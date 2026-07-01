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Пенсиите се увеличават от днес: Какво се променя и за кого отпада COVID добавката

Осъвременяването е със 7,8%, а новоотпуснатите пенсии вече няма да включват допълнителната сума от 30,68 евро

Маргарита Костадинова

1 юли 2026, 11:02
Пенсиите се увеличават от днес: Какво се променя и за кого отпада COVID добавката
Източник: iStock

О т 1 юли 2026 г. пенсиите, свързани с трудова дейност, се осъвременяват със 7,8% по т.нар. швейцарско правило. Увеличението ще обхване всички хора с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г., съобщиха от Националния осигурителен институт.

Новите размери са в сила от 1 юли, но изплащането започва на 7 юли. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще ги имат по сметките си на 7 юли. За тези, които получават пенсиите си чрез пощенските станции, изплащането ще бъде от 7 юли до 20 юли включително.

  • Какво означава увеличението със 7,8%

Процентът от 7,8% се определя по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване. Това е т.нар. швейцарско правило, при което пенсиите се осъвременяват с процент, равен на 50% от ръста на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени за предходната година.

От 1 юли 2026 пенсиите се увеличават със 7,8%

Според Министерството на труда и социалната политика изчислението за тази година идва от 3,5% хармонизиран индекс на потребителските цени и 12% ръст на осигурителния доход. Половината от двата показателя дава крайния процент от 7,8%.

На практика процентът е един и същ, но увеличението като сума е различно според размера на пенсията. При пенсия от 400 евро увеличението е 31,20 евро. При пенсия от 600 евро ръстът е 46,80 евро, а при пенсия от 800 евро62,40 евро.

  • Кои пенсии се увеличават

Осъвременяват се пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г. Това включва пенсиите за осигурителен стаж и възраст, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и други трудови пенсии.

Със същия процент се увеличава и т.нар. вдовишка добавка — сумата, която получават пенсионерите, вземащи част от пенсията на починал съпруг или съпруга.

Коригирани нагоре ще бъдат и минималните размери на други трудови пенсии, които зависят от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст — например пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии и наследствените пенсии.

  • Как се променя минималната пенсия

От 1 юли 2026 г. минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 322,37 евро на 347,51 евро.

Това е важно не само за хората, които получават минимална пенсия. От този размер зависят и други минимални размери на пенсии, включително част от инвалидните и наследствените пенсии.

Важно за пенсиите от 1 юли: Спират COVID добавката, но влиза в сила увеличение

Социалната пенсия за старост също се увеличава със 7,8% — от 170,51 евро на 183,81 евро. Това повишение се отразява и на други пенсии и добавки, чиито размери се определят като процент от социалната пенсия за старост.

  • Какво става с COVID добавката

От 1 юли 2026 г. има важна промяна при т.нар. COVID добавка. При отпускане на всички нови пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителната сума от 30,68 евро.

Това означава, че хората, които се пенсионират от 1 юли 2026 г. нататък, няма да получават тази допълнителна сума като част от новоотпуснатата си пенсия.

Важно е да се направи разграничение: COVID добавката отпада за новоотпуснатите пенсии, а не се отнема механично от всички вече отпуснати пенсии.

Източник: iStock

  • Какво означава това за старите и за новите пенсионери

За хората, чиито пенсии са отпуснати до края на 2025 г., действа осъвременяването със 7,8% от 1 юли 2026 г. Те попадат в групата на пенсионерите, чиито трудови пенсии се увеличават по швейцарското правило.

За хората, които се пенсионират от 1 юли 2026 г. нататък, пенсията ще се изчислява по действащите правила, но без в нея да се добавя допълнителната сума от 30,68 евро, известна като COVID добавка.

Затова двама души с близък стаж и близък осигурителен доход може да имат различен краен размер на пенсията в зависимост от това дали пенсията им е отпусната преди или след промяната.

  • Защо това е важно

COVID добавката първоначално беше въведена като временна подкрепа в периода на пандемията. По-късно тя беше включена в механизма на пенсионните плащания, така че за част от вече отпуснатите пенсии стана част от получавания размер.

Сега промяната засяга бъдещите пенсионери. При новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 г. тази допълнителна сума вече няма да бъде включвана. Така се прави разграничение между вече отпуснатите пенсии и пенсиите, които ще се отпускат занапред.

  • Кога ще се получат новите суми

Макар увеличението да влиза в сила от 1 юли, изплащането на осъвременените пенсии започва на 7 юли.

За пенсионерите, които получават парите си по банков път, сумите ще бъдат налични по сметките им на 7 юли. За останалите изплащането чрез пощенските станции ще продължи до 20 юли включително, по график.

  • Какво трябва да запомнят пенсионерите

Пенсиите, свързани с трудова дейност и отпуснати до края на 2025 г., се увеличават със 7,8%.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 347,51 евро.

Социалната пенсия за старост става 183,81 евро.

Вдовишката добавка също се осъвременява със 7,8%.

При новоотпуснатите пенсии от 1 юли 2026 г. вече няма да се включва COVID добавката от 30,68 евро.

Изплащането на осъвременените пенсии започва на 7 юли.

Промените от 1 юли носят увеличение за пенсионерите с вече отпуснати трудови пенсии, но едновременно с това слагат край на включването на COVID добавката при новите пенсии. Затова най-важният въпрос е кога е отпусната пенсията.

Редактор: Маргарита Костадинова
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