„Благодарна съм, че това приключи“: Ребел Уилсън спечели съдебната битка за клевета

С ъдът в Сидни оправда австралийската актриса Ребел Уилсън по обвиненията в клевета, предявени от Шарлот Макинес - главната актриса в режисьорския дебют на Уилсън The Deb, предаде Ройтерс. Делото бе заведено заради твърдения, свързани с публикации на Ребел Уилсън в социалните мрежи по адрес на ищцата.

Спорът възникна, тъй като Макинес и един от продуцентите на филма отишли да плуват на градския плаж Бонди Бийч, след което се изкъпали заедно. По-късно Уилсън публикува в Инстаграм, че Макинес ѝ се е оплакала, че се е почувствала некомфортно по време на случката, но впоследствие е променила версията си.

Макинес твърдеше, че четирите публикации, качени между септември 2024 г. и юли 2025 г., са клеветнически или са нарушили личното й пространство. Съдия Елизабет Рейпър обяви пред съда, че постовете не са оклеветяващи и че Макинес не е успяла да докаже, че публикациите са нанесли сериозни щети на репутацията ѝ.

„Не приемам, че вложеното послание е било сериозно по своята същност или с клеветнически характер, Липсват доказателства за това публикацията да е нанесла реална вреда върху репутацията на г-жа Макинес“, посочва Рейпър в мотивите към решението си.

Ребел Уилсън, която участва в „Шаферки“ и е звезда в музикалната комедия „Перфектният ритъм“, благодари на своите поддръжници с публикация в Инстаграм след решението на съда. „Благодарна съм, че тази глава от живота ми приключи, и с нетърпение очаквам да се върна към това, което обичам най-много - моето семейство и моята работа. Благодаря на съдията и на австралийската правна система, към които изпитвам най-дълбоко уважение“, заяви тя.

През 2017 г. Уилсън спечели дело за клевета, заведено от нея, срещу голямо международно списание, след като австралийски съд установи, че поредица от статии, твърдящи, че тя е серийна лъжкиня, са навредили на кариерата ѝ, припомня Ройтерс.