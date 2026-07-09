България

20 евро в паспорта и още 20 в ръка: Арестуваха турски шофьор на тир, предложил подкуп на полицаи

Срещу него е образувано бързо производство, а той е задържан за срок до 24 часа

Василена Василева Василена Василева

9 юли 2026, 10:32
20 евро в паспорта и още 20 в ръка: Арестуваха турски шофьор на тир, предложил подкуп на полицаи
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ш офьор на товарен автомобил с турско гражданство е задържан при опит да подкупи полицейски служители по време на проверка в Хасковска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Арестуваха турски шофьор на тир за подкуп на полицаи край "Капитан Андреево"

Инцидентът е станал по време на съвместизирана акция на служители на „Пътна полиция“ – Харманли и инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

За проверка е бил спрян товарен автомобил, който се е движил по пътя от Харманли към Симеоновград.

  • Опитал да осуети проверката с пари

По данни на полицията 48-годишният водач първоначално поставил 20 евро в паспорта си, който подал на проверяващите служители.

След това извадил от дрехите си още 20 евро и ги подал през прозореца на кабината с цел да осуети извършването на служебната проверка.

Полицейските служители, младши инспекторите Даниел Колев и Георги Димитров, незабавно отказали подкупа и задържали мъжа.

Срещу него е образувано бързо производство, а той е задържан за срок до 24 часа.

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  • Втори подобен случай за по-малко от месец

Това е вторият случай на опит за подкуп на полицейски служители в района на Харманли само в рамките на няколко седмици.

На 17 юни, малко след полунощ, на булевард „България“ в Харманли 63-годишен турски гражданин, също водач на товарен автомобил, подал паспорта си за проверка с пъхнати в него 30 евро в опит да избегне полицейския контрол.

И в този случай служителите на реда отказаха предложените пари, а срещу шофьора беше образувано наказателно производство.

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

  • Подкупът на длъжностно лице е престъпление

От МВР напомнят, че предлагането на подкуп на полицейски служител или друго длъжностно лице е престъпление по Наказателния кодекс. При установяване на подобни случаи срещу извършителите се образуват наказателни производства, а предвидените от закона санкции включват лишаване от свобода и глоба.

От полицията подчертават, че подобни опити няма да бъдат толерирани и призовават гражданите да спазват закона, вместо да се опитват да осуетяват проверките чрез предлагане на пари.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
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