Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

Според Димитър Хаджидимитров се очаква изравняване на цените на бензина и дизела у нас

20 май 2026, 10:00
Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция
Временната комисия в НС обсъжда промените в правилника на парламента
Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ
Внимание в тези 9 области: Бури, гръмотевици и градушки удрят Източна България
Предлагат ограничаване правомощията на търговския управител на „Лукойл"
Румен Радев се срещна с представители на търговските вериги
Обявиха подробности за промените в пенсиите от юли

Ц ените на горивата у нас могат да тръгнат надолу в следващите месеци, ако няма нова ескалация на военните конфликти и бъдат осигурени нормални транспортни коридори. Това заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на NOVA.

Цените на бензина и дизела може да паднат с до 10%

По думите му в момента пазарът остава сравнително спокоен, като при бензина се наблюдава леко поскъпване заради началото на летния сезон и очакваното увеличение на търсенето.

„Ако всичко е така спокойно, както върви сега, може би цената на бензина ще я виждаме малко нагоре, както и изравняване с дизела“, коментира Хаджидимитров.

Той обясни, че при дизела вече се наблюдава известно успокояване на цените. По бензиностанциите през последните седмици е отчетено поевтиняване между 7 и 10 евроцента.

Според експерта, ако международната обстановка остане стабилна, до два или три месеца е възможно да има значително по-ниски цени на горивата. Като причина той посочи намаляващото потребление в световен мащаб и по-слабата нужда на големите икономики от този тип енергийни ресурси.

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят през лятото

Хаджидимитров коментира и предложените от Комисията за защита на конкуренцията 23 антикризисни мерки за сектора. По думите му те са „правилни и необходими“, за да бъде гарантирана реална конкуренция на пазара.

Той обърна внимание и на затрудненията пред по-малките търговци на горива през последните месеци. Според него основен играч на пазара е работил с изключително ниски надценки, което е поставило останалите компании под сериозен натиск.

„Надценките бяха около 2-3 цента на литър, което е крайно недостатъчно за самоиздръжката на едни обекти“, заяви Хаджидимитров.

По думите му това е довело до сериозни финансови загуби за голяма част от бранша.

Той предупреди, че държавата трябва да следи внимателно пазара и да не допуска монополни позиции.

„Ако подарим цял един бранш на една компания, това не е добре за държавата, защото тази компания може да се възползва от господстващото си положение и да налага некоректни практики, което да води до свръхпечалби“, каза още експертът.

Според него нормалната надценка при търговията с горива трябва да бъде между 7% и 10%.

Източник: nova.bg    
Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Кабинетът гласува промени при датата за изплащане на пенсиите

Съпругът на Кейти Прайс изчезна в Дубай, подозират отвличане

Нов световен ред? Какво си казаха Путин и Си на историческата среща в Пекин

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Skoda Epiq е компактен градски SUV и най-достъпният EV на марката

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Поп звездата Кайли Миноуг направи стряскащо разкритие в новия си документален филм по Netflix. Изпълнителката призна, че през 2021 г. за втори път е преминала през кошмара на онкологичното заболяване, 15 години след първата си диагноза

Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

Дипломация под луната: Мелони и Моди затвориха Колизеума за среднощна среща

Италианският парламент официално призна хиндуизма за религия в навечерието на ключовата визита на индийския премиер в Рим

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област

Заместник-посланикът на Великобритания в САЩ внезапно напусна поста си

Toй заемаше една от най-високите и престижни длъжности в британската дипломатическа служба

Рене Карабаш: Българската литература застава на световната карта

Романът на Карабаш „Остайница" беше сред номинираните за престижната награда „Букър" заглавия, но отличието беше присъдено на тайванската писателка Ян Шуан-дзъ за книгата ѝ „Тайвански пътепис"

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

Месут Ердинч Рушид заема мястото на Илин Димитров

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

Голямото завръщане? ЕС обмисля Меркел или Драги за преговори с Путин

Докато разговорите на Тръмп са в застой, Брюксел обмисля Ангела Меркел или Марио Драги като тежка артилерия за Украйна. Зеленски прие идеята, но Путин назова друго скандално име

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Хълцането обикновено отшумява само, без никакво лечение. Ако продължи повече от два дни, трябва да посетите лекар. Вижте какви са причините за хълцането и как да го спрем

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Интернет гигантът обяви множество актуализации в практически всички свои основни продукти и общото между тях е изкуственият интелект. Всички функции поумняват, а Gemini получава централна роля в управлението им и интерактивността

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

Влизането в ролята на страничен наблюдател на подобно светлинно шоу може да бъде хипнотизиращо, но истината е, че гръмотевичните бури са сред най-непредвидимите и опасни атмосферни явления на планетата

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

По първоначални данни лек автомобил е напуснал платното за движение и се е преобърнал в крайпътна нива

Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

Разкритието повдига нови въпроси относно ролята на Пекин във войната и потенциално подкопава твърденията му за неутралитет. Констатациите могат да увеличат натиска върху Китай и да оформят отговора на САЩ и техните съюзници

Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

Ново проучване на учени от Оксфорд хвърля светлина върху вековната загадка защо 90% от хората са десничари. Оказва се, че това е страничен продукт от еволюцията – изправеното ходене на два крака и развитието на по-голям човешки мозък

Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът на САЩ подкрепи ключова резолюция по отношение на Иран

Процедурната мярка бе приета с 50 срещу 47 гласа

