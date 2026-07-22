Военният министър: България не губи суверенитет с разполагането на американски самолети в "Безмер"

Димитър Стоянов заяви, че ще продължи да следва политика на максимална прозрачност по темата

„Това е едно от решенията, които не се взимат лесно, но точно в този момент са необходими.“ С тези думи министърът на отбраната Димитър Стоянов защити пред Народното събрание проекта за решение, с което се разрешава временното пребиваване на американска авиация и военнослужещи на летище „Безмер“ в подкрепа на операции в Близкия изток.

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По време на дебатите в пленарната зала присъства и премиерът Румен Радев.

Стоянов увери народните представители, че

с приемането на решението България не отстъпва от националния си суверенитет, тъй като именно парламентът определя всички параметри на американското искане – броя на военнослужещите, разрешението за разполагане на самолетите-цистерни, както и периода на престоя им.

„Всяко отклонение от одобрените от Народното събрание параметри ще изисква съответното одобрение от българските институции“, подчерта министърът.

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По думите му правителството е наясно с обществените опасения и затова е предприело действия, които да гарантират прозрачност при вземането на решенията, спазване на закона, защита на националните интереси и запазване на пълния контрол върху процеса.

„Ние постъпваме честно спрямо българското общество, представяйки истината за пребиваването на самолетите цистерни“, заяви Стоянов.

Министърът увери още, че са предприети всички необходими мерки – както на национално, така и на съюзническо ниво – за да не бъде България въвлечена в какъвто и да е военен конфликт.

„Поискали сме и сме получили гаранция от стратегическия партньор за минимизиране на рисковете за националната ни сигурност. На национално ниво също са предприети редица мерки с цел свеждане на тези рискове до минимум“, каза той.

Стоянов заяви, че ще продължи да следва политика на максимална прозрачност по темата.

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До осем самолета и 250 американски военнослужещи

Министърът обясни, че искането е отправено с дипломатическа нота от посолството на САЩ, получена на 17 юли, с която се иска разрешение за разполагане на до осем самолета KC-135 и до 250 американски военнослужещи в авиобаза „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

По думите му искането е направено на основание двустранното споразумение между България и САЩ за съвместно използване на военни съоръжения, подписано през 2006 г., а през 2016 г. превърнато в безсрочно.

„С предложението до Народното събрание за разрешение спазваме Конституцията и закона“, подчерта министърът.

Той уточни, че самолетите KC-135 са самолети-цистерни, предназначени за дозареждане във въздуха, и не представляват нападателни оръжейни системи.

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„На територията на България няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип. Временното им присъствие не превръща България в страна във военните действия. Правителството няма да допусне използването на българската територия извън одобрения от парламента мандат“, категоричен беше министърът на отбраната.

Стоянов подчерта още, че България не предприема никакви враждебни действия срещу която и да е държава, а изпълнява своите съюзнически и договорни ангажименти със Съединените щати.