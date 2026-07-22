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Феноменът „съпруга наполовина“: Защо по-младите жени не правят възрастните звезди „готини“, а просто клише

Актьорите Брад Пит и Джуд Лоу, както и рокаджията Ноел Галахър, се перчат с партньорки наполовина на тяхната възраст. Това обаче не е прогресивен избор, а вековно мъжко клише и опит за бягство от стареенето

22 юли 2026, 13:04
Феноменът „съпруга наполовина“: Защо по-младите жени не правят възрастните звезди „готини“, а просто клише
Източник: Getty

Б рад Пит, Джуд Лоу и рокаджията от Oasis Ноел Галахър се показват с далеч по-млади партньорки и очевидно се наслаждават, смятайки избора си за някак си авангарден. Но това изобщо не е така. Това е просто нещо, което по-възрастните мъже правят от зората на времето, пише Independent.

В случай че сте го изпуснали, 62-годишният Брад Пит има нова приятелка – 33-годишната Инес де Рамон, мениджър в швейцарска бижутерийна компания, която е точно наполовина по-млада от него.

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Двойката привлече вниманието в социалните мрежи в началото на юли, след четири години заедно. Те позираха бляскаво в съчетани черни тоалети на страницата на нейния стилист в Instagram преди сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. По-късно двамата бяха забелязани влюбени и на четвъртфиналния мач от Световното първенство между Испания и Белгия в Лос Анджелис.

Това лесно може да се разгледа като класическа криза на средната възраст, а Пит определено има доста лични проблеми напоследък. След дългия и токсичен развод с 51-годишната Анджелина Джоли, децата му – Мадокс (24), Пакс (22), Захара (21), Шайло (20) и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан – публично се дистанцираха от него и се отказаха от фамилията му. Изключение прави Пакс, който запази името Пит, но го нарече „задник от световна класа“ в публикация за Деня на бащата.

Но тук не става дума просто за тревога от стареенето. Нещата са много по-повърхностни. Възходът на „съпругата наполовина“ е неудържима тенденция сред мъжете, които смятат, че да излизат с по-млада версия на бившата си съпруга е нещо прогресивно и модерно – нещо като социално рестартиране.

Вземете за пример Ноел Галахър, 59-годишната рок звезда от Oasis, който бе в компанията на Брад и Инес на мача миналата седмица. Той може и да не е с жена точно наполовина на възрастта си, но според медиите има нова връзка с 14 години по-млада от него – 45-годишната Тори Кук, популярна светска личност, публицист и най-добра приятелка на Сиена Милър.

Двамата се сближили, след като бяха заснети да се измъкват през страничен вход на гара „Юстън“ след пътуване до Манчестър, където купонясваха заедно на наградите Brit и последвалото парти в Soho House.

Само няколко месеца по-рано Галахър се раздели с още по-младата си приятелка Сали Марш (39 г.) – първата му връзка след развода с 54-годишната Сара Макдоналд през януари 2023 г. след 12 години брак. Преди това, от 1997 до 2001 г., Галахър бе женен за Мег Матюс, която днес е на 60 години.

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53-годишният Джуд Лоу също следва тази мода с по-младата си съпруга д-р Филипа Коан, за която се ожени през 2019 г. Тя е с около 15 години по-млада от него.

Коан се описва в профила си в X като „психолог, треньор и специалист по промяна на поведението“, но е известна и с това, че пази личния си живот. Това е поредният пример за замяна с по-млада версия: бившата съпруга на Лоу, Сади Фрост, днес е на 60 години, което прави настоящата му партньорка с 22 години по-млада от нея.

И сякаш без друго нямаме достатъчно доказателства за тази тенденция, бившият съпруг на Инес де Рамон – 43-годишният актьор от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли, се ожени за 26-годишната Натали Кукенбург само седмица след като бившата му обяви връзката си с Пит. Натали е модел, с 17 години по-млада от него, и изглежда досущ като Инес.

Поразителното е, че тези мъже сякаш смятат връзката с по-млада жена за нещо авангардно и иновативно, сякаш никой преди тях не го е правил. На практика обаче това е нещо, което по-възрастните мъже вършат от незапомнени времена: заменят по-възрастната жена с по-нова и по-млада нейна версия.

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Тези мъже може и да се мислят за съвременни, но поведението им е банално. Мик Джагър (82 г.) и годеницата му, бившата балерина Мелани Хамрик (39 г.), имат 44 години разлика. Те са заедно от 2014 г. и имат 9-годишен син. За сравнение, бившата съпруга на Джагър, Джери Хол (70 г.), е достатъчно възрастна, за да бъде майка на Хамрик.

79-годишният китарист на Rolling Stones Рони Ууд влезе в заглавията през 2008 г., когато изостави съпругата си Джо след 23 години брак заради 19-годишната руска сервитьорка Екатерина Иванова – пълно копие на съпругата му, но с десетилетия по-млада. Днес той е женен за 48-годишната Сали Хъмфрис, която отново е значително по-млада от него.

Списъкът е безкраен: 82-годишният Робърт де Ниро посрещна дъщеря си Джия през 2023 г. от 48-годишната си партньорка Тифани Чен. Преди това Де Ниро бе женен в продължение на две десетилетия за Грейс Хайтауър (71 г.).

Други звезди, като Род Стюарт и Леонардо ди Каприо, никога през кариерата си не са имали връзка с жена близо до тяхната възраст.

Често мъжете търсят по-млади жени, за да хранят eгото си, или защото смятат, че те носят „по-малко жизнен багаж“. И нека бъдем честни – защото по-новата версия просто изглежда по-млада.

Това е опит за самоизмама срещу стареенето и неизбежния край. Начин да си върнат младостта, прекарвайки време с партньорки, които не искат да са в леглото с книга в ръка още в 21:00 часа.

Разбира се, това явление се среща и в обратната посока. Връзките с голяма разлика във възрастта вече не са табу и за жените. Примери са 59-годишната режисьорка Сам Тейлър-Ууд, чийто съпруг Арън Тейлър-Джонсън е на 36 години, и 44-годишната Сиена Милър, сгодена за 29-годишния модел Оли Грийн.

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Но докато някои мъже виждат в „съпругата наполовина“ своеобразно освобождение от обществените очаквания и рамки, реалността е друга. Това е чиста проява на възрастова дискриминация.

Патриархалното общество налага двоен стандарт спрямо стареенето. По-възрастните мъже биват възприемани като побелели критици и авторитети, ценени заради мъдростта и опита си. В същото време по-възрастните жени спират да бъдат виждани като обекти на желание или майки и стават "невидими" – не само за мъжкия поглед, но и на пазара на труда.

Истинската съвместимост, разбира се, надхвърля цифрите. Но за много мъже като Брад Пит, дори и да има искрени чувства, най-голямото предимство на по-младата партньорка е възможността самите те да останат актуални и социално забележими.

Няма нищо прогресивно в това да пренареждаш живота си по този начин. Всичко се свежда до желанието да се къпеш в блясъка на голямата възрастова разлика, сякаш покоряваш нови върхове. В действителност това е просто повторение на вехтото разбиране, че „колкото по-младо, толкова по-добре“.

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