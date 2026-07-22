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Година затвор за собственик на заведение, сервирал десерт с мравки

Собственик на елитен ресторант в Южна Корея е заплашен от 1 г. затвор. Прокуратурата го обвинява, че е спечелил над $80 000 от десерт със сушени мравки, които са забранени за консумация в страната

22 юли 2026, 15:04
Година затвор за собственик на заведение, сервирал десерт с мравки
Източник: iStock

К орейската прокуратура поиска една година затвор за собственик на луксозен ресторант в Сеул, след като се установи, че е сервирал на клиентите си десерт, съдържащ неодобрени за консумация инсекти, пише The Guardian.

Прочутият шеф-готвач, чийто ресторант разполага с две звезди „Мишлен“, е обвинен в системно нарушение на Закона за безопасност на храните.

Десерт за $80 000

Разследването разкрива, че в продължение на четири години в заведението е сервирано специално плодово сорбе, гарнирано със сушени черни мравки. Насекомите били внасяни от САЩ и Тайланд, а целта им била да придадат специфичен, естествен кисело-цитрусов акцент на ястието.

Според прокуратурата за този период са били продадени над 12 200 порции от десерта, за които са използвани близо 49 000 мравки, а генерираният приход надхвърля 80 000 долара.

Освен че сервирането им е незаконно, лабораторните анализи на властите са открили и надвишени нива на тежки метали във вносните инсекти.

Защо мравките са забранени?

Южнокорейското законодателство в областта на храните е изключително стриктно. В страната има официален списък с едва 10 вида инсекти, които са разрешени за консумация от хора (сред тях са определени видове скакалци и копринени буби). Черните мравки обаче не фигурират в този списък и съответно се третират като негодна за поднасяне храна.

Прокуратурата настоява за 1 година ефективна присъда за главния готвач и парична глоба за самия ресторант.

„Световна кулинарна практика“

Защитата на готвача контрира обвиненията, заявявайки, че използването на мравки за постигане на естествена киселинност е широко разпространена техника във висшата кулинария (считана за специалитет в редица елитни ресторанти в Дания, Великобритания и Австралия).

Адвокатите подчертват още, че десертът никога не е бил поднасян изненадващо – клиентите са били предварително информирани за съставките и са го консумирали по собствено желание.

Очаква се съдът в Сеул да произнесе окончателната си присъда в началото на септември.

Източник: The Guardian    
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