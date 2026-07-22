Мистериозна смърт край Париж: Откриха мъртъв ключ към досиетата „Епстийн“

Ф ренски скаут за модели с близки връзки с покойния американски финансист Джефри Епстийн е открит мъртъв в дома си край Париж, съобщиха от прокуратурата в сряда.
Разследваният във Франция 69-годишен Даниел Сиад бе един от няколкото французи, обвинени в подпомагане на Епстийн при трафика и злоупотребата с жени. Сиад все още не бе разпитан от разследващите, но отричаше обвиненията, заявявайки, че иска да бъде изслушан и да даде своята версия за събитията.
„В понеделник вечерта след откриването на тялото бе започнато разследване за установяване на причината за смъртта“, съобщиха от прокуратурата в Нантер, пише сайтът france24.com. Като част от разследването ще бъде извършена аутопсия.
🇫🇷 Daniel Siad, a 69-year-old French modeling scout with close ties to the late sex offender Jeffrey Epstein, was found dead at his home outside Paris.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2026
Siad was under active criminal investigation in France, facing serious complaints from multiple women alleging rape, sexual… pic.twitter.com/4xUdDPvXKT
Обект на няколко жалби, включително за изнасилване, Сиад бе подложен на разследване, провеждано от службата, специализирана в борбата с трафика на хора. Името на Сиад се появи в повече от 1000 документа, публикувани като част от разсекретените досиета „Епстийн“.
Той оприличаваше усилията си за набиране на жени на риболов. „В този бизнес понякога се чувствам като рибар — понякога хващам бързо, понякога няма риба“, пише Сиад до Епстийн през 2014 г. Сиад настояваше, че осъденият американски сексуален престъпник се е „възползвал от доверието му“.
През 2020 г. френските власти арестуваха агента на модели Жан-Люк Брюнел след обвинения, че е осигурявал жени за американския милиардер. Той бе открит мъртъв в затвора през 2022 г.
Епстийн почина в затвора през 2019 г., докато чакаше съдебен процес за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.