България

Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане

В акцията участват служители на МВР, използват се дронове и термокамери

Василена Василева Василена Василева

9 юли 2026, 11:33
Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане
Източник: NOVA/Мартин Георгиев

П олицията издирва 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. В акцията участват служители на МВР, като се използват дронове и термокамери за претърсване на района.

По информация на служители на предприятието сигналът за изчезването на мъжа е бил подаден от негови близки, информира NOVA.

Обстоятелствата около изчезването му засега остават неясни, като според информацията се разглеждат различни версии, включително и отвличане.

От Министерството на вътрешните работи потвърдиха, че се провежда издирвателна операция, но към момента не съобщават допълнителни подробности по случая. 

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
Издирване Димитър Георгиев Управител Павликени Отвличане
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Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане

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