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Собствен дом или наем: Eксперти разгадаха коя дилема наистина тежи на българския джоб

София остава сред най-скъпите европейски столици за покупка на жилище

Маргарита Костадинова

21 юли 2026, 12:08
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Финансистът Левон Хампарцумян и Венета Христова, член на УС на Националното сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ), коментираха в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS какво се случва с пазара на имоти у нас - на фона на класация на Global Property Guide, според която София остава сред най-скъпите европейски столици за купуване на жилище.

"Балон" или просто нормализиране

Христова посочи, че през последните четири-пет години пазарът на недвижими имоти у нас е бил в ясно изразен възход, а сега се наблюдава процес на нормализиране, макар цените да продължават да се повишават, но с по-умерени темпове. Тя допълни, че при всеки пик на пазара неизменно се появяват твърдения за наличие на "имотен балон". Според нея един от показателите, по които може да се оцени достъпността на жилищата, е колко средни работни заплати са необходими за покупката на един квадратен метър в София.

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Хампарцумян сподели, че понятието "балон" няма еднозначна дефиниция и често се използва различно, а проблем възниква тогава, когато търсенето и предлагането не са в равновесие. Той посочи: "В България хората традиционно предпочитат да купуват жилища, вместо да живеят под наем." Докато банките продължават да отпускат ипотечни кредити въз основа на своите анализи, пазарът остава активен, добави финансистът. Той отбеляза и че оттук нататък темата навлиза в области, които не са само въпрос на финанси или недвижими имоти - урбанизация, качество на живот, устойчиво развитие на градската среда - и че именно тези фактори ще доведат до по-ясна сегментация на пазара през следващите години.

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Кога наемът е близо до ипотечната вноска

Христова подчерта, че докато средният месечен наем остава близък до размера на ипотечната вноска, повечето хора ще продължават да избират покупката на собствен дом. На въпроса дали цените на имотите скоро ще достигнат своя таван, тя очерта по-скоро сценарий на стабилизиране, отколкото рязък спад. По думите ѝ вече се наблюдават по-сериозни отстъпки при определени типове жилища, най-вече на вторичния пазар, и е вероятно през следващата година пазарът да продължи да се нормализира.

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Защо България все още не прилича на Швейцария

Хампарцумян свърза динамиката на цените с характеристиката на развиващите се пазари, които догонват по-развитите икономики. Той посочи като пример Швейцария, където цените на жилищата са толкова високи, че често са недостъпни дори за средната класа, а там съществуват различни модели на финансиране, включително ипотеки със 100-годишен срок. У нас обаче основното предизвикателство е друго, по думите му - свръхзастрояването в районите на големите градове, което постепенно влошава качеството на градската среда.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA NEWS    
Пазар на имоти Цени на жилища Имотен балон Ипотечни кредити София
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