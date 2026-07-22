Мистериозна смърт край Париж: Откриха мъртъв ключ към досиетата „Епстийн“

Ф ренски скаут за модели с близки връзки с покойния американски финансист Джефри Епстийн е открит мъртъв в дома си край Париж, съобщиха от прокуратурата в сряда.

Разследваният във Франция 69-годишен Даниел Сиад бе един от няколкото французи, обвинени в подпомагане на Епстийн при трафика и злоупотребата с жени. Сиад все още не бе разпитан от разследващите, но отричаше обвиненията, заявявайки, че иска да бъде изслушан и да даде своята версия за събитията.

„В понеделник вечерта след откриването на тялото бе започнато разследване за установяване на причината за смъртта“, съобщиха от прокуратурата в Нантер, пише сайтът france24.com. Като част от разследването ще бъде извършена аутопсия.

🇫🇷 Daniel Siad, a 69-year-old French modeling scout with close ties to the late sex offender Jeffrey Epstein, was found dead at his home outside Paris.



Siad was under active criminal investigation in France, facing serious complaints from multiple women alleging rape, sexual… pic.twitter.com/4xUdDPvXKT — Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2026

Обект на няколко жалби, включително за изнасилване, Сиад бе подложен на разследване, провеждано от службата, специализирана в борбата с трафика на хора. Името на Сиад се появи в повече от 1000 документа, публикувани като част от разсекретените досиета „Епстийн“.

Той оприличаваше усилията си за набиране на жени на риболов. „В този бизнес понякога се чувствам като рибар — понякога хващам бързо, понякога няма риба“, пише Сиад до Епстийн през 2014 г. Сиад настояваше, че осъденият американски сексуален престъпник се е „възползвал от доверието му“.

През 2020 г. френските власти арестуваха агента на модели Жан-Люк Брюнел след обвинения, че е осигурявал жени за американския милиардер. Той бе открит мъртъв в затвора през 2022 г.

Епстийн почина в затвора през 2019 г., докато чакаше съдебен процес за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.