България

Военният министър: България не губи суверенитет с разполагането на американски самолети в "Безмер"

Стоянов увери, че страната няма да бъде въвлечена във военен конфликт, както и че всички действия ще бъдат под парламентарен контрол

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 13:50
Военният министър: България не губи суверенитет с разполагането на американски самолети в "Безмер"
Димитър Стоянов заяви, че ще продължи да следва политика на максимална прозрачност по темата   
Източник: БГНЕС

„Това е едно от решенията, които не се взимат лесно, но точно в този момент са необходими.“ С тези думи министърът на отбраната Димитър Стоянов защити пред Народното събрание проекта за решение, с което се разрешава временното пребиваване на американска авиация и военнослужещи на летище „Безмер“ в подкрепа на операции в Близкия изток.

Военният министър: Нямам притеснения за американските самолети

По време на дебатите в пленарната зала присъства и премиерът Румен Радев.

Стоянов увери народните представители, че

с приемането на решението България не отстъпва от националния си суверенитет, тъй като именно парламентът определя всички параметри на американското искане – броя на военнослужещите, разрешението за разполагане на самолетите-цистерни, както и периода на престоя им.

„Всяко отклонение от одобрените от Народното събрание параметри ще изисква съответното одобрение от българските институции“, подчерта министърът.

Парламентът решава за разполагането на американски самолети в "Безмер"

По думите му правителството е наясно с обществените опасения и затова е предприело действия, които да гарантират прозрачност при вземането на решенията, спазване на закона, защита на националните интереси и запазване на пълния контрол върху процеса.

„Ние постъпваме честно спрямо българското общество, представяйки истината за пребиваването на самолетите цистерни“, заяви Стоянов.

Министърът увери още, че са предприети всички необходими мерки – както на национално, така и на съюзническо ниво – за да не бъде България въвлечена в какъвто и да е военен конфликт.

„Поискали сме и сме получили гаранция от стратегическия партньор за минимизиране на рисковете за националната ни сигурност. На национално ниво също са предприети редица мерки с цел свеждане на тези рискове до минимум“, каза той.

Стоянов заяви, че ще продължи да следва политика на максимална прозрачност по темата.

Атанас Запрянов: "Безмер" е подготвена да приема американски самолети, НС трябва да реши

  • До осем самолета и 250 американски военнослужещи

Министърът обясни, че искането е отправено с дипломатическа нота от посолството на САЩ, получена на 17 юли, с която се иска разрешение за разполагане на до осем самолета KC-135 и до 250 американски военнослужещи в авиобаза „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

По думите му искането е направено на основание двустранното споразумение между България и САЩ за съвместно използване на военни съоръжения, подписано през 2006 г., а през 2016 г. превърнато в безсрочно.

„С предложението до Народното събрание за разрешение спазваме Конституцията и закона“, подчерта министърът.

Той уточни, че самолетите KC-135 са самолети-цистерни, предназначени за дозареждане във въздуха, и не представляват нападателни оръжейни системи.

Румен Радев: Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток

„На територията на България няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип. Временното им присъствие не превръща България в страна във военните действия. Правителството няма да допусне използването на българската територия извън одобрения от парламента мандат“, категоричен беше министърът на отбраната.

Стоянов подчерта още, че България не предприема никакви враждебни действия срещу която и да е държава, а изпълнява своите съюзнически и договорни ангажименти със Съединените щати.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Нелли Желева    
Димитър Стоянов Летище Безмер Американски военни Национална сигурност Министерство на отбраната Народно събрание Военно сътрудничество KC-135 Близък изток Суверенитет
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев към предишните управляващи: На 14 май САЩ благодариха на България, още ли твърдите, че не лъжете?

Радев към предишните управляващи: На 14 май САЩ благодариха на България, още ли твърдите, че не лъжете?

Почина актрисата Мая Димитрова Драгоманска

Почина актрисата Мая Димитрова Драгоманска

Парламентът одобри разполагането на американски самолети в „Безмер“

Парламентът одобри разполагането на американски самолети в „Безмер“

30 години работа могат да се окажат 15 години трудов стаж

30 години работа могат да се окажат 15 години трудов стаж

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как изглеждат бълхите при котките?

Как изглеждат бълхите при котките?

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 2 дни
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 2 дни
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 2 дни
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Синдромът на „бройката“: Защо мъжете се хвалят, а жените изпитват срам?

Синдромът на „бройката“: Защо мъжете се хвалят, а жените изпитват срам?

