Н ово мащабно проучване, продължило две десетилетия, установява силна връзка между постоянната, хронична самота и развитието на деменция при възрастни хора. Ключовото откритие е, че докато хроничното чувство за изолация значително увеличава риска, спорадичните периоди на самота не показват същата опасна корелация.

Връзката между социалната изолация и когнитивното здраве отдавна е предмет на научен интерес, като предишни изследвания показват, че самотата може да влоши симптомите на деменция. Досега обаче оставаше неясно кое ниво на изолация представлява най-голяма заплаха. Нови данни, публикувани в списанието The Independent, цитирайки изследване от журнала Aging & Mental Health, хвърлят светлина върху този критичен въпрос.

Резултати от 20-годишно наблюдение

Изследователите са анализирали данни от 3777 възрастни на възраст 65 и повече години, като са ги проследили в продължение на 20 години. Участниците са били разделени на три групи според техните преживявания на самота: „никога“, „случайно“ и „хронично“. Резултатите показват драстична разлика в честотата на деменцията между групите.

Според проучването, честотата на деменцията варира от 33,1% за групата, която никога не е изпитвала самота, до 49,1% за хората, страдащи от хронична самота. При сравнителния анализ се установява, че хората с постоянно чувство на самота имат близо 40% по-висок риск от развитие на деменция в сравнение с тези, които никога не са се чувствали самотни.

Важно е да се отбележи, че според данните, случайната, или спорадична самота, не показва значима връзка с повишен риск от деменция. „Това разграничение е от решаващо значение. Докато повечето хора изпитват самота в някакъв момент от живота си, рискът от развитие на деменция се увеличава, когато самотата стане хронична и постоянна“, коментира Карин Перес, един от авторите на изследването от Центъра за обществено здраве в Бордо, Франция.

Биологични и поведенчески механизми

Изследователите предполагат, че хроничната самота може да задейства продължително възпаление в организма чрез постоянна активация на стресови и имунни пътища. „Тя също така се свързва с физическа неактивност и лошо хранене, което допринася за сърдечно-съдови заболявания и диабет – и двата рискови фактора за деменция“, обяснява д-р Перес. В допълнение, липсата на социални взаимодействия ограничава когнитивната стимулация, а неразрешеният социален стрес води до натрупване на биологично износване с течение на времето.

Самотата не е просто да живееш сам

Проучването разкрива и друг важен аспект – съвместното съжителство не е гаранция за липса на самота. Близо 30% от участниците в проучването, които са били хронично самотни, не са живели сами. Този факт показва, че уязвимостта може да произтича от неудовлетворяващи взаимоотношения, тежестта на грижите за друг човек или липсата на смислени дейности.

„Здравните специалисти, социалните работници и политиците не трябва да се фокусират изключително върху условията на живот като показател за социален риск, а трябва да включат и субективните преживявания за връзка и самота“, обяснява Ивана Симон, водещ автор на изследването. Изследователите призовават за всеобхватни подходи за справяне с хроничната самота като част от борбата с деменцията, заключавайки, че тъй като някои ситуации на самота са потенциално предотвратими или обратими, те представляват „критична цел за интервенции, насочени към насърчаване на здравословно когнитивно стареене“.