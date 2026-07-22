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Доналд Тръмп одобри ядрена сделка със Саудитска Арабия

Споразумението ще бъде с продължителност 30 години и може да бъде обявено още в сряда, според официалния източник, който добавя, че то ще включва предоставяне на технологии и експертен опит от страна на американски компании за развитието на саудитската програма

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юли 2026, 15:05
Доналд Тръмп одобри ядрена сделка със Саудитска Арабия
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил ядрена сделка със Саудитска Арабия, която би могла да доведе до това кралството да обогатява собствено гориво за цивилни реактори, според американски представител.

Споразумението ще бъде с продължителност 30 години и може да бъде обявено още в сряда, според официалния източник, който добавя, че то ще включва предоставяне на технологии и експертен опит от страна на американски компании за развитието на саудитската програма.

Администрацията на Тръмп възнамерява да изпрати сделката за одобрение в конгреса, след като бъде официално обявена, съобщава Си Ен Ен (CNN).

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Всяко споразумение, осигуряващо на Саудитска Арабия достъп до ядрени технологии, би могло да се окаже спорно както в международен план, така и в целия регион на Близкия изток, тъй като способността за обогатяване на ядрено гориво теоретично може в даден момент да доведе до създаването на ядрени оръжия.

Споразумението включва ограничения относно инспекциите, които биха могли да се извършват върху саудитската програма, според американския представител, което вероятно ще предизвика скептицизъм сред законодателите.

Израел – страна, за която широко се вярва, че разполага с необявено ядрено оръжие – отдавна се отнася с предпазливост към възможността Саудитска Арабия да получи достъп до ядрени технологии.

Иран, основният съперник на Саудитска Арабия в региона, разполага със запаси от обогатен уран и се зарече да се придържа към ядрената си програма дори след месеци на американски бомбардировки, твърдейки, че тя е с граждански цели. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман се е ангажирал да се стреми към придобиване на ядрено оръжие, ако Иран някога създаде такова.

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Обогатяването на уран и преработката на плутоний са двата основни пътя за създаване на ключовите материали, необходими за изграждането на ядрено оръжие. Повечето страни с цивилни ядрени реактори, изискващи обогатен уран, не го произвеждат самостоятелно – вместо това те купуват материала от доставчици като САЩ или Русия и го получават в запечатани пратки под строг международен контрол.

САЩ от години проучват възможността за гражданско ядрено споразумение със Саудитска Арабия. При администрацията на Байдън подобна договореност се разглеждаше като част от по-широк пакт за нормализиране на отношенията между Саудитска Арабия и Израел. Тези усилия обаче се сринаха след терористичните атаки на Хамас от 7 октомври 2023 г. Администрацията на Тръмп поднови ядрените преговори миналата година.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
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