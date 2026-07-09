Любопитно

Какво да ядем и пием в жегите: 3 научно доказани правила за разхлаждане

Учените съветват как да променим диетата си по време на големите горещини. Разберете защо протеините ни карат да се потим, кои храни са скрити източници на вода и как топлите напитки помагат на тялото да се охлади

9 юли 2026, 10:39
Какво да ядем и пием в жегите: 3 научно доказани правила за разхлаждане
Източник: iStock

К огато температурите надхвърлят 30°C, последното нещо, което човек иска да направи, е да включи фурната. Готвенето в горещото време се усеща като досадно задължение, а и много от нас забелязват, че апетитът им рязко намалява. Трябва ли обаче да променим диетата си, когато термометърът полудее, пише BBC.

Ето три ключови неща, които учените ни съветват да премислим следващия път, когато сме едновременно гладни и ни е горещо.

1. Внимавайте с протеините (те буквално ни загряват)

„Няма нужда да увеличавате приема на протеини по време на гореща вълна“, обяснява Ейслинг Дейли, старши преподавател по хранене в Oxford Brookes University.

Нещо повече – самото храносмилане на протеините кара тялото ни да произвежда повече топлина в сравнение с другите групи храни. Това се дължи на огромната енергия, която стомахът, червата и черният дроб изразходват, за да разградят тези сложни молекули. Така че онзи тежък говежди стек, за който си мислите, всъщност ще ви накара да се изпотите още повече.

  • Решението за готвене без жега: Ако все пак ви се хапва месо, пиле или риба, забравете за традиционната фурна – тя превръща кухнята в сауна.
  • Еър фрайър (Air Fryer): Готвенето в този уред изразходва по-малко от половината енергия на обикновена фурна, става много по-бързо и не бълва горещ въздух в стаята.
  • Уред за бавно готвене (Slow Cooker): Макар да работи с часове, той е изключително енергийно ефективен и почти не отделя топлина в помещението.

Алтернативата: За да си набавите протеини, без да вдигате телесната си температура, се насочете към студени ястия: бобени или лещени салати, яйца, готови студени меса и много гръцко кисело мляко (може и замразено). Едно леко плодово смути с кисело мляко и лъжица фъстъчено масло е перфектното балансирано хапване за жегите.

2. „Яжте“ водата си

Когато е горещо, губим много течности чрез потта и рискът от дехидратация е огромен. Здравните експерти съветват, че стандартните 6-8 чаши вода на ден по време на гореща вълна може да се окажат крайно недостатъчни.

„Няма универсално количество, защото нуждите зависят от възрастта, теглото и физическата активност“, казва д-р Шарлот Милс, учен по хранене в University of Reading. Противно на митовете обаче, хидратацията не идва само от бутилката с вода.

„Трябва да ядем водата си, не само да я пием. Между 80% и 90% от теглото на плодовете и зеленчуците е чиста вода“, напомня д-р Дейли.

  • Над 90% съдържание на вода: Краставици, домати, марули, целина, диня и ягоди.
  • Между 80% и 89% вода: Ябълки, моркови, варени броколи, портокали и ананас.

За сравнение: Едно парче пица съдържа едва 38% вода, а обикновените бисквити – под 3%.

Как да проверите дали сте дехидратирани? Най-лесният тест е цветът на урината ви. Целта е тя да бъде бледожълта. Ако е тъмнокафява или оранжева, това е ясен сигнал, че бъбреците ви задържат вода, тъй като в тялото няма достатъчно течности, и трябва веднага да пиете вода.

3. Да, топлите напитки наистина могат да ви разхладят

Звучи парадоксално, но пиенето на горещ чай по време на жега има научно обяснение. Напитките със стайна или топла температура са точно толкова ефективни за разхлаждане, колкото и ледените, твърдят учените.

