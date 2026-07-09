Тръмп отново разпали спора за Гренландия: „Още не съм решил“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още не е взел решение дали американските военнослужещи ще останат в Гренландия, на фона на новото напрежение около бъдещето на стратегическия арктически остров.

„Не съм решил още дали да изтегля американските военнослужещи от Гренландия“, каза Тръмп пред журналисти, цитиран от „Ройтерс“.

Тръмп: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Коментарът му идва след поредица от изказвания, в които американският президент заяви, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания – позиция, която предизвика остра реакция от Копенхаген.

Спорът за Гренландия

Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания, но има широка самоуправляваща се администрация. Островът е от ключово стратегическо значение заради местоположението си между Северна Америка и Европа, както и заради ролята му в сигурността на Арктическия регион.

В миналото Вашингтон неведнъж е проявявал интерес към Гренландия заради нейното геополитическо значение и военната инфраструктура там. САЩ поддържат военно присъствие на острова чрез космическата база „Питуфик“ (бивша военновъздушна база „Туле“), която има важна роля за наблюдение и ранно предупреждение.

Новите изявления на Тръмп обаче отново поставиха въпроса за отношенията между Вашингтон, Копенхаген и Нуук – столицата на Гренландия.

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Реакцията на Дания

Темата беше коментирана и по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Датският министър-председател Мете Фредериксен заяви, че страната ѝ е готова да защити всеки сантиметър от територията на НАТО.

Изказването ѝ беше направено в отговор на позицията на Тръмп, че Гренландия трябва да бъде под американски контрол.

Дания е член на НАТО от основаването на Алианса, а Гренландия също попада в зоната на действие на колективната отбрана на организацията.

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Тръмп: Иран иска сделка

Наред с темата за Гренландия американският президент коментира и ситуацията с Иран.

По-рано той заяви пред журналисти, че представители на Техеран са се свързали с него и са изразили желание за постигане на споразумение.

„От Иран ми се обадиха преди малко – искат сделка“, каза Тръмп.

Изявлението му идва на фона на ескалацията между Вашингтон и Техеран, след като САЩ предприеха нови удари по ирански цели, а Иран отговори с атаки срещу американски военни обекти в региона.

Тръмп заяви, че остава предпазлив относно евентуално споразумение и постави под въпрос дали Иран ще изпълни бъдещи договорености.

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Посещение във Великобритания

Американският президент се прибра в САЩ след участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, като по пътя си спря във Великобритания.

Според агенциите Пи Ей Мидия и ДПА кацането на американския самолет в базата Милдънхол е обичайна спирка за презареждане.

Тръмп заяви, че посещението му във Великобритания е било „в името на доброто старо време“.

На този фон темите за Гренландия, отношенията с Иран и ролята на САЩ в НАТО остават сред основните въпроси в международния дневен ред.