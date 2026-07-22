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С тях не може да се спори: Кои са най-инатливите зодии

Астролозите съставиха класация на зодиакалните знаци според нивото им на инат, обяснявайки кои зодии най-трудно променят мнението си, дори когато са изправени пред убедителни аргументи

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юли 2026, 12:28
С тях не може да се спори: Кои са най-инатливите зодии
Източник: iStock/Guliver Images

А стрологията е древна система за изучаване на влиянието на небесните тела върху живота на хората. Тя се основава на идеята, че позициите на планетите и звездите в момента на раждане могат да разкрият личностни характеристики и съдбовни тенденции.

Астролозите съставят карти, наречени хороскопи, които показват разположението на планетите и техните взаимовръзки. Влиянието на планетите се тълкува чрез различни аспекти и позиции в небето.

Тази наука се използва както за лична самооценка, така и за вземане на решения в кариерата и отношенията. Много хора вярват, че астрологията може да даде насоки за избягване на трудности и използване на благоприятни периоди.

Астролозите съставиха класация на зодиакалните знаци според нивото им на инат, обяснявайки кои зодии най-трудно променят мнението си, дори когато са изправени пред убедителни аргументи.

Вижте класацията на зодиите, подредени от най-отстъпчивия към най-инатливия, в нашата галерия.

Класация на ината: Вижте на кое място в зодиака е вашата зодия
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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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