НАП откри нарушения в една трета от проверените обекти в Созопол

Екипи на Националната агенция за приходите провериха 76 търговски обекта в Созопол само за два дни. Нарушения са установени в 25 от тях, съобщиха от приходната агенция.

Проверките са част от лятната контролна кампания на НАП, която започна на 29 юни и обхваща както Черноморието, така и обекти във вътрешността на страната.

Освен нарушенията, свързани с отчитането на обороти, на 50 търговци са изискани документи във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България. Причината са сигнали и публикации в социални мрежи и медии за необосновано повишение на цените.

„Най-честите нарушения, които констатираме, са неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на фискалното устройство“, съобщи Анна Митова, директор „Комуникации“ в приходната агенция.

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По думите ѝ в един от най-посещаваните обекти на плаж Каваци е установено, че търговецът използва нефискален принтер. Така се избягва отчитането на оборота към НАП.

„В момента се преглежда паметта на нефискалния принтер, за да се установи размерът на маркираните, но неотчетени в приходната агенция суми. На обекта ще бъде наложена санкция за неиздаване на касови бележки, като след приключване на анализа на данните ще бъдат предприети допълнителни действия спрямо търговеца“, уточни Митова.

От началото на лятната кампания до 6 юли са проверени над 650 търговски обекта по Черноморието и във вътрешността на страната. Нарушения са установени в 226 от тях.

Анна Митова Източник: НАП

От НАП отчитат занижена фискална дисциплина и предупреждават, че контролът ще бъде засилен.

„Наблюдаваме занижена фискална дисциплина от страна на търговците и се надяваме, че те ще коригират поведението си. По закон при повторно неиздаване на касова бележка от търговски обект, той може да бъде запечатан. Това, че днес сме проверили даден търговец, не означава, че утре пак няма да го проверим“, посочи още Анна Митова.

НАП напомня и на потребителите, че имат право да задържат плащането, докато не получат касова бележка.

Гражданите могат да проверяват дали продажбата е отчетена коректно чрез мобилното приложение NRA Mobile, като сканират QR кода върху касовата бележка.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи, липсващи реквизити или други данъчни и осигурителни нарушения могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП — 0700 18 700, както и на имейл infocenter@nra.bg.