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След Шакира и Мадона: И Джъстин Бийбър влиза в мегашоуто на финала на Мондиала

Канадската попзвезда ще бъде част от грандиозния концерт на почивката на 19 юли. Шоуто е обвързано с благотворителната кауза на ФИФА за образование, а на сцената на стадион „МетЛайф“ ще излязат още Мадона, Шакира и корейските идоли от BTS

9 юли 2026, 09:54
След Шакира и Мадона: И Джъстин Бийбър влиза в мегашоуто на финала на Мондиала
Източник: Getty

К анадската попзвезда Джъстин Бийбър ще бъде сред изпълнителите в шоуто на почивката на финала на Световното първенство по футбол, съобщи Международната футболна федерация (ФИФА).

Концертът ще бъде посветен на Глобалния образователен фонд на ФИФА в рамките на инициативата за набиране на 100 милиона долара, които ще бъдат използвани за разширяване на достъпа на деца по света до образование и футбол. От всеки продаден билет за мачовете на шампионата един долар се отделя за фонда, като до момента са събрани над 50 милиона.

„Световното първенство по футбол обединява света по начин, по който малко други събития могат. Благодарен съм, че ще бъда част от шоуто на почивката на финала, защото знам, че то вече помага да се разшири достъпът на деца по света до образование“, заяви Бийбър, цитиран от официалния сайт на ФИФА.

По-рано ФИФА обяви, че в програмата ще участват още американската певица Мадона, колумбийската звезда Шакира и южнокорейската група BTS.

Световното първенство се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Финалът е насрочен за 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, щата Ню Джърси. 

Източник: БГНЕС    
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