Изследванията показват, че когато пием нещо топло, рецепторите в тялото ни реагират и ни карат да се потим по-бързо, за да се освободим от излишната топлина. Когато изпием нещо ледено, тялото свива кръвоносните съдове и забавя потенето, опитвайки се да задържи вътрешната си температура стабилна около 37°C.

Ами кафето? Не е нужно да се отказвате от любимото сутрешно кафе, но имайте едно наум:

  • 1-2 кафета на ден няма да повлияят на хидратацията ви.
  • 5-6 кафета (или твърде много матча чай) вече ще подействат като диуретик, ще ви карат да уринирате по-често и ще ви дехидратират.

Забележка: Алкохолът в жегите има същия силно дехидратиращ ефект.

Съвет: В най-горещите дни сменете режима си и преминете на „южноевропейски“ модел – много ранна закуска, следобедна сиеста вкъщи по време на най-големия пек и много късна, лека вечеря, когато слънцето залезе.

Източник: BBC    
хранене в жега горещини хидратация протеини дехидратация летни съвети готвене през лятото плодове и зеленчуци топли напитки телесна температура
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане

Втори ден издирват управител на хлебозавод в Павликени, разследват отвличане

Почина легендарната певица Бони Тайлър

Почина легендарната певица Бони Тайлър

Водка върху скалите: Шаман предаде предупреждение за българите от духа на Перперикон

Водка върху скалите: Шаман предаде предупреждение за българите от духа на Перперикон

Хайди Клум разкри защо вече не иска да е прекалено слаба

Хайди Клум разкри защо вече не иска да е прекалено слаба

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Zenvo Aurora Tur идва с най-мощния сериен V12: 1250 „коня“, 1200Nm, без да броим и трите електромотора

Zenvo Aurora Tur идва с най-мощния сериен V12: 1250 „коня“, 1200Nm, без да броим и трите електромотора

carmarket.bg
Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари
Ексклузивно

Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани удари

Преди 5 часа
НАТО отпуска 70 млрд. евро за Украйна, Русия предупреди за „катастрофа“
Ексклузивно

НАТО отпуска 70 млрд. евро за Украйна, Русия предупреди за „катастрофа“

Преди 5 часа
Лято с изненади: Дъждове и бури преди завръщането на жегата
Ексклузивно

Лято с изненади: Дъждове и бури преди завръщането на жегата

Преди 6 часа
<p>176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов</p>
Ексклузивно

176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно

„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно

Свят Преди 3 минути

Докато пожарникари са давали по 30 секунди за напускане на хотелите, болни нюйоркчани останаха без жизненоважни лекарства, а затворените бизнеси беснеят заради загубите

Голям пожар изпепели фабрика край Атина, има тежко пострадали

Голям пожар изпепели фабрика край Атина, има тежко пострадали

Свят Преди 6 минути

Огънят унищожи предприятие за рециклиране, а властите предупредиха за опасност от експлозия заради цистерна с пропан

<p>Заснеха кандидата за Сената на САЩ Кен Пакстън с&nbsp;любовницата&nbsp;му&nbsp;по улиците на Лондон</p>

Кой е Кен Пакстън и защо снимки с любовницата му предизвикаха скандал в САЩ

Свят Преди 44 минути

Републиканецът от Тексас е в оспорвана надпревара за място в Сената, докато минали скандали отново привличат внимание към кампанията му

Окончателно: Евелин Банев - Брендо остава в затвора

Окончателно: Евелин Банев - Брендо остава в затвора

България Преди 44 минути

Апелативният съд в София потвърди решението на първата инстанция, с което производството беше прекратено

<p>Безсрамни предложения: Кой ще се намести до новия премиер на Великобритания</p>

Най-безсрамните предложения за работа в екипа на Анди Бърнам: Кой ще се намести до новия премиер на Великобритания

Свят Преди 1 час

Бивши привърженици на Киър Стармър започват да подкрепят Бърнам, докато бъдещият премиер на Великобритания обмисля състава на кабинета си

"Сюреалистичен момент": Том Холанд за ролята, която преобърна живота му в епоса „Одисея“

