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САЩ са дали 37,5 млрд. за войната в Иран, a Хегсет иска още

37,5 млрд. долара - толкова е струвала войната в Иран за САЩ до момента. Министърът на отбраната Пийт Хегсет обаче иска от държавния бюджет да бъдат отделени още средства за конфликта

22 юли 2026, 13:42
САЩ са дали 37,5 млрд. за войната в Иран, a Хегсет иска още
Източник: Getty Images

В ойната в Иран е струвала на САЩ 37,5 млрд. долара, заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет на изслушване пред Сената. По думите му се очаква разходите да се увеличат, тъй като ударите по Иран бяха възобновени. Не е ясно как точно е изчислена сумата. По информация на "Ройтерс" Пентагонът е имал изчисление за първите шест дни на войната - тогава похарчените пари са били 11,3 млрд. долара. През миналия месец американския президент Доналд Тръмп поиска от Конгреса допълнителни 90 млрд. долара, голямата част от които да се използват за конфликта с Иран, съобщи Deutsche Welle.

Още пари за войната?

Сега Пийт Хегсет иска и допълнителни 67 млрд. долара за Министерството на отбраната на САЩ - по думите му това е нужно, за да подсигури готовността на въоръжените сили на САЩ, да се подмени остарялото оборудване и да се инвестира в муниции и нови оръжия.

От началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари тази година представители както на Демократическата, така и на Републиканската партия многократно критикуваха факта, че не са били предварително предупредени за военните действия.

"Президентът заплашва с ескалация и военни престъпления, което предполага, че това може да е поредната безкрайна война", каза сенатор Пати Мъри от Демократическата партия. Президентът на САЩ многократно отправя заплахи срещу Иран, включително, че ще "унищожи цялата цивилизация".

Републиканците имат мнозинство и в Камарата на представителите, и в Сената, но то не е голямо. Това значи, че по принцип се нуждаят от подкрепа от Демократическата партия за приемане на бюджети.

Ще приключи ли скоро тази война

Критиката към начина, по който американското правителство води войната, не се ограничава само до демократите. Войната в Близкия Изток не се ползва с подкрепата на голяма част от американците. По време на изслушването на Хегсет в Сената бяха издигнати протестни банери срещу войната.

В началото на месеца крехкото примирие, договорено между САЩ и Иран, беше нарушено. Оттогава и двете страни провеждат ежедневни атаки. Вчера - на единадесетата поредна нощ от американските бомбардировки, за първи път от възобновяването на войната беше съобщено за експлозии в иранската столица Техеран. Иран отвръща с атаки срещу американски военни бази в региона на Персийския залив. Наскоро няколко американски войници бяха убити в Йордания.

Краят на тази война не изглежда близо - президентът Тръмп обяви нови и ожесточени атаки. САЩ "далеч не са приключили" с Иран, заяви той по време на среща с ливанския президент Жозеф Аун, който е на посещение в Белия дом. Според оценките на Тръмп възстановяването на Иран ще отнеме поне 20 години.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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