Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка

Р астящите цени на горивата и несигурността около пътуванията поставят все повече въпроси пред туристите в разгара на летния сезон. На фона на напрежението в Близкия изток и динамиката на енергийните пазари, много хора се питат дали могат да се откажат от вече платена почивка без санкции и при какви условия е допустимо поскъпване на туристическите услуги.

Темата беше коментирана от експерти в туризма и защитата на потребителите в ефира на NOVA.

Според Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма, към момента не се отчита сериозен спад в пътуванията. По думите му туристическият поток се запазва, като най-често българите избират дестинации в рамките на Европа. В същото време обаче недостигът на реактивно гориво вече оказва влияние върху пазара – възможно е ограничаване на полети до определени дестинации, а цените на самолетните билети се повишават.

Отмяна на резервацията? Искайте компенсация

Основната причина за това е поскъпването на горивата, както и увеличените разходи на авиокомпаниите, включително за лизинг на самолети. Експертът уточнява, че при вече закупен билет цената остава непроменена, но при нови резервации или пакетни пътувания е възможно увеличение. Затова препоръката към туристите е да планират по-рано и да правят резервациите си навреме.

Бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов подчертава, че решаващо значение имат клаузите в договора с туроператора. По думите му цената на пътуването може да бъде коригирана само ако това е изрично предвидено в условията.

КЗП алармира за клаузи в договорите с туроператори

Той съветва потребителите внимателно да се запознават с договорите и да обмислят сключването на застраховка „отмяна на пътуване“, която може да покрие разходите при непредвидени ситуации.

Маргаритов допълва, че законодателството поставя ограничения върху подобни увеличения – при пакетните услуги те трябва да бъдат икономически обосновани и обикновено не надвишават 30%. Туристите могат да се откажат от пътуване без неустойка само ако това е предвидено в договора и е спазен съответният срок преди заминаване.