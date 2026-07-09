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Кой е Кен Пакстън и защо снимки с любовницата му предизвикаха скандал в САЩ

Републиканецът от Тексас е в оспорвана надпревара за място в Сената, докато минали скандали отново привличат внимание към кампанията му

9 юли 2026, 12:01
Кой е Кен Пакстън и защо снимки с любовницата му предизвикаха скандал в САЩ
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  • Кандидатът за Сената на САЩ Кен Пакстън беше заснет във Великобритания с Кристиън Дюхон, жена, за която медии твърдят, че е негова любовница, докато той все още е женен за сенаторката от Тексас Анджела Пакстън.
  • Скандалът се разгаря на фона на оспорвана сенатска надпревара в Тексас, където проучванията показват почти равен резултат между републиканеца Пакстън и демократа Джеймс Таларико.
  • Пакстън има дълга история на политически противоречия, включително обвинения за извънбрачна връзка, процедура по импийчмънт в Тексас и нови критики от демократите заради пътуването му до Европа по време на националните празници на САЩ.

Главният прокурор на Тексас и кандидат на Републиканската партия за Сената на САЩ Кен Пакстън е бил забелязан във Великобритания с жена, за която се твърди, че е негова любовница, съобщава американското издание The Current, позовавайки се на публикация на британския таблоид The Daily Mail.

По време на уикенда за Деня на независимостта на САЩ Пакстън е бил видян да се разхожда близо до атракцията „Лондонско око“ в Лондон заедно с Кристиън Дюхон, инфлуенсърка с религиозна насоченост, с която според медийни публикации той има връзка.

Случаят привлича внимание на фона на сенатската надпревара в Тексас, в която последните социологически проучвания показват почти равен резултат между Пакстън и демократа Джеймс Таларико.

Пакстън, който е кандидат, подкрепян от движението MAGA, има дълга история на политически скандали, включително обвинения за извънбрачни отношения и процедура по импийчмънт, която почти стигна до гласуване в контролираната от републиканците законодателна власт на Тексас.

Съперникът му Таларико, представител на демократите от Остин и студент по теология в презвитерианска семинария, прекара Деня на независимостта в компанията на легендата на кънтри музиката от Тексас Уили Нелсън.

  • Спорове около пътуването до Европа

Посещението на Пакстън във Великобритания идва дни след като той беше забелязан да се качва на полет за Исландия с Дюхон.

Според публикациите двамата поддържат отношения от около две години, докато Пакстън все още е женен по закон за съпругата си, сенаторката от щата Тексас Анджела Пакстън.

През юли 2025 г. Анджела Пакстън подаде молба за развод, посочвайки „библейски основания“, след появилите се информации за предполагаемата връзка на съпруга ѝ.

„Американците отпразнуваха 250 години независимост от Великобритания този уикенд. Кен Пакстън прекара времето си с британците“, написа Таларико в социалната мрежа X.

Говорителят на Демократическата партия в Тексас Райън Мартин определи пътуването на Пакстън като непатриотично.

„Последното място, на което един патриотичен тексасец би бил през седмицата на историческата 250-годишнина на Америка, е да почива във Великобритания“, заяви Мартин.

Той обвини Пакстън, че не обръща внимание на икономическите трудности на жителите на щата, докато прекарва време в европейска ваканция.

  • Оспорвана битка за Сената

Новият скандал около Пакстън идва в момент, когато той води оспорвана кампания за място в Сената на САЩ.

Според последно проучване на Texas Politics Project към Университета на Тексас в Остин Пакстън и Таларико са практически изравнени.

Ако Таларико спечели, той ще стане първият демократ, който печели щатски изборен пост в Тексас от 1994 г. насам.

Най-противоречивия съюзник на Тръмп e един от най-сигурните кандидати за кабинета му 

  • Кой е Кен Пакстън?

Кен Пакстън е американски политик и юрист от Републиканската партия, който от 2015 г. е главен прокурор на щата Тексас. Той е една от най-разпознаваемите фигури в консервативното крило на Републиканската партия и близък съюзник на Доналд Тръмп.

Пакстън е известен със своите съдебни битки срещу федералното правителство на САЩ, позиции срещу политиките на демократите и активна подкрепа за т.нар. движение **MAGA („Make America Great Again“) **.

  • Ранен живот и образование
  1. Пълно име: Уорън Кенет „Кен“ Пакстън-младши (Warren Kenneth „Ken“ Paxton Jr.)
  2. Роден: 23 декември 1962 г. в Минът, щата Северна Дакота, САЩ.
  3. Израства в семейство на военнослужещ – баща му служи във Военновъздушни сили на САЩ, което води до премествания на семейството.
  4. Завършва Baylor University, където получава бакалавърска степен по психология и магистратура по бизнес администрация.
  5. По-късно завършва право в University of Virginia School of Law.
  • Начало на политическата кариера

Преди да стане държавен служител, Пакстън работи като адвокат в частния сектор.

Политическата му кариера започва през 2003 г., когато е избран в Камарата на представителите на Тексас. По-късно става сенатор в щатския Сенат на Тексас.

През 2014 г. печели изборите за главен прокурор на Тексас и встъпва в длъжност през януари 2015 г. Оттогава е преизбиран няколко пъти.

  • Като главен прокурор на Тексас

По време на мандатите си Пакстън:

  1. заведе множество дела срещу администрацията на демократически президенти, включително срещу политики на Барак Обама и Джо Байдън;
  2. защитаваше консервативни позиции по теми като имиграция, изборни правила, оръжия и социални политики;
  3. превърна офиса на главния прокурор на Тексас в един от най-активните щатски юридически центрове в страната.
  • Скандали и правни проблеми

Кариерата му е белязана и от редица противоречия.

  • Обвинения за измама с ценни книжа

През 2015 г. Пакстън беше обвинен в измама с ценни книжа, свързана с твърдения, че е подвел инвеститори. Той отрича обвиненията и случаят продължава да бъде част от политическия му образ.

Импийчмънт през 2023 г.

През 2023 г. Камарата на представителите на Тексас гласува за импийчмънт на Пакстън по обвинения, сред които злоупотреба с власт, подкуп и злоупотреба с общественото доверие. Той беше временно отстранен от длъжност по време на процеса.

Сенатът на Тексас обаче го оправда и той остана на поста главен прокурор.

  • Личен живот и нови критики

Пакстън е женен за Анджела Пакстън, която също е политик от Републиканската партия. Бракът им беше поставен под внимание след публични обвинения за извънбрачна връзка и последвали семейни проблеми.

  • Връзката му с Доналд Тръмп

Пакстън е сред най-лоялните поддръжници на Тръмп в Републиканската партия. Той подкрепяше редица инициативи на движението MAGA и често се противопоставяше на политиките на демократическите администрации.

  • Опит за влизане в Сената на САЩ

През 2026 г. Пакстън се включи в надпреварата за място в Сената на САЩ от Тексас, като се изправи срещу дългогодишния сенатор републиканец Джон Корнин в републиканските първични избори. Кандидатурата му получи подкрепата на Тръмп.

Източник: San Antonio Current    
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