България

Пеевски: НАП да отиде на „Врабча“ 23, ако наистина ще се повишат приходите

ДПС ще обжалва решението на правителството за отнемане на сградата

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 13:25
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„Като национално отговорна парламентарна партия разбираме решението на МС за отнемане на партийната централа на ДПС на ул. „Врабча“ 23 в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната“. Това гласи позицията на лидера на ДПС Делян Пеевски по повод решението на кабинета „Радев“ сградата, в която в момента се помещава централата на партията, да бъде прехвърлена на НАП.

Имотът на улица "Врабча" 23 в София се отнема от ДПС

От ДПС смятат за отговорно да се създадат условия за повишаване на събираемостта, „още повече, че ние дадохме своите предложения за промени в Закона за държавния бюджет, с които ще се подобри живота на хората и условията за общините, майките и младите хора и пенсионерите”, се посочва още в прессъобщението на партията.

Относно правната страна на въпроса, „ДПС има действащ договор, по който сме изрядни”, отбелязва Пеевски.

В позицията се отбелязва, че партията е инвестирала много за реновирането на помещенията и „затова ще обжалваме решението на МС за отнемане на сградата на ул. „Врабча“ 23 по съответния ред”, категоричен е лидерът на ДПС.

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От Движението напомнят, че сградите се предоставят по Закона за политическите партии и затова „очакваме от МС да ни бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС”, завършва официалното съобщение.

Редактор: Василена Василева
Източник: ДПС/Пресцентър     
ДПС Делян Пеевски Партийна централа Министерски съвет НАП Врабча 23 Отнемане на имот Политически партии Обжалване БСП
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