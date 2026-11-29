З еметресение с магнитуд 5 разтърси района на крайбрежния град Манхатън Бийч в Калифорния в събота сутринта местно време. По първоначални данни няма информация за пострадали или значителни материални щети, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

Паника в Санта Моника след земетресение край Лос Анджелис

A preliminary 5.0-magnitude earthquake and multiple aftershocks rocked Southern California on Saturday morning, according to the U.S. Geological Survey. Security camera footage shows the impact of the earthquake at a grocery store near Los Angeles. https://t.co/ScVuEepxX2 — CBS News (@CBSNews) November 29, 2026

Епицентърът на труса е бил на около 5 километра югозападно от Манхатън Бийч, близо до Лос Анджелис. В района са регистрирани и множество вторични трусове.

Пожарната служба на Лос Анджелис е изпратила служители от 106 пожарни станции, за да проверят инфраструктурата за евентуални щети. От службата съобщиха, че към момента няма сигнали за значителни разрушения или пострадали в града.

Градската администрация на Манхатън Бийч призова жителите да бъдат подготвени за вторични трусове, които могат да настъпят минути, часове, а понякога и дни след основното земетресение. В публикация в социалните мрежи местните власти уточниха, че няма опасност от цунами.

„В по-голямата си част всичко функционира нормално в Лос Анджелис. Искаме хората да продължат живота си както обикновено“, заяви кметът на града Карън Бас пред „Фокс нюз“.

Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Калифорния

Пожар в рафинерия и проверка на летището

Земетресението е предизвикало пожар в рафинерия близо до летището в Лос Анджелис, съобщиха американски медии, цитирани от "Франс прес".

Междувременно в социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, на които се виждат счупени прозорци на международното летище в Лос Анджелис.

На самолет на авиокомпания „Делта Еър Лайнс“ (Delta Air Lines), който се е подготвял за кацане, е било наредено да прекрати захода си, показват други видеозаписи.

Предпазната мярка е била предприета заради опасения от възможни пукнатини по пистата, свързани с пожара, обясни кметът Карън Бас.

„Самолетите кацат и излитат на всеки няколко минути, така че проверката на състоянието на пистата е била жизненоважна и е била направена незабавно“, посочи тя.

По думите ѝ полетите не са били преустановени и летището продължава да работи нормално, но ситуацията остава под наблюдение.

Силно земетресение разтърси Тексас

Large 5.2-magnitude earthquake rocks Los Angeles https://t.co/x0InlL3Bqq https://t.co/ZVXApvv8Kx — New York Post (@nypost) November 28, 2026

„Беше силно разтърсване“

„Този трус привлече вниманието на всички. Беше силно разтърсване и по начина, по който се разклащаше къщата, можеше да се разбере, че магнитудът е над 5“, разказа 66-годишната Тереза Масиас, жителка на град Ломита, на около 13 километра югоизточно от Манхатън Бийч.

Земетресенията са често явление в Калифорния. Западното крайбрежие на САЩ е разположено в сеизмично активна зона, където взаимодействат няколко тектонични плочи. Един от най-известните разломи в региона е Сан Андреас, който е част от границата между Тихоокеанската и Северноамериканската плоча.