Свят

Мистериозна смърт край Париж: Откриха мъртъв ключ към досиетата „Епстийн“

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юли 2026, 13:48
Мистериозна смърт край Париж: Откриха мъртъв ключ към досиетата „Епстийн“
Източник: AP/БТА

Ф ренски скаут за модели с близки връзки с покойния американски финансист Джефри Епстийн е открит мъртъв в дома си край Париж, съобщиха от прокуратурата в сряда. 

Разследваният във Франция 69-годишен Даниел Сиад бе един от няколкото французи, обвинени в подпомагане на Епстийн при трафика и злоупотребата с жени. Сиад все още не бе разпитан от разследващите, но отричаше обвиненията, заявявайки, че иска да бъде изслушан и да даде своята версия за събитията.

„В понеделник вечерта след откриването на тялото бе започнато разследване за установяване на причината за смъртта“, съобщиха от прокуратурата в Нантер, пише сайтът france24.com. Като част от разследването ще бъде извършена аутопсия.

Обект на няколко жалби, включително за изнасилване, Сиад бе подложен на разследване, провеждано от службата, специализирана в борбата с трафика на хора. Името на Сиад се появи в повече от 1000 документа, публикувани като част от разсекретените досиета „Епстийн“.

Той оприличаваше усилията си за набиране на жени на риболов. „В този бизнес понякога се чувствам като рибар — понякога хващам бързо, понякога няма риба“, пише Сиад до Епстийн през 2014 г. Сиад настояваше, че осъденият американски сексуален престъпник се е „възползвал от доверието му“.

През 2020 г. френските власти арестуваха агента на модели Жан-Люк Брюнел след обвинения, че е осигурявал жени за американския милиардер. Той бе открит мъртъв в затвора през 2022 г.

Епстийн почина в затвора през 2019 г., докато чакаше съдебен процес за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

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Автор: Надежда Неменски
Редактор: Надежда Неменски
Даниел Сиад Джефри Епстийн Трафик на хора Разследване Смърт Франция Скаут за модели Сексуална злоупотреба Досиетата Епстийн Жан-Люк Брюнел
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