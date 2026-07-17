Парите ни

Имотният данък може да се вдигне с до 30%

Подготвя се актуализация на данъчните оценки, но новата формула и размерът на увеличението още не са определени

Маргарита Костадинова

17 юли 2026, 14:15
Харчим повече, отколкото произвеждаме: защо това носи риск от ново поскъпване

Харчим повече, отколкото произвеждаме: защо това носи риск от ново поскъпване
Сделките с имоти падат, но цените още не отстъпват

Сделките с имоти падат, но цените още не отстъпват
Обещания за лесни пари оставиха хора с кредити за стотици хиляди евро

Обещания за лесни пари оставиха хора с кредити за стотици хиляди евро
Има ли опасност от недостиг на горива в България

Има ли опасност от недостиг на горива в България
Новото мито от 3 евро за онлайн поръчки създаде объркване

Новото мито от 3 евро за онлайн поръчки създаде объркване
Сметката не излиза: НАП засече нови нарушения по морето

Сметката не излиза: НАП засече нови нарушения по морето
По-високи осигуровки и повече разходи: Ще издържи ли бюджетът

По-високи осигуровки и повече разходи: Ще издържи ли бюджетът
Кутев: До края на годината ще станат ясни всички скрити задължения на държавата

Кутев: До края на годината ще станат ясни всички скрити задължения на държавата

Собствениците на жилища може да започнат да плащат по-висок данък върху имотите, ако бъде променена методиката за изчисляване на данъчните оценки. Потенциалното увеличение може да достигне 20–30%, прогнозира данъчният консултант Николай Иванчев пред NOVA NEWS.

Това обаче не е окончателно решение или записан в закон процент. Към момента няма публикувана нова методика, а точният ефект ще зависи от промените в коефициентите и от ставките, определяни от всяка община.

Министерството на финансите работи по актуализиране на данъчните оценки, които според държавата и общините значително изостават от реалните цени на имотите. Националното сдружение на общините настоява новите оценки да започнат да се прилагат от 2027 г.

Данък сгради и такса смет: какво дължите всяка година като собственик на имот

Как се определя имотният данък

Годишният данък върху недвижимите имоти зависи от два основни компонента:

  • данъчната оценка на жилището;
  • ставката в промили, определена от съответния общински съвет.

Когато данъчната оценка се повиши, данъкът обикновено също нараства, ако общината не намали ставката.

„Когато умножим едното по другото, получаваме данъка, който всеки гражданин дължи за своя имот“, обясни Николай Иванчев пред NOVA NEWS.

Предлагат по-висок данък сгради

В момента оценката се формира чрез коефициенти, отчитащи характеристиките на имота. Обсъжда се при бъдещата формула по-голяма тежест да имат:

  • местоположението;
  • видът и състоянието на сградата;
  • годината на строителството;
  • характеристиките на имота;
  • движението на пазарните цени.

Точните показатели и тяхната тежест обаче още не са официално обявени.

Какво означава увеличение с 20 или 30%

Иванчев даде пример с жилище в София с пазарна цена между 150 000 и 200 000 евро, чиято данъчна оценка е около 50 000 евро.

Всички разходи при покупка на имот – данъци, такси и нотариални услуги

При ставка от два промила годишният данък е приблизително 100 евро. Ако данъчната оценка се увеличи с 20%, задължението би станало около 120 евро, а при ръст от 30% – приблизително 130 евро.

Това не означава, че данъците на всички собственици непременно ще нараснат точно с тези проценти. Резултатът ще зависи както от новата оценка на конкретния имот, така и от решението на общината за данъчната ставка.

Самият Иванчев смята, че разумното увеличение на оценките би било между 20% и 30%, но препоръчва то да не надхвърля 20% заради социалния ефект.

Рекорден скок на местните данъци в България през 2025 г.

„Ако кажете на един пенсионер, че увеличавате данъка върху имота му с 30%, докато пенсията му е нараснала със 7,8%, това ще се превърне в голям обществен проблем“, посочи той.

Защо оценките ще се променят

Основният аргумент за актуализацията е, че данъчните оценки отдавна не отразяват действителните цени на жилищата.

През последните години пазарните стойности на имотите се повишиха значително, докато данъчните оценки останаха много по-ниски. Така жилище, което се продава за 200 000 евро, може да има данъчна оценка от няколко пъти по-малка сума.

Това ограничава приходите на общините от данък върху недвижимите имоти. На среща с местната власт министърът на финансите посочи, че общините настояват остарелите оценки да бъдат актуализирани и промените да влязат в сила от 2027 г.