Любопитно Преди 15 минути

Броят на сексуалните партньори продължава да бъде обект на двойни стандарти и обществени стереотипи. Какво разкриват експертите за смущението, натиска и защо в интимния живот всъщност няма общовалидно понятие за „нормално“

Демерджиев отговори на ДПС за имотите си: Всичко е придобито с честен труд и е проверено от НАП

Демерджиев отговори на ДПС за имотите си: Всичко е придобито с честен труд и е проверено от НАП

България Преди 33 минути

Вътрешният министър отхвърли обвиненията за незаконно забогатяване и увери, че мерките за сигурност на критичната инфраструктура постоянно се засилват

Пеевски: НАП да отиде на „Врабча“ 23, ако наистина ще се повишат приходите

Пеевски: НАП да отиде на „Врабча“ 23, ако наистина ще се повишат приходите

България Преди 1 час

ДПС ще обжалва решението на правителството за отнемане на сградата

Снимката е илюстративна

Неочаквано: Ана Мария Бабау е участвала в конкурси от името на Румъния и ОАЕ

Любопитно Преди 1 час

Ана Мария Бабау – новото лице, което поема отговорността да представи България на един от най-престижните конкурси за красота в свет, вече е дефилирала под флаговете на различни държави

Феноменът „съпруга наполовина“: Защо по-младите жени не правят възрастните звезди „готини“, а просто клише

Феноменът „съпруга наполовина“: Защо по-младите жени не правят възрастните звезди „готини“, а просто клише

Любопитно Преди 1 час

Актьорите Брад Пит и Джуд Лоу, както и рокаджията Ноел Галахър, се перчат с партньорки наполовина на тяхната възраст. Това обаче не е прогресивен избор, а вековно мъжко клише и опит за бягство от стареенето

.

„Благодарна съм, че това приключи“: Ребел Уилсън спечели съдебната битка за клевета

Любопитно Преди 1 час

Австралийската актриса Ребел Уилсън бе оправдана по делото за клевета, заведено от нейна колежка. Съдът в Сидни реши, че публикациите на звездата в социалните мрежи не са нанесли вреда върху репутацията на ищцата

Шишков: БСП трябва да напусне сградата, в която се помещава централата ѝ

Шишков: БСП трябва да напусне сградата, в която се помещава централата ѝ

България Преди 1 час

ДПС пък има 10 дни да освободи сградата на ул. „Врабча” в София

„Астероидът на хаоса“ лети към Земята: Ще можем да го видим с просто око и от България

„Астероидът на хаоса“ лети към Земята: Ще можем да го видим с просто око и от България

Любопитно Преди 2 часа

На 13 април 2029 г. 450-метровият астероид Апофис ще прелети едва на 30 600 км от Земята. Опасност от сблъсък няма, а България е сред най-добрите места в света за наблюдението му без телескоп

Пенсионните платформи позволяват на хората да съберат правата си на едно място и да проверят как различните решения влияят върху бъдещия доход.

Как пет държави показват на хората каква пенсия ги чака

Парите ни Преди 2 часа

От прогнози след данъци до напомняния при смяна на работа – дигитални платформи показват как днешните решения променят бъдещия доход

С тях не може да се спори: Кои са най-инатливите зодии

С тях не може да се спори: Кои са най-инатливите зодии

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите съставиха класация на зодиакалните знаци според нивото им на инат, обяснявайки кои зодии най-трудно променят мнението си, дори когато са изправени пред убедителни аргументи

Цифровият психолог Десислава Тасева пред Лора Инджова

NOVA LAB Баланс: Пътят към себе си през личния „код“ и рождената дата

Любопитно Преди 2 часа

Цифровият психолог Десислава Тасева пред Лора Инджова за семейните модели, емоционалната зависимост и осъзнатите избори

От командването подчертаха, че американските сили остават в готовност да реагират на евентуални заплахи

USEUCOM: САЩ разполагат с отбранителни способности в България и остават в готовност

България Преди 2 часа

Изявлението идва на фона на искането за временно разполагане на американски самолети в авиобаза „Безмер“ и предупреждението от Иран

Михайло Драпати

Кой е Михайло Драпати - новият главнокомандващ на украинската армия?

Свят Преди 2 часа

Драпати е командир с дългогодишен боен опит, известен с действията си в Донбас, Херсонска и Харковска област

Олександър Сирски

Накъде тръгва украинската армия след смяната на Сирски?

Свят Преди 2 часа

Украинският генерал заяви, че предава армия, способна не само да се отбранява, но и да настъпва

Доналд Тръмп и Джани Инфантино

Неочакван ход: Доналд Тръмп иска шефът на ФИФА Джани Инфантино начело на ООН

Свят Преди 2 часа

56-годишният Инфантино се сближи с Тръмп покрай организацията на тазгодишното Световно първенство по футбол, като роденият в Швейцария спортен функционер направи всичко възможно, за да го oчарова и приобщи, давайки му дори встъпителната „Награда за мир“ на ФИФА през декември

,

Археолози откриха уникална монета с лика на римски узурпатор в Англия

Любопитно Преди 2 часа

Археолози откриха рядка римска монета от 287 г. при разкопки в Англия. Тя носи лика на бунтовния генерал Караузий, който избягал от екзекуция, обявил се за император и създал независима държава в Британия

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg
1

Очертава се дъждовна есен

sinoptik.bg

Тя носи името на легенда, а днес целият свят празнува нея: Селена Гомес на 34

Edna.bg

6 книги, които са като „глътка въздух“ след раздялата

Edna.bg

Ливърпул пред сделка за милиарди: Джеф Безос е сред кандидатите

Gong.bg

Шок в ЦСКА: основен футболист не замина за Баку

Gong.bg

Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“

Nova.bg

Европейското командване на въоръжените сили на САЩ увери, че следи ситуацията в България

Nova.bg