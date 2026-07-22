Топла прегръдка с Никола Цолов и лични кадри от „Спа-Франкоршан“: Крисия усети адреналина на Формула 2

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Крисия Тодорова посети легендарната писта „Спа-Франкоршан“ в Белгия, където подкрепи своя приятел - българския автомобилен пилот Никола Цолов, и сподели кадри от преживяването си в социалните мрежи.

Никола Цолов постигна трето място в хаотичното състезание от Формула 2 на „Спа-Франкоршан“, след серия от изпреварвания, инциденти и прекъсвания; българинът остава лидер в генералното класиране със 161 точки.

Крисия и Цолов вече публично потвърдиха връзката си, като двамата са сред младите български таланти - тя в музиката, а той в автомобилния спорт.

Певицата Крисия Тодорова се потопи в света на високите скорости на легендарната писта „Спа-Франкоршан“ в Белгия. Изпълнителката сподели кадри от преживяването си в социалните мрежи, а причината за посещението ѝ е специална. Тя беше там, за да подкрепи своя приятел, българския автомобилен състезател Никола Цолов.

Крисия публикува поредица от снимки от емблематичното трасе с надпис „fast and furious at SPA“, показвайки моменти от атмосферата на пистата и събитие, свързано с отбора на Red Bull. „Спа-Франкоршан“ е едно от най-разпознаваемите трасета в света на моторните спортове и традиционно събира едни от най-големите имена в автомобилните състезания.

На кадрите певицата е облечена в черно-червено яке, което се вписва в цветовата атмосфера на събитието. Тя позира в близост до падока, болидите и екипите, а снимките показват вълнението ѝ от преживяването. Сред споделените моменти има и кадри с Никола Цолов, младия талант на българския автомобилен спорт, който се състезава в сериите на Формула 2.

Един от кадрите запечатва топла прегръдка между Крисия и Никола Цолов, който е с характерната Red Bull каска, а друг показва личен момент на певицата в компанията на младия пилот.

Припомняме, че Цолов завърши на трето място в хаотичното Гран при на Белгия, осми кръг от шампионата във Формула 2.

Българинът, който е лидер в генералното класиране, започна от четвърта позиция, изпревари един съперник на самия старт. След това се залепи зад Рафаел Камара и при опит да го изпревари, беше избутан извън пистата от бразилеца, мина през чакъла, износи си гумите и се смъкна извън топ 10 в класирането.

След това имаше много тежък инцидент пред Цолов. Лорънс ван Хьопен направи тежък удар точно пред Цолов, автомобилът му се запали и веднага трябваше да бъде загасен. В десетата обиколка последва червен флаг и много дълго почистване на пистата, което наложи съкращаване на надпреварата. След това организаторите определиха провеждането на състезание в рамките на още 23 минути плюс една обиколка.

След рестарта имаше още една тежка катастрофа, ново прекъсване, след което Никола Цолов направи серия от изпреварвания, за да завърши на третата позиция, възползвайки се от наказанията на свои конкуренти в изключително хаотичната обстановка на пистата "СПА-Франкоршан", както и от смяната на гуми на много от пилотите.

Бразилецът Рафаел Камара спечели оспорваното състезание и постигна втората си победа през сезона, а българския пилот остана на 7.4 секунди от него на трето място.

В генералното класиране води Никола Цолов със 161 точки, пред Габриеле Мини, който днес завърши пети и има 134 пункта. Рафаел Камара е на трето място до момента със 125 точки.

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Крисия Тодорова стана известна на широката публика още като дете. През 2014 г. тя представи България на детската "Евровизия" в Малта заедно с пианистите Хасан и Ибрахим Игнатови. С песента „Planet of the Children“ триото спечели второ място, един от най-успешните резултати за страната в историята на конкурса.

След големия успех Крисия продължи развитието си като артист, като постепенно изгради собствен музикален стил и започна да се представя не само като изпълнител, но и като автор на музика. През последните години тя експериментира с различни звучения и показва по-зряла страна от творчеството си.