Ще поскъпнат и сделките с имоти

Промяната няма да засегне само годишния данък сгради.

Данъчната оценка се използва и при определянето на част от разходите при покупка, продажба, дарение или друго прехвърляне на имот. При сделките данъкът за придобиване се начислява върху по-високата стойност между договорената цена и данъчната оценка.

Ставката се определя от общинския съвет и може да бъде между 0,1% и 3%.

Когато продажната цена е значително над данъчната оценка, актуализирането ѝ може да няма пряк ефект върху местния данък при придобиване, защото той така или иначе се изчислява върху по-високата договорена цена.

При сделки, в които декларираната цена е по-ниска или близка до данъчната оценка, по-високата оценка може да увеличи облагаемата основа.

Адвокат Деян Драгиев обясни пред NOVA NEWS, че промяната може да повлияе и върху данъците и таксите, свързани със сделките, а оттам косвено и върху имотния пазар.

Ще има ли по-висок данък за второто жилище

Обсъжда се и идея второто, третото и всяко следващо жилище да бъдат облагани с по-висока ставка.

Това засега също е само предложение, а не приета промяна. По време на среща с общините беше поставена възможността да се мисли за по-прогресивно облагане на недвижимите имоти.

Според Николай Иванчев подобен модел би бил труден за прилагане и няма да донесе значителни приходи, тъй като сравнително малка част от населението притежава повече от едно жилище.

Освен това ще трябва да се реши как се третират наследствени дялове, семейни имоти и жилища, които не носят доход.

Общините могат да намалят ставките

По-високата данъчна оценка не води задължително до същото процентно увеличение на крайния данък.

Общинските съвети имат право да определят ставката в границите, предвидени от закона. Те биха могли да я намалят, за да ограничат ефекта от актуализацията на оценките.

На практика обаче общините от години настояват за повече собствени приходи, затова не е сигурно, че всички ще компенсират увеличението.

Именно тук ще бъде и основният политически спор – държавата ще промени формулата, но конкретната ставка и крайният размер на данъка ще останат решение на местната власт.

От кога може да има промяна

Представители на местната власт настояват актуализираните оценки да започнат да се прилагат от 2027 г.

За да стане това, трябва да бъдат подготвени и приети законови промени, да бъде публикувана новата методика и общините да имат време да приведат системите си в съответствие.

Към момента няма окончателни текстове, конкретни коефициенти или одобрен процент на увеличение. Затова собствениците още не могат да изчислят каква точно сума ще плащат.

Сигурното засега е, че актуализацията се обсъжда и може да засегне не само годишния данък върху имота, но и част от разходите при сделки. Дали увеличението ще бъде 10%, 20%, 30% или различно за всеки имот ще стане ясно едва след публикуването на новата формула.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA NEWS, Министерство на финансите    
данък имоти данъчна оценка увеличение на данъци общини сделки с имоти нотариални такси такса смет методика за изчисляване пазарни цени местни данъци и такси
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

ЕК с критичен за България доклад за върховенството на закона

ЕК с критичен за България доклад за върховенството на закона

Иран удари американски самолети и запали електроцентрала в Кувейт

Иран удари американски самолети и запали електроцентрала в Кувейт

ГЕРБ опроверга Радев за Киевската декларация

ГЕРБ опроверга Радев за Киевската декларация

Седем неща, които не бива да правите, когато се храните в Италия

Седем неща, които не бива да правите, когато се храните в Италия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
„Златната ера“ на германската авто индустрия приключи

„Златната ера“ на германската авто индустрия приключи

carmarket.bg
Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите
Ексклузивно

Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите

Преди 9 часа
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина
Ексклузивно

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Преди 21 часа
Страшни наводнения удариха Тексас
Ексклузивно

Страшни наводнения удариха Тексас

Преди 16 часа
<p>Това "чудовище" току що излетя от Бургас</p>
Ексклузивно

Това "чудовище" току що излетя от Бургас

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ВАС отхвърли жалба срещу прокурор Емилия Русинова

ВАС отхвърли жалба срещу прокурор Емилия Русинова

България Преди 42 минути

Към момента на проведения избор от ПК на ВСС Русинова няма наложени дисциплинарни наказания

Народни представители от ПГ „Демократична България“ дават изявление пред медиите в Народното събрание. На снимката (от ляво надясно): Атанас Атанасов, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

ДБ призова Йотова да свика КСНС за геополитическите рискове пред страната

България Преди 1 час

От ДБ посочиха като повод противоречивите сигнали около Киевската декларация

Никола Цолов

Никола Цолов с най-добро време в тренировката преди Гран при на Белгия във Формула 2

България Преди 1 час

Българският пилот на Кампос Рейсинг оглави класирането на „Спа-Франкоршан“ преди квалификацията

Космос

Сърбия се присъедини към космическата програма „Артемида“

Свят Преди 2 часа

„Артемида“ е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от американската космическа агенция НАСА

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Няма никакви противоречия в позицията за Украйна

България Преди 2 часа

"Най-точната, ясна и ктегорична позиция беше изразена от премиера Радев на няколко големи световни форума - Срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори", посочи държавният глава

Старт на вълнуваща лятна кампания със страхотни награди в кинoсалоните на Cineland в цялата страна!