"Сюреалистичен момент": Том Холанд за ролята, която преобърна живота му в епоса „Одисея“

Любопитно Преди 1 час

Том Холанд и Зендея превземат новия визуален шедьовър на Кристофър Нолан, заснет изцяло на IMAX лента. Вижте защо режисьорът скри Оскарите си от „Опенхаймер“ и как Ан Хатауей пречупи майчинството през законите на Древна Гърция

<p>ГЕРБ предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 16 години</p>

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години, предлага глоби до 50 хил. евро

България Преди 1 час

Текстовете предвиждат задължителна верификация на възрастта чрез дигитален портфейл, ограничения за тийнейджъри и контрол върху съдържанието

След арестите: ВиК-Бургас успокои потребителите, работата на дружеството продължава нормално

След арестите: ВиК-Бургас успокои потребителите, работата на дружеството продължава нормално

България Преди 1 час

Водоснабдяването в региона е гарантирано, а екипите на оператора работят по график въпреки текущите управленски процедури

Има ли опасност от недостиг на горива в България

Има ли опасност от недостиг на горива в България

Парите ни Преди 1 час

Според експерт пазарът е задоволен, а рафинерията има осигурени доставки поне до средата на септември

Рискованата игра на Марин Льо Пен

Рискованата игра на Марин Льо Пен

Свят Преди 1 час

Лидерката на „Национален сбор“ обяви четвъртата си президентска кампания въпреки условната присъда и домашния арест. Льо Пен залага всичко на карта с надеждата, че обжалването ще забави решението на съда и тя ще спечели изборите

Тръмп отново разпали спора за Гренландия: „Още не съм решил“

Тръмп отново разпали спора за Гренландия: „Още не съм решил“

Свят Преди 1 час

Американският президент коментира отношенията с Иран и отново повдигна въпроса за бъдещето на американското военно присъствие на стратегическия остров

ЦИК и омбудсманът подготвят мерки за по-лесно гласуване на хората с увреждания

ЦИК и омбудсманът подготвят мерки за по-лесно гласуване на хората с увреждания

България Преди 1 час

Обсъждат се възможности за подобряване на достъпа до изборните секции преди вота за президент и вицепрезидент

<p>Не сме тук, за да му угаждаме: Край на &bdquo;подмазването&ldquo; към Тръмп</p>

„Момчето, което викаше „Вълк“: Съюзниците в НАТО вече приемат заплахите на Тръмп с по-голямо спокойствие

Свят Преди 1 час

На срещата на върха в Анкара европейските лидери показаха, че увеличават разходите за отбрана заради собствената си сигурност, а не за да угодят на американския президент

НАП откри нарушения в една трета от проверените обекти в Созопол

НАП откри нарушения в една трета от проверените обекти в Созопол

Парите ни Преди 1 час

Приходната агенция засилва контрола по Черноморието заради касови бележки и сигнали за необосновано вдигане на цени

Ердоган: Турция очаква възобновяване на процеса за присъединяване към ЕС

Ердоган: Турция очаква възобновяване на процеса за присъединяване към ЕС

Свят Преди 2 часа

"Трябва да бъдат включени съответните механизми и да бъдат започнати необходимите срещи", посочва държавният глава

<p>Експлозии разтърсиха Милано, черен дим покри северната част на града</p>

Експлозии и голям пожар в Милано - властите издадоха предупреждение към жителите

Свят Преди 2 часа

Десетки пожарникари се борят с мащабния пожар, а жителите са призовани да останат по домовете си

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

70 години Том Ханкс: Човекът, който превърна добротата в своя най-голяма роля

Edna.bg

Отиде си поетесата Надежда Захариева

Edna.bg

Ламин Ямал или как критиката гради един шампион

Gong.bg

Кой е учителят по физическо, който предизвиква Франция тази вечер

Gong.bg

Почина музикалната легенда Бони Тайлър

Nova.bg

ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

Nova.bg