Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

Ц ените на горивата у нас могат да тръгнат надолу в следващите месеци, ако няма нова ескалация на военните конфликти и бъдат осигурени нормални транспортни коридори. Това заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на NOVA.

Цените на бензина и дизела може да паднат с до 10%

По думите му в момента пазарът остава сравнително спокоен, като при бензина се наблюдава леко поскъпване заради началото на летния сезон и очакваното увеличение на търсенето.

„Ако всичко е така спокойно, както върви сега, може би цената на бензина ще я виждаме малко нагоре, както и изравняване с дизела“, коментира Хаджидимитров.

Той обясни, че при дизела вече се наблюдава известно успокояване на цените. По бензиностанциите през последните седмици е отчетено поевтиняване между 7 и 10 евроцента.

Според експерта, ако международната обстановка остане стабилна, до два или три месеца е възможно да има значително по-ниски цени на горивата. Като причина той посочи намаляващото потребление в световен мащаб и по-слабата нужда на големите икономики от този тип енергийни ресурси.

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят през лятото

Хаджидимитров коментира и предложените от Комисията за защита на конкуренцията 23 антикризисни мерки за сектора. По думите му те са „правилни и необходими“, за да бъде гарантирана реална конкуренция на пазара.

Той обърна внимание и на затрудненията пред по-малките търговци на горива през последните месеци. Според него основен играч на пазара е работил с изключително ниски надценки, което е поставило останалите компании под сериозен натиск.

„Надценките бяха около 2-3 цента на литър, което е крайно недостатъчно за самоиздръжката на едни обекти“, заяви Хаджидимитров.

По думите му това е довело до сериозни финансови загуби за голяма част от бранша.

Той предупреди, че държавата трябва да следи внимателно пазара и да не допуска монополни позиции.

„Ако подарим цял един бранш на една компания, това не е добре за държавата, защото тази компания може да се възползва от господстващото си положение и да налага некоректни практики, което да води до свръхпечалби“, каза още експертът.

Според него нормалната надценка при търговията с горива трябва да бъде между 7% и 10%.