Старт на вълнуваща лятна кампания със страхотни награди в кинoсалоните на Cineland в цялата страна!

Любопитно Преди 2 часа

Делян Пеевски

ДПС със сигнал до СГП с искане да провери Демерджиев за негови действия, извършени без надзора на прокуратурата

България Преди 2 часа

Според формацията министърът е нарушил закона, като е продължил действия по разследване и обработка на данни

От бедността до милионите: Невероятната съдба на 19-годишния Ламин Ямал

От бедността до милионите: Невероятната съдба на 19-годишния Ламин Ямал

Любопитно Преди 2 часа

Испанската футболна суперзвезда Ламин Ямал, който наскоро навърши 19 години, вече притежава страхотно състояние от 15 милиона долара и осигури изцяло нов, достоен живот на своето семейство след трудното си детство в град Барселона

Бойко Рашков

„Продължаваме промяната“: Пламен Тончев е крайно неподходящ за председател на ДАНС

България Преди 3 часа

Тончев беше изслушан вчера в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание

Конституционният съд образува дело за разпределението на квотите в ЦИК

Конституционният съд образува дело за разпределението на квотите в ЦИК

Свят Преди 3 часа

Искането е на 49-ма народни представители от 52-рия парламент

Меган Маркъл

Триумф за Меган Маркъл: Сериалът ѝ получи номинация за „Еми“

Любопитно Преди 3 часа

Сериалът на херцогинята на Съсекс по Netflix, „С обич, Меган“, беше обявен за номинация за дневните награди „Еми“ в категория Изключителна лайфстайл програма

„Булгаргаз“

Георги Татарски е избран за изпълнителен директор на „Булгаргаз“

Свят Преди 3 часа

Той ще заеме длъжността до провеждането на нова конкурсна процедура

Надежда срещу рака: Нова наночастица принуждава туморите да се унищожават сами

Надежда срещу рака: Нова наночастица принуждава туморите да се унищожават сами

Свят Преди 4 часа

„Предоставихме солидно доказателство за концепцията на клетъчно ниво, което се надяваме да вдъхнови по-нататъшни изследвания в наномедицината, базирана на купроптоза“, каа д-р Ин Чен, кореспондиращ автор на изследването

Обезщетението за отглеждане на дете през втората година остава 398,81 евро, след като предложенията за увеличение не бяха подкрепени от бюджетната комисия.

Майчинство, безработица и максимална пенсия остават замразени

Парите ни Преди 4 часа

Бюджетната комисия запази редица плащания без промяна, но одобри по-високи осигурителни прагове и лични вноски за част от държавните служители

Илюстративно изображение на яхта.

Луксозни яхти на руския елит се струпаха край Бодрум, сред тях и плавателен съд, свързван с Путин

Свят Преди 4 часа

Сред плавателните съдове в Егейско море е и 71-метровата яхта „Виктория“, която се свързва с Путин и неговото семейство.

Феноменът „Джимоти“: Как една деформирана миеща мечка стана онлайн сензация

Феноменът „Джимоти“: Как една деформирана миеща мечка стана онлайн сензация

Любопитно Преди 4 часа

Запознайте се с Джимоти – необикновената миеща мечка, която се превърна в истинска вирусна сензация в Сиатъл. Въпреки необичайния си външен вид, това малко същество спечели сърцата на хиляди хора онлайн, които вече го определят като нов градски талисман

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

На 91 г. си отиде бабата на Ким Кардашиян, семейството се сбогува с невиждани кадри

Edna.bg

Рекорд: 630 жени с жълти рокли изненадаха Веселин Маринов

Edna.bg

MetLife преди финала - готов ли е теренът за големия мач?

Gong.bg

"Скай Германия": Перес лично уверил Байерн, че не иска Олисе

Gong.bg

ЕК: България без напредък по ключови препоръки за върховенството на закона

Nova.bg

Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Струма“ и през Кресненското дефиле

Nova.bg