Ако си купите стаж за пенсия ще платите по-малко данъци

Тази година данъчните облекчения и доходите се посочват в декларацията пред НАП в левове, а се плащат в евро

9 февруари 2026, 12:47
Източник: БТА

Н ад 40 000 души подадоха данъчни декларации от началото на Данъчната кампания 2026 г., която стартира на 10 януари онлайн и на 12 януари в офисите на НАП, и ще продължи до 30 април.

Повече от половината данъкоплатци са избрали Портала за електронни услуги, за да декларират доходите си и да заявят ползването на различни данъчни облекчения. Гражданите, които желаят да намалят сумата от годишните данъчни основи за 2025 г., попълват Приложение № 10 от формуляра по чл. 50 от ЗДДФЛ. Лицата, извършващи дейност като търговци, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си за тези доходи от 1 март до 30 юни.

Тази година данъчните облекчения и доходите се посочват в декларацията пред НАП в левове, а се плащат в евро.

И през тази година лицата, получили облагаеми доходи през 2025 г., имат възможността да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. Ако, след ползването им, се формират суми за възстановяване, те се изплащат в срок от 1 месец след подаването на декларацията, но при повечето случаи това става в рамките на седмица.

Едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Преди да заявят ползването на данъчно облекчение, е препоръчително потребителите да проверят с персонален идентификационен код (ПИК) данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения чрез електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания“, за да избегнат неудобства.

Традиционно е завишен интересът към данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. В зависимост от облагаемите доходи на родителите за миналата година, те ще получат съответно до 306,78 евро/600 лв. за едно дете, до 613,55 евро/1200 лв. за две и до 920,33 евро/1800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 613,55 евро/1200 лв.

Гражданите могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт и/или подобрения на собствено жилище за направените през 2025 г. плащания за труд в общ размер до 1022,58 евро/2000 лв. За да получат до 102,26 евро/200 лв. данъчна отстъпка, е необходимо собствениците да разполагат с документи, удостоверяващи плащането за труд.

Младите семейства пък могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, заплатени по първите 51 129,19 евро/100 000 лева от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да ползват това данъчно облекчение, те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за ипотека и жилището да е единствено за семейството.

Друго облекчение, от което могат да се възползват данъкоплатците, е за намалена работоспособност. То е за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност и им дава възможност да намалят данъчната си основа със 4049,43 евро/7920 лв.

С направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто може да се намали сумата от годишните данъчни основи. Тази сума може да бъде намалена в общ размер до 10 на сто и за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“.

Данъкоплатците, които през годината закупуват осигурителен стаж при пенсиониране, също могат да намалят данъчната основа с размера на направените вноски.

Лицата, които през 2025 г. са правили различни дарения, като например на Национална здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и/или Център за асистирана репродукция, дарения за култура или в полза на болници, социални домове, БЧК и т.н., имат възможност да намалят данъчната си основа с общо до 65% след като приложат към годишната данъчна декларация копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението, и че то е получено.

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато са придобили по банков път доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, и поне 80 на сто от тях са изхарчили безкасово.

Условията за ползване на всяко едно от данъчните облекчения са подробно описани в сайта на НАП и Фейсбук страницата на приходната агенция. Разяснения по тези въпроси може да се получат от Информационния център на НАП на телефони: 0700 18 700 и 02 9859 6801, както и на имейл infocenter@nra.bg.

Източник: Агенция "Фокус"    
