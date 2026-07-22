„Астероидът на хаоса“ лети към Земята: Ще можем да го видим с просто око и от България

П рез пролетта на 2029 г. астероидът Апофис ще прелети на екстремно близко разстояние от Земята. Учените прогнозират, че до 90% от населението на планетата ще може да наблюдава това изключително редкo небесно събитие с просто око. Добрата новина за нас е, че България попада в една от най-добрите зони за наблюдение в целия свят.

Кога и как ще го видим от България?

Кулминацията на прелитането ще бъде вечерта на 13 април 2029 г. (петък).

За нашите ширини Апофис ще бъде най-ярък именно през нощта. Той няма да изглежда като комета с опашка или падаща звезда, а като ярка точка, която бавно пресича съзвездията – подобно на спътник или самолет на голяма височина.

В пиковия си момент астероидът ще достигне достатъчна яркост, за да бъде напълно видим с просто око. Единственото условие за българските наблюдатели е да потърсят място с ясно небе, далеч от светлинното замърсяване на големите градове.

Размери и траектория на космическата скала

Астероидът носи името на древноегипетския бог на тъмнината и хаоса. Космическата скала с форма на фъстък има впечатляващ диаметър от около 450 метра в най-широката си част.

Според данни на The Planetary Society, небесното тяло ще премине на едва 30 600 километра от повърхността на Земята. За сравнение, това е значително по-близо от височината, на която се намират геостационарните спътници.

Няма място за паника: Учените са категорични, че вероятността Апофис да се сблъска с нашата планета по време на това прелитане – или където и да е през следващите 100 години – е равна на нула.

Въпреки това гравитацията на Земята може да промени орбитата на астероида или дори да деформира част от повърхността му. Поради тази причина международната научна общност следи събитието под лупа, а космическият апарат на НАСА OSIRIS-APEX вече се подготвя за среща с Апофис, за да проучи структурата му в детайли.

Обединените нации (ООН) дори обявиха 2029 г. за Международна година на информираността за астероидите и планетарната защита.

Кой друг ще види небесното шоу?

Прелитането ще продължи общо около седем часа, като географското разпределение е следното: