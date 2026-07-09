ЦИК и омбудсманът подготвят мерки за по-лесно гласуване на хората с увреждания

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) и омбудсманът обсъдиха възможностите за улесняване на гласуването на хората с увреждания на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на България.

По време на работна среща представители на двете институции са обсъдили съвместни инициативи за подобряване на достъпността на изборните секции и създаване на условия всички граждани да могат самостоятелно и равнопоставено да упражнят правото си на глас.

Достъпна среда в изборните секции

В рамките на срещата е отчетено досегашното сътрудничество между ЦИК и омбудсмана, свързано с предприети мерки за улесняване на участието на хората с увреждания в изборния процес.

Сред тях е въвеждането на тактилни шаблони за гласуване на незрящи избиратели, които бяха предоставени в 400 секции в страната.

Шаблоните са били използвани по време на изборите за народни представители през април 2026 г. Те позволяват на незрящите граждани да се ориентират по-лесно при попълване на хартиената бюлетина.

Достъпността остава постоянен процес

По време на разговорите е било подчертано, че осигуряването на достъпна изборна среда не е еднократна мярка, а процес, който изисква постоянна работа и координация между институциите.

ЦИК и омбудсманът са се обединили около необходимостта от активен диалог с организациите на хората с увреждания, експерти и други институции, за да бъдат намирани работещи решения.

Сред основните теми са достъпът до изборните помещения, възможностите за самостоятелно гласуване и премахването на пречки пред участието на хората с увреждания.

Подготовка за президентските избори

Централната избирателна комисия посочи, че ще продължи да работи за решения, които да направят изборния процес по-достъпен, приобщаващ и ефективен както за хората с увреждания, така и за всички избиратели.

През април 2026 г. ЦИК взе решение да бъдат изработени и предоставени 400 тактилни шаблона с брайлово изображение за незрящи избиратели, които гласуват с хартиени бюлетини.

Шаблоните бяха разпределени за секции в няколко избирателни района – МИР Благоевград, МИР Пловдив – град, 23-ти МИР София, 24-ти МИР София и 25-ти МИР София.

Мярката е част от усилията за осигуряване на равен достъп до изборния процес и за предоставяне на допълнителни възможности на незрящите граждани да упражняват правото си на глас самостоятелно.