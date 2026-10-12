Парите ни

Втората пенсия: Остават по-малко от два месеца да решите как да се управляват парите ви

Днес тристранката обсъжда промени и в пенсионните фондове, и в заплатите

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

Обновена преди 3 часа / 12 октомври 2026, 11:35
Втората пенсия: Остават по-малко от два месеца да решите как да се управляват парите ви
Източник: istock

Всеки, който се осигурява за втора пенсия, има време до 30 ноември да реши как да се инвестират натрупаните му пари. От 1 януари 2027 г. всеки универсален пенсионен фонд се разделя на три подфонда с различен риск – динамичен, балансиран и консервативен. Досега парите на всички във фонда се управляваха по една и съща политика. Вече можете да изберете сами.

Каква е разликата между трите подфонда

Досега всеки универсален пенсионен фонд инвестираше парите на всички свои клиенти по една и съща стратегия – независимо дали човекът е на 25 или на 62 години. С мултифондовете парите във фонда се разделят на три „кошници“. Разликата между тях е колко от средствата могат да бъдат вложени в акции.

Акциите могат да донесат по-висока печалба в дългосрочен план, но цената им се движи по-рязко – в лоша година стойността им може да падне осезаемо. Облигациите и другите инструменти с фиксиран доход носят по-скромна, но по-стабилна доходност. Затова колкото повече акции има в един подфонд, толкова по-голяма може да е печалбата за спестяванията ви – но толкова по-голяма може да е и загубата.

  • Динамичен подфонд – до 90% от парите може да бъдат вложени в акции и други инструменти с променлив доход. Това е най-рисковият вариант с най-големи колебания. Законът го определя служебно за хората под 50 години.
  • Балансиран подфонд – до 55% в акции, а останалото в по-спокойни инструменти. Средата между доходност и сигурност. Служебно в него отиват хората от 50 години до три години преди пенсия.
  • Консервативен подфонд – до 25% в акции. Най-малко колебания, но и по-ниска очаквана доходност. В него задължително отиват хората, на които до пенсия остават три или по-малко години.

Каква може да е разликата в пари? Комисията за финансов надзор (КФН) е направила модел, според който при сегашната система (един фонд за всички) средната доходност би била около 2% годишно. При мултифондовете моделът залага около 5,6% годишно в динамичния подфонд (от 20 до 49 години), 3,5% в балансирания (от 50 до 62 години) и 2% в консервативния (от 63 до 65 години). Според КФН така бъдещата втора пенсия може да замести около 21% от последната заплата вместо около 12% при сегашния модел. Това е изчисление при определени допускания, а не обещание.

Важно: нито един от трите подфонда не гарантира доходност. Динамичният може да донесе повече, но в лоша година може и да загуби повече.

Динамичен, балансиран или консервативен: Как да изберем подфонд за втората пенсия

Как се подава заявлението

Срокът е от 1 септември до 30 ноември 2026 г. Заявлението се подава в пенсионното дружество, в чийто универсален фонд сте в момента. Няма нужда да сменяте дружеството, за да изберете подфонд.

Ако не знаете в кой фонд се осигурявате, може да проверите в електронните услуги на НАП. След това потърсете дружеството и поискайте информация за трите подфонда – какъв риск поемате, какви са таксите и дали подфондът е допустим за вашата възраст.

Ако не направите нищо

Парите няма да останат без управление. Пенсионното дружество ще ви разпредели само, според това на колко години сте към 1 януари 2027 г. Важна е точно тази дата – не денят, в който подавате или не подавате заявление.

  • Под 50 години – отивате в динамичния подфонд.
  • От навършени 50 години до три години преди пенсия – отивате в балансирания.
  • Три или по-малко години преди пенсия – отивате в консервативния.

Какво става, ако съм точно на 50? Границата е денят, в който навършвате 50. Ако към 1 януари 2027 г. вече сте навършили 50 години, отивате в балансирания подфонд. Ако дотогава още сте на 49, отивате в динамичния. С други думи – родените през 1976 г. и по-рано попадат в балансирания, а родените през 1977 г. в общия случай още са на 49 и отиват в динамичния. Ако рождената ви дата е около 1 януари, най-сигурно е да попитате пенсионното си дружество как ще бъдете разпределени.

Втората пенсия носи по-ниска доходност от доброволните фондове

Какво значи „три години преди пенсия“? Броят се спрямо вашата лична възраст за пенсиониране. Пример: ако тя е 65 години, от 62-годишна възраст парите ви задължително се управляват в консервативния подфонд. За тази група избор няма – законът не позволява по-рисков вариант в последните три години.

Мога ли да избера нещо различно от това, което ми се полага по възраст? Да. Разпределението по възраст важи само ако не направите избор. Човек на 55 може да избере динамичния подфонд, а човек на 30 – консервативния. Единственото ограничение е за последните три години преди пенсия.

