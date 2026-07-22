България

Шишков: БСП трябва да напусне сградата, в която се помещава централата ѝ

ДПС пък има 10 дни да освободи сградата на ул. „Врабча” в София

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 12:38
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П равителството прие решение, с което отнема сградата на улица „Врабча” 23 от ДПС и я връща за ползване от Националната агенция за приходите. За освобождаването на имота е даден 10-дневен срок. Работещата администрация и работещата държава би трябвало да бъдат по-силни от политическите задкулисия. Това каза регионалният министър Иван Шишков на брифинг след заседанието на Министерския съвет в сряда.

По думите му имотът се прехвърля на НАП, тъй като трябва да се създадат условия, за да може държавата да има допълнителни приходи.

Имотът на улица "Врабча" 23 в София се отнема от ДПС

„На една национална агенция трябва да се осигуряват условия за работа, а не да се вършат нелогични неща”, посочи Шишков, цитиран от NOVA. Той определи дадения 10-дневен срок за изнасяне като напълно нормален, припомняйки, че предишната администрация е била изпразнена за два дни.

Освен ДПС, промени предстоят и за друга голяма политическа сила.

„БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, която ползва. След това ще преценим за какво тя може да бъде използвана по-пълноценно”, каза още регионалният министър.

Той категорично отрече действията на кабинета да са форма на реваншизъм.

„Най-лошото нещо в едно управление да има реваншизъм. Най-доброто обаче е всички лоши практики да бъдат променени. Държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление”, заяви Иван Шишков. И припомни, че „Прогресивна България” все още няма своя централа.

Той посочи още, че към момента не се предвиждат масови проверки на всички партийни централи. 

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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