПО пред Euronews.

От 1 януари 2027 г. допълнителното пенсионно осигуряване преминава към модел с три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен.

До 30 ноември осигурените ще могат сами да направят своя избор. Ако не го направят, ще бъдат разпределени по служебния модел според възрастта.

Динамичен, балансиран или консервативен: Как да изберем подфонд за втората пенсия

По думите на Маринов ключово значение има личното отношение към инвестиционния риск.

„Най-важното е човек да прецени неговата собствена рискова нагласа“, посочи той.

По-висока очаквана доходност, но и повече колебания

Според Маринов при дълъг период на осигуряване динамичният фонд може да донесе по-висока очаквана доходност, но при него и колебанията са по-големи.

При динамичния фонд инвестициите в акции и други инструменти с по-висок риск могат да достигнат до 90%. При балансирания лимитът е до 55%, а при консервативния - до 25%.

Маринов посочва и ориентировъчни стойности за средногодишната доходност:

  • над 7% за динамичния фонд;
  • около 4% за балансирания;
  • между 2% и 3% за консервативния.

Той изрично подчертава, че това са очаквания, а не гарантирана доходност.

Втората пенсия носи по-ниска доходност от доброволните фондове

Какви суми показват изчисленията му

Маринов дава пример с модел при 40 години осигуряване и постепенно преминаване от динамичен към балансиран и след това към консервативен фонд.

При такъв сценарий натрупаната сума при пенсиониране би могла да достигне около 140 000 евро, а очакваната втора пенсия - приблизително 780 евро месечно.

При по-дълго оставане в динамичния фонд изчисленията, които той посочва, показват възможност за натрупване на около 190 000 евро и втора пенсия от порядъка на 1000 евро месечно.

Маринов обаче уточнява, че резултатите зависят от представянето на пазарите и продължителността на осигуряването.

Именно дългият период на инвестиране е в основата на неговата теза за възможността да се натрупа по-голяма сума за втора пенсия.

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Средствата остават наследяеми

Маринов посочва още, че средствата в индивидуалните партиди остават наследяеми. При смърт на осигуреното лице наследниците могат да получат натрупаната по партидата сума.

Той призовава хората да следят как се управляват средствата им за втора пенсия. Пенсионните дружества са длъжни да публикуват портфейлите си, а осигурените могат да проверяват онлайн какво е състоянието на индивидуалната им партида.

3,4 млрд. евро доход за три години и половина

По думите на Маринов през последните три години и половина пенсионните фондове са реализирали 3,4 млрд. евро доход в полза на осигурените лица.

От 1 септември избираме подфонд за втора пенсия

Само през първото полугодие на годината сумата е 580 млн. евро.

Според позицията му мултифондовият модел дава възможност инвестиционната стратегия да бъде съобразена с времето до пенсиониране и с личната готовност на осигурения да приема по-големи или по-малки колебания на пазарите.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: Euronews    
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