С тях не може да се спори: Кои са най-инатливите зодии

А стрологията е древна система за изучаване на влиянието на небесните тела върху живота на хората. Тя се основава на идеята, че позициите на планетите и звездите в момента на раждане могат да разкрият личностни характеристики и съдбовни тенденции.

Астролозите съставят карти, наречени хороскопи, които показват разположението на планетите и техните взаимовръзки. Влиянието на планетите се тълкува чрез различни аспекти и позиции в небето.

Тази наука се използва както за лична самооценка, така и за вземане на решения в кариерата и отношенията. Много хора вярват, че астрологията може да даде насоки за избягване на трудности и използване на благоприятни периоди.

Астролозите съставиха класация на зодиакалните знаци според нивото им на инат, обяснявайки кои зодии най-трудно променят мнението си, дори когато са изправени пред убедителни аргументи.

Вижте класацията на зодиите, подредени от най-отстъпчивия към най-инатливия, в нашата галерия.