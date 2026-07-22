Българите харчат по 35 евро месечно за култура

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Според изчисления на Националния статистически институт (НСИ), оповестени от NOVA в рубриката „Числата на седмицата“, българите отделят под 7% от бюджета си за свободно време и културни занимания. На месец това означава средно по 35 евро на човек – сума, съизмерима с тази, която харчим за транспорт.

Музеите – любимото място за прекарване на свободното време

Въпреки очакванията, посещението на музей се оказва най-предпочитаната културна активност у нас. В страната работят 182 самостоятелни музея – 100 общи и 82 специализирани, сред които и художествените галерии.

Колекциите им пазят близо 8 милиона експоната, като около една десета от тях се съхраняват в най-големия музей у нас – Националния исторически музей, макар че по-голямата част не са изложени постоянно.

Интересът към музеите расте устойчиво през последните години – от 4 милиона посещения през 2022 г. до близо 6,5 милиона през 2025 г. Чужденците формират една пета от посетителите, а броят им се е удвоил само за три години. Дните с безплатен вход също привличат сериозен интерес – те генерират 11% от всички посещения.

Спад при театрите, ръст при концертите

За разлика от музеите, театрите отчитат лек спад в интереса през 2025 г. Действащите 89 театъра са изнесли над 16 000 представления пред близо 2,5 милиона зрители. Най-много са драматичните театри (39), следвани от куклените (25) – които обаче водят по брой представления. Под 10 са драматично-куклените, оперните, балетните театри и цирковете, а най-малобройни са оперетните – само 3.

Докато броят на театралните постановки остава непроменен спрямо предходната година, концертите бележат ръст от близо 40%. Принос за това имат 10-те филхармонии в страната, 27-те професионални ансамбъла за народни песни и танци и 29-те оркестъра.

Киното държи позициите си

Въпреки лекия спад, кината запазват своето място в свободното време на българите. У нас работят 85 кина, 17 от които в София. Мултиплексите с по няколко зали са 11 на брой, но именно в тях се осъществяват около 60% от всички кинопрожекции и посещения.