Ще ме прехвърлят ли автоматично, когато навърша 50? Зависи дали сте направили избор:

  • Ако не сте избрали нищо и сте разпределени служебно в динамичния подфонд, при навършване на 50 години пенсионното дружество ще ви прехвърли служебно в балансирания. Това е изрично записано в закона.
  • Ако сами сте избрали конкретен подфонд, например динамичния, оставате в него и след 50 – никой няма да ви мести.
  • Ако искате прехвърлянето да става автоматично, въпреки че правите избор, законът предвижда и трета възможност – т.нар. режим на управление и автоматично прехвърляне според възрастта. При него парите ви са в динамичния до 50 години, после минават в балансирания, а три години преди пенсия – в консервативния. Този режим се посочва в заявлението вместо конкретен подфонд.

Изключение за хората между 45 и 49 години. За тях законът предвижда специално преходно правило. Ако към 1 януари 2027 г. сте на 45 до 49 години, не сте направили избор до 30 ноември 2026 г. и сте разпределени служебно в динамичния подфонд, ще останете в него поне 5 години – дори ако междувременно навършите 50. След като изтекат петте години, ще бъдете прехвърлени служебно в балансирания подфонд. Можете да излезете по-рано, но не веднага: друг начин на инвестиране може да изберете едва след 31 декември 2027 г.

Пример: ако на 1 януари 2027 г. сте на 48 години и не подадете заявление, парите ви ще бъдат в динамичния подфонд поне до началото на 2032 г., когато ще сте на 53 – освен ако след края на 2027 г. сами не изберете друго.

Във всички случаи, когато до пенсия ви остават три години, парите от динамичния и балансирания подфонд задължително се прехвърлят в консервативния.

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Мога ли да се откажа по-късно? Да. След като изтече една година от служебното разпределение или от последния ви избор, можете да преминете в друг подфонд в същия фонд или да изберете автоматичния режим според възрастта. Ограничението за последните три години преди пенсия важи винаги. Преди да подпишете, пенсионното дружество е длъжно да ви даде да попълните въпросник, да прецени какъв риск е допустим за вас и да ви консултира кой подфонд е подходящ. Тази консултация не ви задължава.

Дружествата трябва да приключат служебното разпределение до 15 декември, а новата система тръгва от началото на 2027 г.

Не бъркайте с прехвърлянето към държавната пенсия

Изборът на подфонд е едно. Съвсем друго решение е да прехвърлите осигуряването си от универсалния фонд към държавното обществено осигуряване – тук не става дума за това как се инвестират парите, а за това къде отиват.

За това има друг срок, който зависи от вашата пенсионна възраст. Според НАП от 1 януари 2026 до 31 декември 2030 г. заявлението трябва да е подадено най-късно две години преди навършване на възрастта за пенсия, а след това срокът постепенно се удължава.

Или накратко: 30 ноември е крайният срок само за избора на подфонд.

Гълъб Донев
Гълъб Донев Източник: БГНЕС

Тристранката заседава, бюджетът идва следващата седмица

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) заседава днес в Министерския съвет. В началото на заседанието вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обясни, че на дневен ред са проекти на Министерството на труда и социалната политика, които не са получили единодушна подкрепа в постоянните комисии към съвета. Това са:

  • промени в наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на фондовете за извършване на плащания – внесени от социалния министър;
  • промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата – също от социалния министър;
  • законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители.

По законопроекта за Кодекса на труда председателят на парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика е поискал становище от НСТС, уточни Донев.

„Работим усилено по финализиране на проектите на бюджетните закони“, заяви финансовият министър. Още тази седмица ще заседава комисията по бюджетна политика към НСТС, където социалните партньори ще могат да обсъдят детайлите по предложенията. Пакетът от данъчни закони ще бъде разгледан на заседание на НСТС, което Донев планира за следващата седмица. Той увери, че тристранката ще обсъди и проектобюджета на държавата, както и бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване, а преди това ще има и неформални срещи със социалните партньори.

КНСБ вече е поискала с писмо извънредно заседание за подготовката на бюджета за 2027 г., промените в данъчното законодателство, политиката по доходите и средствата за заплати в бюджетната сфера, както и за подготвяните структурни и организационни промени в държавната администрация и публичния сектор.

Автор: Маргарита Костадинова
втора пенсия пенсионни фондове мултифондове избор на подфонд инвестиционен риск доходност динамичен подфонд балансиран подфонд консервативен подфонд инвестиционна стратегия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

„Изчезнали“ яхти, имения и самолети за $672 млн.: Как богатството на Абрамович изчезвало от счетоводните книги с едно движение на писалката

„Изчезнали“ яхти, имения и самолети за $672 млн.: Как богатството на Абрамович изчезвало от счетоводните книги с едно движение на писалката

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 22 часа
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 17 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 16 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Sky News: „Парче от Русия в НАТО“ – миниград, собственост на Москва в България

Sky News: „Парче от Русия в НАТО“ – миниград, собственост на Москва в България

България Преди 15 минути

„В нашата страна имаме територия, която се контролира от руснаците. През тази част от земята могат да преминават всякакви хибридни и всякакви шпионски дейности. Ние не знаем какво правят там и можем само да гадаем, знаейки колко опитен и усъвършенстван е шпионажът там“, коментира бившият външен министър на България Надежда Нейнски

