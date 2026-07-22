Любопитно

„Благодарна съм, че това приключи“: Ребел Уилсън спечели съдебната битка за клевета

Австралийската актриса Ребел Уилсън бе оправдана по делото за клевета, заведено от нейна колежка. Съдът в Сидни реши, че публикациите на звездата в социалните мрежи не са нанесли вреда върху репутацията на ищцата

22 юли 2026, 12:55
„Благодарна съм, че това приключи“: Ребел Уилсън спечели съдебната битка за клевета
Източник: iStock

С ъдът в Сидни оправда австралийската актриса Ребел Уилсън по обвиненията в клевета, предявени от Шарлот Макинес - главната актриса в режисьорския дебют на Уилсън The Deb, предаде Ройтерс. Делото бе заведено заради твърдения, свързани с публикации на Ребел Уилсън в социалните мрежи по адрес на ищцата.

Спорът възникна, тъй като Макинес и един от продуцентите на филма отишли да плуват на градския плаж Бонди Бийч, след което се изкъпали заедно. По-късно Уилсън публикува в Инстаграм, че Макинес ѝ се е оплакала, че се е почувствала некомфортно по време на случката, но впоследствие е променила версията си. 

Макинес твърдеше, че четирите публикации, качени между септември 2024 г. и юли 2025 г., са клеветнически или са нарушили личното й пространство. Съдия Елизабет Рейпър обяви пред съда, че постовете не са оклеветяващи и че Макинес не е успяла да докаже, че публикациите са нанесли сериозни щети на репутацията ѝ.

„Не приемам, че вложеното послание е било сериозно по своята същност или с клеветнически характер, Липсват доказателства за това публикацията да е нанесла реална вреда върху репутацията на г-жа Макинес“, посочва Рейпър в мотивите към решението си. 

Ребел Уилсън, която участва в „Шаферки“ и е звезда в музикалната комедия „Перфектният ритъм“, благодари на своите поддръжници с публикация в Инстаграм след решението на съда. „Благодарна съм, че тази глава от живота ми приключи, и с нетърпение очаквам да се върна към това, което обичам най-много - моето семейство и моята работа. Благодаря на съдията и на австралийската правна система, към които изпитвам най-дълбоко уважение“, заяви тя. 

През 2017 г. Уилсън спечели дело за клевета, заведено от нея, срещу голямо международно списание, след като австралийски съд установи, че поредица от статии, твърдящи, че тя е серийна лъжкиня, са навредили на кариерата ѝ, припомня Ройтерс.

Източник: БТА/Марина Чертова    
Ребел Уилсън Дело за клевета Съд в Сидни Оправдателна присъда Шарлот Макинес The Deb Социални мрежи Инстаграм Австралийски съд Репутация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
USEUCOM: САЩ разполагат с отбранителни способности в България и остават в готовност

USEUCOM: САЩ разполагат с отбранителни способности в България и остават в готовност

Почина актрисата Мая Димитрова Драгоманска

Почина актрисата Мая Димитрова Драгоманска

411 имота, „Порше“ за 1795 лв. и фирми: ДПС с обвинения срещу Иван Демерджиев

411 имота, „Порше“ за 1795 лв. и фирми: ДПС с обвинения срещу Иван Демерджиев

Феноменът „съпруга наполовина“: Защо по-младите жени не правят възрастните звезди „готини“, а просто клише

Феноменът „съпруга наполовина“: Защо по-младите жени не правят възрастните звезди „готини“, а просто клише

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Toyota bZ4X Touring поразява по начин, който не очакваш (ВИДЕО РЕВЮ)

Toyota bZ4X Touring поразява по начин, който не очакваш (ВИДЕО РЕВЮ)

carmarket.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 2 дни
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 2 дни
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 2 дни
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ са дали 37,5 млрд. за войната в Иран, a Хегсет иска още

САЩ са дали 37,5 млрд. за войната в Иран, a Хегсет иска още

Свят Преди 10 минути

37,5 млрд. долара - толкова е струвала войната в Иран за САЩ до момента. Министърът на отбраната Пийт Хегсет обаче иска от държавния бюджет да бъдат отделени още средства за конфликта

Пеевски: НАП да отиде на „Врабча“ 23, ако наистина ще се повишат приходите

Пеевски: НАП да отиде на „Врабча“ 23, ако наистина ще се повишат приходите

България Преди 27 минути

ДПС ще обжалва решението на правителството за отнемане на сградата

„Астероидът на хаоса“ лети към Земята: Ще можем да го видим с просто око и от България

„Астероидът на хаоса“ лети към Земята: Ще можем да го видим с просто око и от България

Любопитно Преди 1 час

На 13 април 2029 г. 450-метровият астероид Апофис ще прелети едва на 30 600 км от Земята. Опасност от сблъсък няма, а България е сред най-добрите места в света за наблюдението му без телескоп

Пенсионните платформи позволяват на хората да съберат правата си на едно място и да проверят как различните решения влияят върху бъдещия доход.

