Демерджиев отговори на ДПС за имотите си: Всичко е придобито с честен труд и е проверено от НАП

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М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли обвиненията, отправени по-рано през деня от заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид относно имущественото състояние на него и семейството му.

„Имам имоти, за разлика от някои хора. Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Пеевски имах много подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад. Тя провери доходите и имуществото ми и установи, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка“, заяви Демерджиев.

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По думите му няма никакво рязко увеличение на богатството му, нито необяснимо придобиване на имущество.

„При мен няма промяна в имущественото състояние с придобиване на стотици милиони за една година. Не съм забогатял по този начин. Година след година съм се трудил и съм развивал адвокатската си практика. Всичко това е надлежно декларирано и документирано“, подчерта вътрешният министър.

Отрече да е използвал държавни институции в личен интерес

Демерджиев категорично отхвърли и твърденията на Хамид Хамид, че е използвал Министерството на земеделието, за да бъдат променяни статутите на притежавани от него земеделски земи.

„Не. Никога не съм го използвал. И спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки не вина, а подозрения върху другите. Нека се концентрират върху собствените си действия“, заяви той.

Министърът допълни, че през последните три години срещу него са били извършвани многобройни проверки.

„Три години, без прекъсване, всички възможни служби в държавата се занимаваха с мен. И за тези три години, под ръководството на тези хора, не установиха нито една причина, освен едно измислено производство“, каза Демерджиев.

МВР засилва мерките за сигурност

Вътрешният министър коментира и въпроса дали ще бъдат променени протоколите за сигурност на летищата, гарите и останалата критична инфраструктура след изпратената нота от Иран.

По думите му мерките за сигурност се актуализират непрекъснато в зависимост от развитието на международната обстановка.

„При всички случаи променяме протоколите за сигурност, защото средата е такава, че опасностите ескалират. Във всеки един момент надграждаме тези протоколи и правим така, че да обезпечим все по-добре както летищата, така и критичната инфраструктура“, заяви Демерджиев.

Той подчерта, че това не е еднократна реакция, а постоянен процес.

„Независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължим да го правим. Следим изключително внимателно развитието на този конфликт, както и на всички останали, и постоянно подобряваме както организацията, така и техническото обезпечаване“, увери министърът.