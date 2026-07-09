Какво да ядем и пием в жегите: 3 научно доказани правила за разхлаждане

К огато температурите надхвърлят 30°C, последното нещо, което човек иска да направи, е да включи фурната. Готвенето в горещото време се усеща като досадно задължение, а и много от нас забелязват, че апетитът им рязко намалява. Трябва ли обаче да променим диетата си, когато термометърът полудее, пише BBC.

Ето три ключови неща, които учените ни съветват да премислим следващия път, когато сме едновременно гладни и ни е горещо.

1. Внимавайте с протеините (те буквално ни загряват)

„Няма нужда да увеличавате приема на протеини по време на гореща вълна“, обяснява Ейслинг Дейли, старши преподавател по хранене в Oxford Brookes University.

Нещо повече – самото храносмилане на протеините кара тялото ни да произвежда повече топлина в сравнение с другите групи храни. Това се дължи на огромната енергия, която стомахът, червата и черният дроб изразходват, за да разградят тези сложни молекули. Така че онзи тежък говежди стек, за който си мислите, всъщност ще ви накара да се изпотите още повече.

Решението за готвене без жега: Ако все пак ви се хапва месо, пиле или риба, забравете за традиционната фурна – тя превръща кухнята в сауна.

Ако все пак ви се хапва месо, пиле или риба, забравете за традиционната фурна – тя превръща кухнята в сауна. Еър фрайър (Air Fryer): Готвенето в този уред изразходва по-малко от половината енергия на обикновена фурна, става много по-бързо и не бълва горещ въздух в стаята.

Готвенето в този уред изразходва по-малко от половината енергия на обикновена фурна, става много по-бързо и не бълва горещ въздух в стаята. Уред за бавно готвене (Slow Cooker): Макар да работи с часове, той е изключително енергийно ефективен и почти не отделя топлина в помещението.

Алтернативата: За да си набавите протеини, без да вдигате телесната си температура, се насочете към студени ястия: бобени или лещени салати, яйца, готови студени меса и много гръцко кисело мляко (може и замразено). Едно леко плодово смути с кисело мляко и лъжица фъстъчено масло е перфектното балансирано хапване за жегите.

2. „Яжте“ водата си

Когато е горещо, губим много течности чрез потта и рискът от дехидратация е огромен. Здравните експерти съветват, че стандартните 6-8 чаши вода на ден по време на гореща вълна може да се окажат крайно недостатъчни.

„Няма универсално количество, защото нуждите зависят от възрастта, теглото и физическата активност“, казва д-р Шарлот Милс, учен по хранене в University of Reading. Противно на митовете обаче, хидратацията не идва само от бутилката с вода.

„Трябва да ядем водата си, не само да я пием. Между 80% и 90% от теглото на плодовете и зеленчуците е чиста вода“, напомня д-р Дейли.

Над 90% съдържание на вода: Краставици, домати, марули, целина, диня и ягоди.

Краставици, домати, марули, целина, диня и ягоди. Между 80% и 89% вода: Ябълки, моркови, варени броколи, портокали и ананас.

За сравнение: Едно парче пица съдържа едва 38% вода, а обикновените бисквити – под 3%.

Как да проверите дали сте дехидратирани? Най-лесният тест е цветът на урината ви. Целта е тя да бъде бледожълта. Ако е тъмнокафява или оранжева, това е ясен сигнал, че бъбреците ви задържат вода, тъй като в тялото няма достатъчно течности, и трябва веднага да пиете вода.

3. Да, топлите напитки наистина могат да ви разхладят

Звучи парадоксално, но пиенето на горещ чай по време на жега има научно обяснение. Напитките със стайна или топла температура са точно толкова ефективни за разхлаждане, колкото и ледените, твърдят учените.

Изследванията показват, че когато пием нещо топло, рецепторите в тялото ни реагират и ни карат да се потим по-бързо, за да се освободим от излишната топлина. Когато изпием нещо ледено, тялото свива кръвоносните съдове и забавя потенето, опитвайки се да задържи вътрешната си температура стабилна около 37°C.

Ами кафето? Не е нужно да се отказвате от любимото сутрешно кафе, но имайте едно наум:

1-2 кафета на ден няма да повлияят на хидратацията ви.

няма да повлияят на хидратацията ви. 5-6 кафета (или твърде много матча чай) вече ще подействат като диуретик, ще ви карат да уринирате по-често и ще ви дехидратират.

Забележка: Алкохолът в жегите има същия силно дехидратиращ ефект.

Съвет: В най-горещите дни сменете режима си и преминете на „южноевропейски“ модел – много ранна закуска, следобедна сиеста вкъщи по време на най-големия пек и много късна, лека вечеря, когато слънцето залезе.