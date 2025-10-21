България

Проверяват работодатели за измами с пенсии с фалшив стаж

21 октомври 2025, 12:22
Източник: iStock

Н ай-често кандидат пенсионерите използват издадени документи от осигурители, в които се посочват некоректни данни за условия на труд и се предлага неоснователно зачитане на стаж от първа или втора категория, вписват се периоди, за които няма данни в първични документи и във ведомостите за заплати, пишат от Pariteni.bg.

Констатирани са случаи, при които след установена липса на ведомости в правоприемници на осигурители се издават удостоверения от бивши служители. Това показват проверки на служителите в отдел „Пенсии“ в ТП на НОИ – Габрово.

Доказани са случаи на неправомерно издадени документи от служители на фирми без необходимата проверка за наличието на стажа и дохода за лицата в разплащателните документи на осигурителя. Тези документи се издават единствено на базата на твърденията на „работниците“. Образувани са досъдебни производства в Районна прокуратура – Габрово, а за някои от тях вече има издадени и съдебни решения, които определят представените документи като „неистински“.

През годините се извършва и повторна проверка на отпуснати пенсии за установяване на правилното зачитане на осигурителен стаж и доход на вече отпуснати пенсии. Служителите на НОИ в Габрово използват различни критерии за доказване на издадените документи дали са с вярно съдържание.

Използва се и специалният регистър на институцията за рискови осигурители. В резултат на непрекъснатия превантивен контрол са елиминирани опити за изплащане на пенсии, които като дългосрочно осигурително плащане биха ощетили фонд „Пенсии“ със значителни суми.

През 2024 г. и първото полугодие на 2025 г. са разгледани вече отпуснати пенсии, свързани с 511 осигурители. Част от случаите са предадени за проверка към отдел „Краткосрочни плащания и контрол“ в НОИ. Два случая са предадени в Района прокуратура - Габрово, за които са образувани досъдебни производства.

На базата на работата си по безспорно доказани случаи за представени неистински документи служителите в териториалното поделение вече притежават изключително полезен опит при преценка на представените документи за външни неточности. В контролната си дейност те използват и наличните информационни регистри за сравнение, което допринася за своевременно извършване на допълнителни проверки от контролните органи и респективно - предотвратяване на неоснователно отпускане на пенсии.

В резултат на тези срещи са установени осигурители с некоректно подадени данни.

След извършени обстойни проверки са идентифицирани лица, за които са подавани данни за осигуряване, без реално да са упражнявали трудова дейност. За тези лица са предприети действия по заличаване на неправомерно подадените данни.

В повечето случаи собствениците на такива дружества са малограмотни и малоимотни лица, които формално са закупили фирмите. Осигурителни вноски по тези случаи липсват.

Интересен е случаят, при който се оказва, че е налице сключване на трудови договори с починал преди години собственик. При него известен на правораздавателните органи счетоводител е подавал данни срещу заплащане с цел неправомерно ползване на осигурителни права от трети лица.

Измами с пенсии НОИ Осигурителен стаж Фалшиви документи Некоректни данни Фонд Пенсии
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

