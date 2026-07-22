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Край на култа: Превърнаха родната къща на Хитлер в полицейски участък

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юли 2026, 14:51
къща Австрия Адолф Хитлер
Родната къща на Адолф Хитлер   
Източник: GettyImages

С градата край австрийската граница с Германия, в която е роден Адолф Хитлер, официално започва нов живот като полицейски участък в сряда – преустройство, чрез което австрийското правителство се надява да предотврати превръщането ѝ в място за поклонение на неонацисти.

След години дебати за голямата, традиционна редова къща в град Браунау ам Ин, която беше частна собственост и подслоняваше благотворителна организация за хора с увреждания, Австрия извърши принудително отчуждаване през 2017 г., а през 2019 г. обяви, че сградата ще бъде преустроена и превърната в полицейски участък.

Още преди преустройството единственият знак за нейното историческо значение бе камък на тротоара от концлагера „Маутхаузен“ с надпис „Никога повече фашизъм“, в който Хитлер дори не се споменава. Камъкът остава на мястото си. Единственият нов знак, добавен към бялата фасада, гласи „Полиция“, пише Си Ен Ен (CNN).

„Целта беше да се предотврати каквато и да е асоциация с Адолф Хитлер, за да бъде лишена сградата от тази ореолна тайнственост“, заяви пред журналисти по време на обиколка из сградата Стефан Млчок, ръководител на историческия отдел към австрийското Министерство на вътрешните работи.

Тази тайнственост беше подклаждана от нацисткия култ към личността около Хитлер, под чието управление „родната къща на Фюрера“ е била музей на изкуството. Хитлер е живял там едва няколко седмици през 1889 г., преди семейството му да се премести, поясни Млчок.

Преминаващите често спират, за да направят снимки, но техните възгледи за Хитлер обикновено остават неизвестни. Местните власти заявиха, че сега има само „единични incidents“ с посетители – значително по-малко от преди. Въпреки че не навлязоха в подробности, нацисткият поздрав и останалите нацистки символи са забранени в Австрия.

Запитан за обществената реакция спрямо проекта, кметът Йоханес Вайдбахер заяви пред Ройтерс: „Мисля, че като цяло хората в Браунау го приеха и могат да живеят с това“.

Вайдбахер беше част от комисия, която препоръча сградата да се използва или за благотворителни, или за официални административни цели. В крайна сметка оставянето на благотворителна организация там би я направило твърде достъпна за обществеността, каза той.

„Мисля, че това не е лош подход, но дали ще проработи така, както всички се надяваме и очакваме, предстои да видим“, допълни той.

Никога да не забравяме или да забравим възможно най-бързо?

Имаше и известна съпротива, включително от страна на Комитета „Маутхаузен“ – основната организация на оцелелите от Холокоста в Австрия. Оттам заявиха, че полицейският участък е неподходящо решение и че трябва да се направи повече за привличане на вниманието към престъпленията на Хитлер.

„Всяка година на мемориала в концлагера „Маутхаузен“ има церемония с посланието: „Никога повече“. А в Браунау казват: „Нека забравим възможно най-бързо“, каза Роберт Ейтер от Комитета „Маутхаузен“ и Мрежата срещу расизма и десния екстремизъм.

В продължение на десетилетия Австрия твърдеше, че е първата жертва на националсоциализма, след като беше анексирана от Хитлерова Германия през 1938 г. Днес страната признава, че австрийците също са били извършители, но рядко навлиза в подробности извън това.

„Светът няма да забрави къде е роден най-страшният масов убиец в историята. Уикипедия няма да промени статиите си“, каза Ейтер, добавяйки, че това няма да намали броя на неонацистите, правещи „поклонение в Браунау“.

Някои местни жители също поставиха под съмнение преустройството на къщата. „Бих предпочела да бяха направили нещо друго, но каквото е – такова“, каза 74-годишната Ирена, добавяйки, че е искала благотворителната организация да остане там.

Повечето хора обаче подкрепиха промяната. „Страхотно е и е добра идея. От време на време тук се появяваха (неонацистки) групи, но сега това вече е история“, заяви Томас Шпрейц, агент на недвижими имоти. 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
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