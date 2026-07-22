Парите ни

Как пет държави показват на хората каква пенсия ги чака

От прогнози след данъци до напомняния при смяна на работа – дигитални платформи показват как днешните решения променят бъдещия доход

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

22 юли 2026, 12:34
Как пет държави показват на хората каква пенсия ги чака
Пенсионните платформи позволяват на хората да съберат правата си на едно място и да проверят как различните решения влияят върху бъдещия доход.   
Източник: istock

Пенсионното планиране е сред темите, които много хора оставят за по-късно — често до момента, когато възможностите за промяна вече са ограничени. Проблемът не е само в отлагането: системите обикновено са раздробени между държавна, професионална и частна пенсия, а пенсионирането е решение, което обикновено се взема веднъж и не дава много възможности човек да коригира избора си впоследствие. Резултатът е тревожност, объркване и решения, взети твърде късно или изобщо невзети.

Именно затова, по данни на НОИ, редица водещи пенсионни институции по света — членки на Международната асоциация за социално осигуряване (МАСО) — през последните години са заложили на дигитални инструменти: калкулатори, интерактивни табла и симулатори, които превръщат абстрактната идея за „парите, които ще ми трябват някой ден“ в конкретни, разбираеми числа. Ето какво прави всяка от петте разгледани институции.

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Южна Корея: всички пенсионни права на един екран

В Южна Корея много хора натрупват пенсионни права в няколко успоредни системи — държавна, професионална, корпоративна и лична. На практика това означава разпокъсана картина, в която е трудно да се прецени дали бъдещият доход изобщо ще стигне за издръжка.

Решението на Националната пенсионна служба (NPS) е обединена платформа, която черпи данни от всички публични и частни пенсионни стълбове и показва на едно място историята на вноските, натрупаните права и прогнозните плащания. Услугата е изградена с достъпен език, визуални времеви линии и сценарии тип „какво ще стане, ако“, които показват как различната пенсионна възраст или избраният план променят очакваните плащания. При нужда потребителят може директно да запази час за консултация с експерт, а системата напомня автоматично при важни житейски събития — смяна на работа, брак, наближаваща пенсионна възраст — да провери и обнови плановете си.

Швеция: планер, който превежда сложните правила в ясен избор

Шведската пенсионна система дава на хората голяма свобода на избор, но точно тази свобода създава напрежение, когато наближи моментът на пенсиониране — спестяванията са разпръснати при различни институции, всяка със свои правила за теглене и данъчно облагане, а решенията трудно се преразглеждат, след като веднъж са взети.

В Швеция бъдещите пенсионери могат да сравнят различни варианти и да видят как данъците и срокът на изплащане влияят върху реалния им доход.
В Швеция бъдещите пенсионери могат да сравнят различни варианти и да видят как данъците и срокът на изплащане влияят върху реалния им доход. Източник: istock

Затова Шведската пенсионна агенция, заедно с портала „Моята пенсия“ (minPension) и партньори от бизнеса, разработва т.нар. „планер за теглене“. След съгласие от потребителя, инструментът прави преглед на държавните и професионалните пенсии, както и на относимите лични пенсионни продукти, а после превежда сложните правила — кога да започнат отделните плащания и за какъв период да се получават, каква защита остава за близките след смъртта на осигурения, какви данъци се дължат — в ясни прогнози на реалния доход след облагане. Потребителят може да тества различни сценарии по възраст и комбинации, за да види компромиса между по-висок доход в началото и по-дълга финансова сигурност. Накрая получава персонализиран списък от конкретни стъпки, като част от тях може да изпълни направо през платформата.

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Германия: общ „език“ за три различни пенсионни свята

Германската пенсионна система съчетава държавни, професионални и частни схеми, което на практика означава множество хартиени извлечения и уведомления, които трудно се сравняват.

За да реши проблема, Германското федерално пенсионно осигуряване (DRV Bund) създава Централен офис за дигитален преглед на пенсиите (ZfDR) — единен национален портал. Ключовото постижение тук не е самият сайт, а стандартът за обмен на данни, който позволява на различни частни и публични пенсионни фондове сигурно да „говорят на един и същ език“ и автоматично да подават проверена информация към системата. Проектът е разработен съвместно от министерства, потребителски организации и браншови сдружения, а въвеждането е поетапно — първо се свързват основните доставчици, след което постепенно се добавят и по-малките схеми. Резултатът е унифициран, сравним изглед върху права, натрупани при напълно различни институции.

Мексико: калкулатор, скроен за всеки тип работник

При системата с дефинирани вноски в Мексико правилата се различават според това дали работиш в публичния или частния сектор, а фактори като минимални осигурителни прагове или доброволни вноски трудно се вписват в един универсален калкулатор, без да претоварят или объркат потребителя.

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Националната комисия за пенсионноосигурителната система (CONSAR) решава това, като изгражда набор от калкулатори, съобразени с основните профили на осигурените лица — всеки вижда само правилата, които реално се отнасят до него. След въвеждане на възраст, заплата и история на вноските, инструментът оценява натрупаните средства и вероятната пенсия, като отчита минималните пенсионни прагове и солидарния стълб, предвидени в реформата от 2024 г. Прости графики показват как натрупаната сума нараства с времето, а потребителят може да експериментира — да смени администратора на пенсионния си фонд или да провери ефекта от по-късно пенсиониране. Добавени са и поведенчески елементи, които представят малките ежедневни разходи като потенциални бъдещи спестявания — начин да се стимулира по-осъзнато отношение към парите дори у хора с ограничена финансова грамотност.

Япония: 6,5 милиона достъпа без регистрация и лични данни

В Япония дългият хоризонт между началото на трудовия стаж и получаването на първата пенсия прави темата трудна за възприемане, особено от по-младите работници — резултатът е ниска осведоменост и общо безпокойство около бъдещите доходи.

Как сами да изчислим бъдещата си пенсия

Японското Министерство на здравеопазването, труда и благосъстоянието отговаря през 2022 г. с Public Pension Simulator — олекотен инструмент, който дава мигновена прогнозна оценка на пенсията, без потребителят да въвежда каквито и да било лични данни или да се регистрира. Графиките се обновяват в реално време, когато потребителят променя данните за доход, трудов стаж и пенсионна възраст, което прави дългосрочните ефекти интуитивно разбираеми. Изграден с мобилен фокус и в партньорство с финтех компании, симулаторът е постигнал над 6,5 милиона достъпа и е привлякъл особено силен интерес сред по-младите потребители, които обичайно са най-трудни за достигане по темата за пенсиите.

Каква е общата поука

Различни системи, различни проблеми — но общ подход: вместо да заливат хората с правила и таблици, петте институции превръщат сложната информация в разбираеми прогнози и конкретни стъпки. Както отбелязва прегледът на МАСО, стойността на подобни инструменти е не само в изчисленията, а и психологическа — намаляват тревожността и могат да насърчат хората да предприемат действия за бъдещето си, вместо да отлагат решението до последния момент.

Автор: Маргарита Костадинова
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