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30 години работа могат да се окажат 15 години трудов стаж

Спорната промяна засяга работещите на непълно време и предизвика критики от омбудсмана

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

22 юли 2026, 14:13
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Трябва ли една година работа на четири часа дневно да се признава за цяла година трудов стаж, или стажът трябва да се изчислява според реално отработеното време?

Въпросът отново предизвика спор заради предложението правилата за трудовия стаж да бъдат доближени до тези за осигурителния. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA темата коментираха адвокатът по трудово право Радостина Янева и експертът по човешки ресурси Мария Стоева.

30 години на четири часа може да се превърнат в 15 години трудов стаж

Според Радостина Янева предложението е трудовият стаж да започне да се изчислява по начин, сходен с този за осигурителния стаж.

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Тя даде пример с човек, който в продължение на 30 години е работил по четири часа дневно. При новия начин на изчисление той би натрупал 15 години трудов стаж, а не 30, както при сегашните правила.

По думите ѝ промяната може да ограничи практиката работодатели да сключват договори за четири часа, въпреки че служителите реално работят по цял ден. Такива договори намаляват осигурителните разходи за работодателя, но ощетяват работника, тъй като част от реалното му възнаграждение и отработено време не се декларират.

Янева подчерта, че работниците не бива да приемат подобни предложения, когато договореното работно време не отговаря на действително положения труд.

Гъвкавата работа не означава непременно нарушение

Мария Стоева постави въпроса от друг ъгъл. Според нея Кодексът на труда не отразява в достатъчна степен промените на пазара на труда и необходимостта от по-гъвкави форми на заетост.

Осигурителен стаж от А до Я: Правата, които работещите в България често пропускат

По думите ѝ работата на непълно работно време невинаги прикрива нарушение. Тя може да бъде реална необходимост за родители на малки деца, студенти, хора, които се грижат за близък, или служители, които работят по отделни проекти.

Стоева посочи, че за много майки на малки деца възможностите за работа са ограничени, особено когато няма кой да поеме грижата при заболяване на детето. Подобна нужда от гъвкавост имат и студентите, които искат да съчетават обучение и работа.

Според нея вместо всички договори на непълно работно време да бъдат разглеждани като подозрителни, правилата трябва да позволяват по-лесна работа на проектен, временен или непълен график.

Трудовият и осигурителният стаж не са едно и също

В центъра на спора е разликата между трудов стаж и осигурителен стаж.

При действащите правила ден, през който служителят е работил поне половината от нормалното дневно работно време, по правило се зачита за цял ден трудов стаж. Така работа на четири часа при стандартен осемчасов ден може да носи пълен трудов стаж.

Осигурителният стаж обаче се изчислява според времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Затова при непълно работно време той може да бъде зачетен пропорционално.

Разликата е важна, защото трудовият стаж не се използва само при пенсиониране. С него могат да бъдат свързани допълнителното възнаграждение за стаж и професионален опит, някои обезщетения, отпускът и изискванията за заемане на определени длъжности.

Защо спорът се разгоря сега

Дискусията е свързана с предложение за промяна в Кодекса на труда, включено чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Предвижда се при непълно работно време трудовият стаж да се изчислява пропорционално на отработените часове. При работа на четири часа дневно една календарна година би носила приблизително шест месеца трудов стаж.

Комисията по бюджет и финанси подкрепи предложението, като отложи предвиденото му влизане в сила за 1 януари 2027 г.

Омбудсманът предупреди за последиците

Омбудсманът Велислава Делчева се обяви срещу начина, по който се предлага промяната. Според нея става дума за една от най-мащабните промени в режима на трудовия стаж от десетилетия и тя не трябва да бъде приемана чрез преходните разпоредби на бюджетния закон.

Делчева настоява за отделно обществено обсъждане и подробна оценка на последиците. Тя предупреждава, че новото изчисление може да засегне най-силно хората, които имат обективна причина да работят на непълно време – родители, хора с увреждания, лица, полагащи грижи за близък, и студенти.

Омбудсманът поставя и въпроси как правилата ще се прилагат при няколко едновременни трудови договора и как ще се отразят върху правата, зависещи от продължителността на трудовия стаж.

Държавният бюджет е включен за второ гласуване в пленарната зала. Към момента на публикуването няма официално обявен окончателен резултат дали конкретната промяна за трудовия стаж е приета от парламента. 

Редактор: Маргарита Костадинова
Трудов стаж Непълно работно време Осигурителен стаж Пропорционално изчисляване Гъвкава заетост
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