Как пет държави показват на хората каква пенсия ги чака

Парите ни Преди 1 час

От прогнози след данъци до напомняния при смяна на работа – дигитални платформи показват как днешните решения променят бъдещия доход

Цифровият психолог Десислава Тасева пред Лора Инджова

NOVA LAB Баланс: Пътят към себе си през личния „код“ и рождената дата

Любопитно Преди 1 час

Цифровият психолог Десислава Тасева пред Лора Инджова за семейните модели, емоционалната зависимост и осъзнатите избори

Михайло Драпати

Кой е Михайло Драпати - новият главнокомандващ на украинската армия?

Свят Преди 1 час

Драпати е командир с дългогодишен боен опит, известен с действията си в Донбас, Херсонска и Харковска област

Олександър Сирски

Накъде тръгва украинската армия след смяната на Сирски?

Свят Преди 1 час

Украинският генерал заяви, че предава армия, способна не само да се отбранява, но и да настъпва

Доналд Тръмп и Джани Инфантино

Неочакван ход: Доналд Тръмп иска шефът на ФИФА Джани Инфантино начело на ООН

Свят Преди 1 час

56-годишният Инфантино се сближи с Тръмп покрай организацията на тазгодишното Световно първенство по футбол, като роденият в Швейцария спортен функционер направи всичко възможно, за да го oчарова и приобщи, давайки му дори встъпителната „Награда за мир“ на ФИФА през декември

,

Археолози откриха уникална монета с лика на римски узурпатор в Англия

Любопитно Преди 1 час

Археолози откриха рядка римска монета от 287 г. при разкопки в Англия. Тя носи лика на бунтовния генерал Караузий, който избягал от екзекуция, обявил се за император и създал независима държава в Британия

Илюстративна снимка на хладно оръжие

Младеж наръга непълнолетно момиче във врата посред нощ в Благоевград

България Преди 2 часа

МВР разследва причините за инцидента и действията на задържания

Ламин Ямал и приятелката му Инес Гарсия на финала на Световното първенство

Любов в светлината на прожекторите: Коя е Инес Гарсия, момичето до Ламин Ямал

Любопитно Преди 2 часа

Инфлуенсърката Инес Гарсия се превърна в най-вярната подкрепа за младата звезда Ламин Ямал по време на Световното първенство през 2026 г. Двамата официализираха връзката си през май 2026 г., а след триумфа над Аржентина отпразнуваха титлата заедно

Имотът най-вероятно ще бъде върнат на НАП

Имотът на улица "Врабча" 23 в София се отнема от ДПС

България Преди 2 часа

Това става с решение на правителството

Българите харчат по 35 евро месечно за култура

Българите харчат по 35 евро месечно за култура

Парите ни Преди 2 часа

Музеите водят пред театрите

На косъм от смъртта: Мъжът, засмукан от прозорец на самолет, проговори за ужаса

На косъм от смъртта: Мъжът, засмукан от прозорец на самолет, проговори за ужаса

Свят Преди 2 часа

На 10 юли 61-годишният Любиша Карович е бил на борда на полет на Райънеър от Гърция за Германия, когато е бил почти изсмукан от самолета през пръснатия прозорец до седалката си – 11F

От „безобидно забавление“ до парализа: Какво е райският газ и как поразява мозъка

От „безобидно забавление“ до парализа: Какво е райският газ и как поразява мозъка

България Преди 2 часа

Всичко, което трябва да знаем за диазотния оксид - защо „парти дрогата“ блокира мозъка, какви са реалните забрани в България и защо контролът остава трудно предизвикателство

Тръмп с пряка заплаха: САЩ готвят удар по най-тайния ядрен обект на Иран

Тръмп с пряка заплаха: САЩ готвят удар по най-тайния ядрен обект на Иран

Свят Преди 2 часа

„Много е вероятно да ударим този район съвсем скоро. И те с нищо не могат да го предотвратят“, заяви Тръмп във вторник

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg
1

Очертава се дъждовна есен

sinoptik.bg

6 книги, които са като „глътка въздух“ след раздялата

Edna.bg

Жестов език или как започнах да „виждам хората“

Edna.bg

Шок в ЦСКА: основен футболист не замина за Баку

Gong.bg

Лоша новина за Левски преди мача с Университатя Крайова

Gong.bg

Европейското командване на въоръжените сили на САЩ увери, че следи ситуацията в България

Nova.bg

Народното събрание избра Пламен Тончев за шеф на ДАНС

Nova.bg