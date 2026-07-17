Имотният данък може да се вдигне с до 30%

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Собствениците на жилища може да започнат да плащат по-висок данък върху имотите, ако бъде променена методиката за изчисляване на данъчните оценки. Потенциалното увеличение може да достигне 20–30%, прогнозира данъчният консултант Николай Иванчев пред NOVA NEWS.

Това обаче не е окончателно решение или записан в закон процент. Към момента няма публикувана нова методика, а точният ефект ще зависи от промените в коефициентите и от ставките, определяни от всяка община.

Министерството на финансите работи по актуализиране на данъчните оценки, които според държавата и общините значително изостават от реалните цени на имотите. Националното сдружение на общините настоява новите оценки да започнат да се прилагат от 2027 г.

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Как се определя имотният данък

Годишният данък върху недвижимите имоти зависи от два основни компонента:

данъчната оценка на жилището ;

; ставката в промили, определена от съответния общински съвет.

Когато данъчната оценка се повиши, данъкът обикновено също нараства, ако общината не намали ставката.

„Когато умножим едното по другото, получаваме данъка, който всеки гражданин дължи за своя имот“, обясни Николай Иванчев пред NOVA NEWS.

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В момента оценката се формира чрез коефициенти, отчитащи характеристиките на имота. Обсъжда се при бъдещата формула по-голяма тежест да имат:

местоположението;

видът и състоянието на сградата;

годината на строителството;

характеристиките на имота;

движението на пазарните цени.

Точните показатели и тяхната тежест обаче още не са официално обявени.

Какво означава увеличение с 20 или 30%

Иванчев даде пример с жилище в София с пазарна цена между 150 000 и 200 000 евро, чиято данъчна оценка е около 50 000 евро.

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При ставка от два промила годишният данък е приблизително 100 евро. Ако данъчната оценка се увеличи с 20%, задължението би станало около 120 евро, а при ръст от 30% – приблизително 130 евро.

Това не означава, че данъците на всички собственици непременно ще нараснат точно с тези проценти. Резултатът ще зависи както от новата оценка на конкретния имот, така и от решението на общината за данъчната ставка.

Самият Иванчев смята, че разумното увеличение на оценките би било между 20% и 30%, но препоръчва то да не надхвърля 20% заради социалния ефект.

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„Ако кажете на един пенсионер, че увеличавате данъка върху имота му с 30%, докато пенсията му е нараснала със 7,8%, това ще се превърне в голям обществен проблем“, посочи той.

Защо оценките ще се променят

Основният аргумент за актуализацията е, че данъчните оценки отдавна не отразяват действителните цени на жилищата.

През последните години пазарните стойности на имотите се повишиха значително, докато данъчните оценки останаха много по-ниски. Така жилище, което се продава за 200 000 евро, може да има данъчна оценка от няколко пъти по-малка сума.

Това ограничава приходите на общините от данък върху недвижимите имоти. На среща с местната власт министърът на финансите посочи, че общините настояват остарелите оценки да бъдат актуализирани и промените да влязат в сила от 2027 г.

Ще поскъпнат и сделките с имоти

Промяната няма да засегне само годишния данък сгради.

Данъчната оценка се използва и при определянето на част от разходите при покупка, продажба, дарение или друго прехвърляне на имот. При сделките данъкът за придобиване се начислява върху по-високата стойност между договорената цена и данъчната оценка.

Ставката се определя от общинския съвет и може да бъде между 0,1% и 3%.

Когато продажната цена е значително над данъчната оценка, актуализирането ѝ може да няма пряк ефект върху местния данък при придобиване, защото той така или иначе се изчислява върху по-високата договорена цена.

При сделки, в които декларираната цена е по-ниска или близка до данъчната оценка, по-високата оценка може да увеличи облагаемата основа.

Адвокат Деян Драгиев обясни пред NOVA NEWS, че промяната може да повлияе и върху данъците и таксите, свързани със сделките, а оттам косвено и върху имотния пазар.

Ще има ли по-висок данък за второто жилище

Обсъжда се и идея второто, третото и всяко следващо жилище да бъдат облагани с по-висока ставка.

Това засега също е само предложение, а не приета промяна. По време на среща с общините беше поставена възможността да се мисли за по-прогресивно облагане на недвижимите имоти.

Според Николай Иванчев подобен модел би бил труден за прилагане и няма да донесе значителни приходи, тъй като сравнително малка част от населението притежава повече от едно жилище.

Освен това ще трябва да се реши как се третират наследствени дялове, семейни имоти и жилища, които не носят доход.

Общините могат да намалят ставките

По-високата данъчна оценка не води задължително до същото процентно увеличение на крайния данък.

Общинските съвети имат право да определят ставката в границите, предвидени от закона. Те биха могли да я намалят, за да ограничат ефекта от актуализацията на оценките.

На практика обаче общините от години настояват за повече собствени приходи, затова не е сигурно, че всички ще компенсират увеличението.

Именно тук ще бъде и основният политически спор – държавата ще промени формулата, но конкретната ставка и крайният размер на данъка ще останат решение на местната власт.

От кога може да има промяна

Представители на местната власт настояват актуализираните оценки да започнат да се прилагат от 2027 г.

За да стане това, трябва да бъдат подготвени и приети законови промени, да бъде публикувана новата методика и общините да имат време да приведат системите си в съответствие.

Към момента няма окончателни текстове, конкретни коефициенти или одобрен процент на увеличение. Затова собствениците още не могат да изчислят каква точно сума ще плащат.

Сигурното засега е, че актуализацията се обсъжда и може да засегне не само годишния данък върху имота, но и част от разходите при сделки. Дали увеличението ще бъде 10%, 20%, 30% или различно за всеки имот ще стане ясно едва след публикуването на новата формула.