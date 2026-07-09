"Сюреалистичен момент": Том Холанд за ролята, която преобърна живота му в епоса „Одисея“

Т ом Холанд може и да е световна суперзвезда, която гарантира милионни приходи на Холивуд, но е и достатъчно самокритичен, за да съзнава, че последната му роля в мащабния епос на Кристофър Нолан „Одисея“ (The Odyssey) бележи началото на изцяло нова глава в живота му.

Британският актьор, познат най-вече с франчайза за Спайдър-мен, споделя, че усещането е сюрреалистично. В лентата той влиза в образа на Телемах – единствения син на Одисей, един от най-устойчивите и ярки герои в гръцката митология.

Телемах е бил твърде малък, когато баща му заминава за Троянската война, и няма реални спомени от него – знае го единствено от митичните истории за неговата хитрост, смелост и подвизи. Холанд, който вече е на 30 години, споделя: „Най-много ми харесва това, че проектът усещам като моя последен шанс на екрана да изиграя момче“.

В реалния живот той вече е зрял, семейно обвързан мъж (въпреки че темата за сватбата му с американската актриса Зендея е абсолютно табу в интервюто ни). На екрана обаче той блести в ролята на 20-годишен младеж, който търси своя отсъстващ баща, поставен на пиедестал в ума му, докато същевременно се опитва да защити майка си Пенелопа от хищните ухажори, окупирали двореца им.

Tom Holland on his 'last chance to play a boy' in The Odyssey https://t.co/543J6vhoki — BBC News (UK) (@BBCNews) July 8, 2026

Семейна тайна на снимачната площадка

Настоящата съпруга на Холанд, Зендея, също участва в епоса в ролята на богинята Атина. За разлика от филмите за Спайдър-мен обаче, тук двамата нямат общи сцени на екрана.

Холанд разкрива с усмивка, че е прочел сценария тайно с нея: „Не знам дали изобщо имах право да го правя“. Когато на следващия ден се срещнал с режисьора Кристофър Нолан, останал изненадан: „Той ме попита дали нямам против да покани Зи (Зендея) за ролята на Атина... Прибрах се вкъщи и лично ѝ съобщих новината. Беше много специален момент“.

На въпроса как е реагирала самата Зендея, Холанд споделя: „Ъгълчетата на устните ѝ се вдигнаха в онази нейна лека усмивка, а след това и двамата започнахме да скачаме от радост из кухнята“.

Звезден актьорски състав и майчинство по древни правила

Филмът предлага зашеметяващи превъплъщения не само от страна на Холанд, но и от страна на Мат Деймън в ролята на Одисей – героят, прекарал 10 години в битки при Троя и още 10 в опити да се завърне у дома. Деймън споделя, че когато Нолан му се обадил по телефона, просто му казал: „Искам да ти предложа главната роля“.

„Веднага казах „Да“. Той ме попита: „Няма ли първо да чуеш за какво става въпрос?“. Отвърнах: „Разбира се, кажи“. А той отвърна: „Проектът е от две думи: Одисея“, спомня си Мат Деймън.

Носителката на „Оскар“ Ан Хатауей (43 г.) прави поредното си феноменално представяне като Пенелопа. В реалния живот актрисата е само с 13 години по-възрастна от Холанд, но според историческите извори Пенелопа вероятно е била в средата на тийнейджърските си години, когато е родила Телемах.

Звездата от „Дяволът носи Прада“, която наскоро обяви, че е бременна, споделя какво е научила за майчинството от филма: „Беше изключително интересно да пренеса моята представа за любяща майка в свят отпреди 3000 години. В Древна Гърция няма такова нещо като „нежно родителство“! Рисковете са били твърде високи. Понякога се налагаше Пенелопа да плаши сина си, за да го предпази от опасностите. Това ме накара да оценя факта, че в съвременния свят имам много повече избори като родител“.

Tom Holland says The Odyssey is his last chance to "play a boy." https://t.co/BAxv26B3A4 pic.twitter.com/f7uFxpvz1z — IGN (@IGN) July 8, 2026

Да избягаш от сянката на собствения си „Оскар“

За Том Холанд това е първи съвместен проект с Кристофър Нолан – крайъгълен камък в кариерата на всеки актьор. Нолан определя младия британец като „един от най-великите актьори на своето поколение“. Бил ли е Холанд притеснен от работата с такъв колос? „Абсолютно. Но реших, че след като съм получил това, за което мечтаех, е време да му покажа на какво съм способен“, казва той.

Самият режисьор обаче също е изпитвал известен респект и страх пред задачата да адаптира Омировата поема, написана преди 2700 години. Предишният му филм, „Опенхаймер“, обра 7 награди „Оскар“ и спечели близо милиард долара в боксофиса.

За да се справи с огромното напрежение и очаквания, Нолан прилага интересна стратегия – крие успехите си от погледа. Неговият син забелязал, че статуетките „Оскар“ са изчезнали от офиса му, докато баща му е пишел новия сценарий.

„Казах му съвсем сериозно: опитвам се да пиша нов проект и ако тези Оскари седят на рафта пред мен, помисли колко застрашително и блокиращо би било това. Не можеш да твориш, ако мислиш за миналите си успехи“, обяснява Нолан.

Кинематографичен триумф и малко скандали в Туитър

Новият епос на режисьора вече е обявен от критиците за поредния му триумф. Нолан остава верен на стила си да снима всичко максимално „наистина“ – с реални кораби, в истинско море и с истински Троянски кон, изграден на плажа. Любопитно е, че в неговата версия конят няма колела – той е огромно, страховито бронзово създание, в което воините са натъпкани един върху друг. Идея, която Нолан споделя, че е пазил в главата си близо 20 години.

Tom Holland says Matt Damon repeated a iconic Jason Bourne line to him while filming ‘THE ODYSSEY’.



“Matt had to grab me in a take & as he grabbed me, he went ‘Tell me everything you know about Treadstone!’ I was like ‘Oh my god it’s Jason Bourne!’”



(Source: @accesshollywood) pic.twitter.com/I0KwOnWj8Y — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 8, 2026

Още по време на ранните етапи от заснемането, филмът стана обект на остри атаки от страна на Илон Мъск в платформата X (Туитър). Мъск разкритикува избора на тъмнокожата актриса Лупита Нионго за ролята на Хубавата Елена, обвинявайки Холивуд в принудително налагане на многообразие заради филмови награди. Потребителите в мрежата обаче бързо контрираха Мъск, напомняйки, че Елена е митологичен образ – дъщеря на Зевс, родена от лебедово яйце.

„Одисея“ е и визуален прецедент – това е първият пълнометражен игрален филм, заснет изцяло на IMAX лента.

Нолан обаче категорично отхвърля твърдението, че се опитва да прокара „високо изкуство“ под формата на Омиров текст, маскиран като блокбъстър.