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Любопитно Преди 19 минути

Космическият феномен FRB 20240304B е пътувал през 80% от историята на космоса, за да достигне до Земята и да разкрие тайни от древния Космос

Манолова: Веригите слагат 125% надценка на маслото и 99% на кашкавала

Манолова: Веригите слагат 125% надценка на маслото и 99% на кашкавала

Парите ни Преди 42 минути

КЗП готви санкции и сигнали до КЗК за таксите при ваучерите за храна и наема на касетките

Заловиха 348 кг наркотици на „Дунав мост”

Заловиха 348 кг наркотици на „Дунав мост”

България Преди 47 минути

Камионът пристигнал от Испания, а пратката с фъстъци била предназначена за Гърция

Полиглотите в парламента: Депутати владеят от китайски и арабски до 5 чужди езика

Полиглотите в парламента: Депутати владеят от китайски и арабски до 5 чужди езика

България Преди 51 минути

Професорка с китайски и френски, Владо Николов с четири езика и народни представители с арабски са сред най-подготвените полиглоти в парламента, докато Народното събрание обяви обществена поръчка за езикови курсове за 150 хил. евро

КЗП: Надценки над 100% при основни храни

КЗП: Надценки над 100% при основни храни

България Преди 56 минути

Сравнението между август и октомври показва увеличение на надценките при редица продукти

Закачлив момент: Дъщерята на Илон Мъск прекъсна живото му включване пред фенове на Tesla

Закачлив момент: Дъщерята на Илон Мъск прекъсна живото му включване пред фенове на Tesla

Любопитно Преди 1 час

Четиригодишната Азур излезе на преден план по време на онлайн събитие на Tesla, плезейки се пред камерата. Игривият момент се случи само броени дни след като майка ѝ Шивон Зилис официално потвърди края на връзката си с технологичния милиардер

Банките отвръщат: Печалбите ни не са скочили с 588%

Банките отвръщат: Печалбите ни не са скочили с 588%

Парите ни Преди 1 час

Асоциацията на банките в България разглежда пет твърдения за печалбите в сектора, докато правителството настоява за еднократен данък върху свръхпечалбите

.

Логиката и стратегията изпращат едно от племената в Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Канарите, Ураганите и Вулканите излизат на Арената за нова битка за територия

14-годишен с пушка откри огън в училище във Франция, полицията го задържа

14-годишен с пушка откри огън в училище във Франция, полицията го задържа

Свят Преди 1 час

Директорът и още един служител са пострадали, а заподозреният е задържан с огнестрелно оръжие

Иванка Тръмп Кристи Ноем

„Изваяни скули и драматичен блясък“: Вижте драстичната промяна на жените от обкръжението на Тръмп

Любопитно Преди 1 час

От бляскави милиардерски съпруги до ключови фигури в политиката – дамите от обкръжението на Доналд Тръмп претърпяха пълна метаморфоза. Вижте как се промениха прическите, гримът и стилът на седем от най-обсъжданите жени в Палм Бийч през годините

Феномен в Космоса: Астрономи откриха първата планета от „второ поколение“

Феномен в Космоса: Астрономи откриха първата планета от „второ поколение“

Любопитно Преди 1 час

Астрономи откриха доказателства за екзопланета с размерите на Юпитер, формирана от останките на умрялата си звезда

НСТС

Минималната заплата и пенсионните фондове разделиха синдикати и работодатели в тристранката

Парите ни Преди 1 час

КНСБ и „Подкрепа“ не приемат част от новите правила за попечителските съвети на пенсионните фондове

Безсъние, тревожност, паника - за кои прегледи и изследвания плаща Здравната каса

Безсъние, тревожност, паника - за кои прегледи и изследвания плаща Здравната каса

България Преди 1 час

Личният лекар може да назначи изследвания и да издаде направление за специалист, включително невролог, ендокринолог или психиатър

<p>Катастрофа с три коли в Костенец отне живота на шофьор</p>

Тежка катастрофа с три коли в Костенец - мъж загина, жена се бори за живота си

България Преди 2 часа

Пътният инцидент е станал в събота вечерта, съобщиха от ОДМВР - София

Полският премиер Доналд Туск

„Тя воюва за надмощие“: Туск настоява за още по-тежки санкции срещу Москва

Свят Преди 2 часа

Полският премиер настоя Европа и САЩ да засилят възпирането на Москва и подкрепата за Украйна

Всичко от днес

От мрежата

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски с награда за биоразнообразие и климат

sinoptik.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg

Дидо от D2 празнува рожден ден: Рокът, голямата любов и животът извън прожекторите

Edna.bg

Връзката вече куца: 6 начина да тушираш болезнената си ревност

Edna.bg

КЗП: Надценките на някои храни стигат до 141%

Nova.bg

Долна и горна граница на минималната заплата: Четири показателя ще влияят върху размера ѝ

Nova.bg