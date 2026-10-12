Втората пенсия: Остават по-малко от два месеца да решите как да се управляват парите ви

Всеки, който се осигурява за втора пенсия, има време до 30 ноември да реши как да се инвестират натрупаните му пари. От 1 януари 2027 г. всеки универсален пенсионен фонд се разделя на три подфонда с различен риск – динамичен, балансиран и консервативен. Досега парите на всички във фонда се управляваха по една и съща политика. Вече можете да изберете сами.

Каква е разликата между трите подфонда

Досега всеки универсален пенсионен фонд инвестираше парите на всички свои клиенти по една и съща стратегия – независимо дали човекът е на 25 или на 62 години. С мултифондовете парите във фонда се разделят на три „кошници“. Разликата между тях е колко от средствата могат да бъдат вложени в акции.

Акциите могат да донесат по-висока печалба в дългосрочен план, но цената им се движи по-рязко – в лоша година стойността им може да падне осезаемо. Облигациите и другите инструменти с фиксиран доход носят по-скромна, но по-стабилна доходност. Затова колкото повече акции има в един подфонд, толкова по-голяма може да е печалбата за спестяванията ви – но толкова по-голяма може да е и загубата.

Динамичен подфонд – до 90% от парите може да бъдат вложени в акции и други инструменти с променлив доход. Това е най-рисковият вариант с най-големи колебания. Законът го определя служебно за хората под 50 години.

– до 90% от парите може да бъдат вложени в акции и други инструменти с променлив доход. Това е най-рисковият вариант с най-големи колебания. Законът го определя служебно за хората под 50 години. Балансиран подфонд – до 55% в акции, а останалото в по-спокойни инструменти. Средата между доходност и сигурност. Служебно в него отиват хората от 50 години до три години преди пенсия.

– до 55% в акции, а останалото в по-спокойни инструменти. Средата между доходност и сигурност. Служебно в него отиват хората от 50 години до три години преди пенсия. Консервативен подфонд – до 25% в акции. Най-малко колебания, но и по-ниска очаквана доходност. В него задължително отиват хората, на които до пенсия остават три или по-малко години.

Каква може да е разликата в пари? Комисията за финансов надзор (КФН) е направила модел, според който при сегашната система (един фонд за всички) средната доходност би била около 2% годишно. При мултифондовете моделът залага около 5,6% годишно в динамичния подфонд (от 20 до 49 години), 3,5% в балансирания (от 50 до 62 години) и 2% в консервативния (от 63 до 65 години). Според КФН така бъдещата втора пенсия може да замести около 21% от последната заплата вместо около 12% при сегашния модел. Това е изчисление при определени допускания, а не обещание.

Важно: нито един от трите подфонда не гарантира доходност. Динамичният може да донесе повече, но в лоша година може и да загуби повече.

Динамичен, балансиран или консервативен: Как да изберем подфонд за втората пенсия

Как се подава заявлението

Срокът е от 1 септември до 30 ноември 2026 г. Заявлението се подава в пенсионното дружество, в чийто универсален фонд сте в момента. Няма нужда да сменяте дружеството, за да изберете подфонд.

Ако не знаете в кой фонд се осигурявате, може да проверите в електронните услуги на НАП. След това потърсете дружеството и поискайте информация за трите подфонда – какъв риск поемате, какви са таксите и дали подфондът е допустим за вашата възраст.

Ако не направите нищо

Парите няма да останат без управление. Пенсионното дружество ще ви разпредели само, според това на колко години сте към 1 януари 2027 г. Важна е точно тази дата – не денят, в който подавате или не подавате заявление.

Под 50 години – отивате в динамичния подфонд.

– отивате в динамичния подфонд. От навършени 50 години до три години преди пенсия – отивате в балансирания.

– отивате в балансирания. Три или по-малко години преди пенсия – отивате в консервативния.

Какво става, ако съм точно на 50? Границата е денят, в който навършвате 50. Ако към 1 януари 2027 г. вече сте навършили 50 години, отивате в балансирания подфонд. Ако дотогава още сте на 49, отивате в динамичния. С други думи – родените през 1976 г. и по-рано попадат в балансирания, а родените през 1977 г. в общия случай още са на 49 и отиват в динамичния. Ако рождената ви дата е около 1 януари, най-сигурно е да попитате пенсионното си дружество как ще бъдете разпределени.

Втората пенсия носи по-ниска доходност от доброволните фондове

Какво значи „три години преди пенсия“? Броят се спрямо вашата лична възраст за пенсиониране. Пример: ако тя е 65 години, от 62-годишна възраст парите ви задължително се управляват в консервативния подфонд. За тази група избор няма – законът не позволява по-рисков вариант в последните три години.

Мога ли да избера нещо различно от това, което ми се полага по възраст? Да. Разпределението по възраст важи само ако не направите избор. Човек на 55 може да избере динамичния подфонд, а човек на 30 – консервативния. Единственото ограничение е за последните три години преди пенсия.

Ще ме прехвърлят ли автоматично, когато навърша 50? Зависи дали сте направили избор:

Ако не сте избрали нищо и сте разпределени служебно в динамичния подфонд, при навършване на 50 години пенсионното дружество ще ви прехвърли служебно в балансирания. Това е изрично записано в закона.

и сте разпределени служебно в динамичния подфонд, при навършване на 50 години пенсионното дружество ще ви прехвърли служебно в балансирания. Това е изрично записано в закона. Ако сами сте избрали конкретен подфонд , например динамичния, оставате в него и след 50 – никой няма да ви мести.

, например динамичния, оставате в него и след 50 – никой няма да ви мести. Ако искате прехвърлянето да става автоматично, въпреки че правите избор, законът предвижда и трета възможност – т.нар. режим на управление и автоматично прехвърляне според възрастта. При него парите ви са в динамичния до 50 години, после минават в балансирания, а три години преди пенсия – в консервативния. Този режим се посочва в заявлението вместо конкретен подфонд.

Изключение за хората между 45 и 49 години. За тях законът предвижда специално преходно правило. Ако към 1 януари 2027 г. сте на 45 до 49 години, не сте направили избор до 30 ноември 2026 г. и сте разпределени служебно в динамичния подфонд, ще останете в него поне 5 години – дори ако междувременно навършите 50. След като изтекат петте години, ще бъдете прехвърлени служебно в балансирания подфонд. Можете да излезете по-рано, но не веднага: друг начин на инвестиране може да изберете едва след 31 декември 2027 г.

Пример: ако на 1 януари 2027 г. сте на 48 години и не подадете заявление, парите ви ще бъдат в динамичния подфонд поне до началото на 2032 г., когато ще сте на 53 – освен ако след края на 2027 г. сами не изберете друго.

Във всички случаи, когато до пенсия ви остават три години, парите от динамичния и балансирания подфонд задължително се прехвърлят в консервативния.

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Мога ли да се откажа по-късно? Да. След като изтече една година от служебното разпределение или от последния ви избор, можете да преминете в друг подфонд в същия фонд или да изберете автоматичния режим според възрастта. Ограничението за последните три години преди пенсия важи винаги. Преди да подпишете, пенсионното дружество е длъжно да ви даде да попълните въпросник, да прецени какъв риск е допустим за вас и да ви консултира кой подфонд е подходящ. Тази консултация не ви задължава.

Дружествата трябва да приключат служебното разпределение до 15 декември, а новата система тръгва от началото на 2027 г.

Не бъркайте с прехвърлянето към държавната пенсия

Изборът на подфонд е едно. Съвсем друго решение е да прехвърлите осигуряването си от универсалния фонд към държавното обществено осигуряване – тук не става дума за това как се инвестират парите, а за това къде отиват.

За това има друг срок, който зависи от вашата пенсионна възраст. Според НАП от 1 януари 2026 до 31 декември 2030 г. заявлението трябва да е подадено най-късно две години преди навършване на възрастта за пенсия, а след това срокът постепенно се удължава.

Или накратко: 30 ноември е крайният срок само за избора на подфонд.

Гълъб Донев Източник: БГНЕС

Тристранката заседава, бюджетът идва следващата седмица

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) заседава днес в Министерския съвет. В началото на заседанието вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обясни, че на дневен ред са проекти на Министерството на труда и социалната политика, които не са получили единодушна подкрепа в постоянните комисии към съвета. Това са:

промени в наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на фондовете за извършване на плащания – внесени от социалния министър;

промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата – също от социалния министър;

законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители.

По законопроекта за Кодекса на труда председателят на парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика е поискал становище от НСТС, уточни Донев.

„Работим усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони“, заяви финансовият министър. Още тази седмица ще заседава комисията по бюджетна политика към НСТС, където социалните партньори ще могат да обсъдят детайлите по предложенията. Пакетът от данъчни закони ще бъде разгледан на заседание на НСТС, което Донев планира за следващата седмица. Той увери, че тристранката ще обсъди и проектобюджета на държавата, както и бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване, а преди това ще има и неформални срещи със социалните партньори.

КНСБ вече е поискала с писмо извънредно заседание за подготовката на бюджета за 2027 г., промените в данъчното законодателство, политиката по доходите и средствата за заплати в бюджетната сфера, както и за подготвяните структурни и организационни промени в държавната администрация и публичния сектор.