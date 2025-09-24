България

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

НОИ препоръчва да пазим трудовите си книжки

24 септември 2025, 06:38
Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете
Източник: БГНЕС

О т 1 юни 2025 г. влезе в сила съществена промяна в реда за удостоверяване на трудовия стаж за всички осигурени лица. Предвидено е от тази дата трудовата книжка, водена на хартиен носител, да бъде заменена от единни електронни трудови записи за работниците и служителите, като част от Регистъра на заетостта, администриран от Националната агенция за приходите, съобщи pariteni.bg.

Така данните за трудовото правоотношение занапред ще се въвеждат и съхраняват само в електронен вид.

Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., обаче продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.

С оглед на това Националният осигурителен институт (НОИ) препоръчва осигурените лица да съхраняват всичките си трудови книжки до приключване на трудовата им дейност и пенсионирането им, тъй като същите могат да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителните периоди, записани в тях.

Законодателно е предвидено в срок до 1 юни 2026 г. работодателите да оформят трудовите книжки, като запишат с цифри и думи и заверят с подписи и печат продължителността на стажа, положен при тях от всяко лице, след което да върнат документите на работника или служителя.

Източник: pariteni.bg    
Трудова книжка Електронни трудови записи Трудов стаж НАП НОИ Цифровизация Работодатели Осигурени лица Регистър на заетостта Пенсиониране
Последвайте ни

По темата

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо кучето е неспокойно през нощта

Защо кучето е неспокойно през нощта

dogsandcats.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 23 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 22 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си</p>

Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

България Преди 8 минути

На две инстанции Пантелеев беше признат за виновен

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

България Преди 15 минути

Основната му цел е да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

България Преди 8 часа

Пострадалият е настанен в болница без опасност за живота

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Свят Преди 8 часа

Киров притежава както българско, така и украинско гражданство

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Свят Преди 8 часа

Зеленски заяви, че украинските войски са напреднали с около 360 квадратни километра

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Свят Преди 9 часа

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

България Преди 9 часа

Той ще бъде съставен на база на получената по общини информация и одобрен от Националния борд по водите

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Свят Преди 9 часа

Песков каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

България Преди 10 часа

Борисов поясни, че ако се откаже от украинското си гражданство Любомир Киров ще може да се върне в България

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

България Преди 11 часа

Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“

Километрично задръстване на АМ "Тракия"

Километрично задръстване на АМ "Тракия"

България Преди 11 часа

Задръстването започва на 13-ия километър на магистралата и се проточва чак до 25-ия километър

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Свят Преди 12 часа

"Децата от окупираните украински територии трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места", заяви министър-председателят от Ню Йорк

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Свят Преди 12 часа

Тръмп се подигра с организацията

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Свят Преди 13 часа

Държавният глава на Франция беше принуден да продължи пеша по улиците на Манхатън.

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Свят Преди 13 часа

Държавата Палестина е призната за суверенна нация от 157 държави членки на ООН, което представлява 81% от членовете

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

България Преди 13 часа

От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха, че жертвата е с прерязано гърло

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Селска супа

Edna.bg

Десо и Габи от „Един за друг“ показаха близначките си Дея и Ния (СНИМКИ)

Edna.bg

Коялипу не помогна на Леванте и Реал разби валенсианци

Gong.bg

Илия Груев пред DIEMA SPORT за Лийдс, Висшата лига и битката да върне България на голямата сцена

Gong.bg

Отиде си иконата от златната епоха на киното Клаудия Кардинале

Nova.bg

Експлозия близо до кралския дворец в Осло (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg